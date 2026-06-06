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بجٹ کے مسودے میں برآمد کنندگان کیلئے ٹیکس ریلیف، کاسمیٹکس پر کم ڈیوٹی اور ایندھن پر بڑھتا موسمیاتی لیوی

Economy News

بجٹ کے مسودے میں برآمد کنندگان کیلئے ٹیکس ریلیف، کاسمیٹکس پر کم ڈیوٹی اور ایندھن پر بڑھتا موسمیاتی لیوی
ٹیکس ریلیفبرآمداتکاسمیٹکس ڈیوٹی
📆06/06/2026 6:46 am
📰DunyaNews
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حکومت نے برآمد کنندگان پر ایڈوانس ٹیکس ختم کرنے، کاسمیٹکس پر ڈیوٹی کم کرنے اور ایندھن پر موسمیاتی لیوی بڑھانے کے اقدامات پیش کئے ہیں۔ ان اقدامات کا مقصد برآمدات میں اضافہ، صارفین کی قیمتوں میں کمی اور ماحولیاتی تحفظ ہے۔

حکومت کی جانب سے آئندہ مالی سال کے بجٹ کے لئے پیش کردہ متعدد اقدامات تجارتی، درآمدی اور ماحولیاتی پالیسیوں پر مشتمل ہیں۔ بنیادی توجہ برآمد کنندگان کے لئے ٹیکس ریلیف ، کاسمیٹکس اور ذاتی دیکھ بھال کے سامان پر کم ڈیوٹی اور توانائی کے شعبے میں موسمیاتی لیوی کے اضافہ پر ہے۔ برآمد کنندگان پر عائد ایک فی صدی ایڈوانس ٹیکس کو ختم کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے تاکہ ملکی برآمدات میں اضافہ ہو اور بین الاقوامی مسابقت بڑھ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ، میک اپ، سَن بلاک، سنسکرین، شیونگ کریم، ایفٹر شیو اور لوشن جیسے پرچم بردار کاسمیٹکس پر 44 فیصد سے کم کر کے 40 فیصد تک ڈیوٹی کی کمی کی سفارش کی گئی ہے۔ اس کمی سے نہ صرف مصنوعات کی قیمتیں کم ہوں گی بلکہ صارفین کے لئے رسائی بھی بڑھ جائے گی۔ دوسری جانب، بیوٹی پارلرز، ہیلتھ اینڈ فٹنس سینٹرز اور میڈیکل کلینکس کیلئے درآمد شدہ مشینری اور آلات پر بھی ٹیکس ریلیف کا منصوبہ شامل ہے۔ اس کے تحت درآمدی ڈیوٹیز کو کم کر کے کاروباری اخراجات کم کرنے اور سیکٹر کی ترقی کو فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ، حکومتی تجویز میں مخصوص خوردنی اشیا جیسے کہ نوزائیدہ فارمولا دودھ، کیچپ، گھی، ککنگ آئل اور چائے کے پتے پر ریٹیل قیمتوں کا پرنٹ لگانے کا لازمی حکم شامل کیا گیا ہے۔ اس اقدام کا مقصد ان آئٹمز پر سیلز ٹیکس کی وصولی میں بہتری اور شفافیت کو یقینی بنانا ہے۔ ماحولیاتی اور توانائی کے شعبے میں بھی اہم تبدیلیوں کا منصوبہ ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل جیسے ایندھن پر موسمیاتی لیوی کو فی لیٹر دو روپے پانچ سے پانچ روپے تک بڑھانے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ اس سے نہ صرف ماحولیاتی تحفظ کے مقاصد میں اضافہ ہوگا بلکہ بجلی اور ایندھن کے اخراجات پر بھی اثر انداز ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ، خیبر پختونخوا کے ضم شدہ علاقوں پر موجود ٹیکس چھوٹ کو ختم کرنے کی بھی بات کی گئی ہے تاکہ حکومتی مالی وسائل کو بہتر طریقے سے استعمال کیا جا سکے۔ یہ تمام تجاویز آنے والے بجٹ میں شامل ہو سکتی ہیں اور ان کے منظور ہونے پر ملکی معیشت، تجارتی سرگرمیوں اور ماحولیاتی پالیسیوں پر گہرا اثر پڑے گا.

حکومت کی جانب سے آئندہ مالی سال کے بجٹ کے لئے پیش کردہ متعدد اقدامات تجارتی، درآمدی اور ماحولیاتی پالیسیوں پر مشتمل ہیں۔ بنیادی توجہ برآمد کنندگان کے لئے ٹیکس ریلیف، کاسمیٹکس اور ذاتی دیکھ بھال کے سامان پر کم ڈیوٹی اور توانائی کے شعبے میں موسمیاتی لیوی کے اضافہ پر ہے۔ برآمد کنندگان پر عائد ایک فی صدی ایڈوانس ٹیکس کو ختم کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے تاکہ ملکی برآمدات میں اضافہ ہو اور بین الاقوامی مسابقت بڑھ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ، میک اپ، سَن بلاک، سنسکرین، شیونگ کریم، ایفٹر شیو اور لوشن جیسے پرچم بردار کاسمیٹکس پر 44 فیصد سے کم کر کے 40 فیصد تک ڈیوٹی کی کمی کی سفارش کی گئی ہے۔ اس کمی سے نہ صرف مصنوعات کی قیمتیں کم ہوں گی بلکہ صارفین کے لئے رسائی بھی بڑھ جائے گی۔ دوسری جانب، بیوٹی پارلرز، ہیلتھ اینڈ فٹنس سینٹرز اور میڈیکل کلینکس کیلئے درآمد شدہ مشینری اور آلات پر بھی ٹیکس ریلیف کا منصوبہ شامل ہے۔ اس کے تحت درآمدی ڈیوٹیز کو کم کر کے کاروباری اخراجات کم کرنے اور سیکٹر کی ترقی کو فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ، حکومتی تجویز میں مخصوص خوردنی اشیا جیسے کہ نوزائیدہ فارمولا دودھ، کیچپ، گھی، ککنگ آئل اور چائے کے پتے پر ریٹیل قیمتوں کا پرنٹ لگانے کا لازمی حکم شامل کیا گیا ہے۔ اس اقدام کا مقصد ان آئٹمز پر سیلز ٹیکس کی وصولی میں بہتری اور شفافیت کو یقینی بنانا ہے۔ ماحولیاتی اور توانائی کے شعبے میں بھی اہم تبدیلیوں کا منصوبہ ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل جیسے ایندھن پر موسمیاتی لیوی کو فی لیٹر دو روپے پانچ سے پانچ روپے تک بڑھانے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ اس سے نہ صرف ماحولیاتی تحفظ کے مقاصد میں اضافہ ہوگا بلکہ بجلی اور ایندھن کے اخراجات پر بھی اثر انداز ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ، خیبر پختونخوا کے ضم شدہ علاقوں پر موجود ٹیکس چھوٹ کو ختم کرنے کی بھی بات کی گئی ہے تاکہ حکومتی مالی وسائل کو بہتر طریقے سے استعمال کیا جا سکے۔ یہ تمام تجاویز آنے والے بجٹ میں شامل ہو سکتی ہیں اور ان کے منظور ہونے پر ملکی معیشت، تجارتی سرگرمیوں اور ماحولیاتی پالیسیوں پر گہرا اثر پڑے گا

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ٹیکس ریلیف برآمدات کاسمیٹکس ڈیوٹی موسمیاتی لیوی پٹرول اور ڈیزل

 

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