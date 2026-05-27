بجٹ میں تنخواہوں اور پنشنوں میں اضافے کی تجاویز، آئی ایم ایف سے مشاورت جاری

حکومت نئے مالی سال کے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10 فیصد اضافے اور پنشن میں 80 فیصد تک اضافے کی تجاویز پر غور کر رہی ہے، جبکہ آئی ایم ایف سے مذاکرات جاری ہیں۔
حکومت نئے مالی سال کے بجٹ میں تنخواہوں اور پنشن وں میں اضافے، ٹیکس ریلیف اور الاؤنسز میں اضافے کی متعدد تجاویز پر غور کر رہی ہے، تاہم ان کی حتمی منظوری وفاقی کابینہ اور آئی ایم ایف کی مرضی سے مشروط ہے۔ ذرائع کے مطابق سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں تقریباً 10 فیصد اضافے کی تجویز زیر غور ہے۔ ایک اور تجویز میں 2022 سے 2025 کے درمیان دیے گئے چار ایڈہاک الاؤنسز میں سے ایک کو بنیادی تنخواہ میں ضم کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ماہانہ ایک لاکھ سے دو لاکھ روپے کمانے والے تنخواہ دار افراد کے لیے ریلیف کے اقدامات بھی زیر غور ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ گریڈ 20 سے 22 کے افسران کے لیے سفری الاؤنس میں 50 سے 75 فیصد تک اضافے کی تجاویز کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ گریڈ 1 سے 16 کے ملازمین کے لیے تفاوت الاؤنس بھی زیر غور ہے۔ پنشن رز کے لیے ایک تجویز میں پچھلے دو سالوں کی اوسط افراط زر کی شرح کے مطابق پنشن میں 80 فیصد تک اضافے کی سفارش کی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق سالانہ 12 لاکھ سے 22 لاکھ روپے کمانے والے تنخواہ دار افراد کے لیے انکم ٹیکس میں کمی متوقع ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ تنخواہوں میں اضافے اور ٹیکس ریلیف سے متعلق مذاکرات جاری ہیں۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ ایک تجویز پر غور کیا جا رہا ہے جس کے تحت اگلے مالی سال سے مسلح افواج کو کنٹریبیوٹری پنشن اسکیم میں شامل کیا جائے گا۔ تنخواہوں اور پنشن وں سے متعلق تجاویز وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ کو منظوری کے لیے پیش کی جائیں گی۔ دریں اثنا پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے باعث گریڈ 1 سے 19 کے ملازمین کے لیے سفری الاؤنس دوگنا کرنے کی تجویز پر بھی غور کیا جا رہا ہے.
حکومت نئے مالی سال کے بجٹ میں تنخواہوں اور پنشنوں میں اضافے، ٹیکس ریلیف اور الاؤنسز میں اضافے کی متعدد تجاویز پر غور کر رہی ہے، تاہم ان کی حتمی منظوری وفاقی کابینہ اور آئی ایم ایف کی مرضی سے مشروط ہے۔ ذرائع کے مطابق سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں تقریباً 10 فیصد اضافے کی تجویز زیر غور ہے۔ ایک اور تجویز میں 2022 سے 2025 کے درمیان دیے گئے چار ایڈہاک الاؤنسز میں سے ایک کو بنیادی تنخواہ میں ضم کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ماہانہ ایک لاکھ سے دو لاکھ روپے کمانے والے تنخواہ دار افراد کے لیے ریلیف کے اقدامات بھی زیر غور ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ گریڈ 20 سے 22 کے افسران کے لیے سفری الاؤنس میں 50 سے 75 فیصد تک اضافے کی تجاویز کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ گریڈ 1 سے 16 کے ملازمین کے لیے تفاوت الاؤنس بھی زیر غور ہے۔ پنشنرز کے لیے ایک تجویز میں پچھلے دو سالوں کی اوسط افراط زر کی شرح کے مطابق پنشن میں 80 فیصد تک اضافے کی سفارش کی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق سالانہ 12 لاکھ سے 22 لاکھ روپے کمانے والے تنخواہ دار افراد کے لیے انکم ٹیکس میں کمی متوقع ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ تنخواہوں میں اضافے اور ٹیکس ریلیف سے متعلق مذاکرات جاری ہیں۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ ایک تجویز پر غور کیا جا رہا ہے جس کے تحت اگلے مالی سال سے مسلح افواج کو کنٹریبیوٹری پنشن اسکیم میں شامل کیا جائے گا۔ تنخواہوں اور پنشنوں سے متعلق تجاویز وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ کو منظوری کے لیے پیش کی جائیں گی۔ دریں اثنا پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے باعث گریڈ 1 سے 19 کے ملازمین کے لیے سفری الاؤنس دوگنا کرنے کی تجویز پر بھی غور کیا جا رہا ہے
بجٹ تنخواہوں میں اضافہ پنشن ٹیکس ریلیف آئی ایم ایف
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
’وہ حیرت انگیز لمحہ جب 10 سال بعد میری یادداشت واپس آئئ‘ - BBC News اردوکار کے ایک حادثے میں تھامس کی یادداشت چلی گئی تھی، لیکن 10 سال بعد 80 کی دہایی کا ایک گانا سن کر ان کو کچھ باتیں یاد آ گئیں۔
Read more »
پاکستان میں موبائل فون صارفین کی تعداد 18 کروڑ 90 لاکھ سے تجاوز کرگئی - ایکسپریس اردوتھری اور فور جی صارفین کی تعداد ریکارڈ مدت میں 10 کروڑ 80 لاکھ سے تجاوز کرچکی ہے، وفاقی وزیر
Read more »
شوقیہ روسی فلکیات دان نے سپرنووا دریافت کرلیافلپ اگرچہ بہت کم عمر ہیں لیکن دنیا میں وہ مشہور ہیں کیونکہ وہ اب تک 80 متغیر(ویریئیبل)ستارے، 10 سیارہ جاتی نیبولہ، چار بائنری ستارے تلاش کرکے انہیں اپنا نام
Read more »
کے الیکٹرک صارفین کیلئے بجلی 10 روپے 80 پیسے سستیاسلام آباد: (ویب ڈیسک) نیپرا نے کے الیکٹرک صارفین کے لیے بجلی 10 روپے 80 پیسے سستی کر نے کا اعلان کر دیا۔
Read more »
ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ : کراچی والوں کو بڑا ریلیف مل گیااسلام آباد : کے الیکٹرک صارفین کیلئے بجلی 10 روپے 80 پیسے فی یونٹ سستی کردی گئی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
Read more »
ہزارہ ایکسپریس حادثے کے بعد دونوں ٹریکس بحال کر دیے گئےحادثے میں ٹرین کی 10 بوگیاں پٹری سے اتر گئی تھیں جس کے نتیجے میں 30 افراد جاں بحق اور 80 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔
Read more »