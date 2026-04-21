بحرالکاہل میں ایرانی آئل ٹینکر کی گرفتاری: صدر ٹرمپ کا چین پر سنگین شبہات کا اظہار

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بحرالکاہل میں قبضے میں لیے گئے ایرانی آئل ٹینکر کے معاملے پر چین پر تنقید کرتے ہوئے اسے ایک مشکوک اقدام قرار دیا ہے، جس کے بعد عالمی سطح پر سفارتی ہلچل مچ گئی ہے۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حال ہی میں بحر الکاہل کے علاقے میں پکڑے گئے ایک مبینہ ایران ی آئل ٹینکر کے حوالے سے اپنے پہلے سرکاری بیان میں انتہائی اہم اور تشویشناک انکشافات کیے ہیں۔
وائٹ ہاؤس سے جاری کردہ بیان اور امریکی میڈیا کو دیئے گئے ایک خصوصی انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے اس بات کی تصدیق کی کہ امریکی بحریہ نے ایک ایسے جہاز کو قبضے میں لیا ہے جس پر موجود سامان انتہائی مشکوک اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہے۔
صدر ٹرمپ نے طنزیہ لہجے میں یہ سوال بھی اٹھایا کہ کیا یہ سامان چین کی جانب سے ایران کے لیے کوئی تحفہ تھا یا اس کے پیچھے کوئی اور خفیہ حکمت عملی کارفرما ہے جس سے فی الحال وہ لاعلم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے پر وہ گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور اس طرح کی سرگرمیوں کو خطے کے امن کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔
صدر ٹرمپ نے اپنے بیان میں صدر شی جنپنگ کے ساتھ اپنے ذاتی اور سفارتی تعلقات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ انہیں اس بات پر شدید حیرت ہوئی ہے کہ چین اس طرح کے معاملات میں ملوث ہو سکتا ہے۔ امریکی انٹیلی جنس اداروں کی جانب سے پہلے ہی یہ انتباہ جاری کیا جا چکا تھا کہ چین ایران کو جدید ترین فضائی دفاعی نظام فراہم کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے جس پر امریکہ نے سخت برہمی کا اظہار کیا ہے۔
صدر ٹرمپ نے اس ضمن میں چین کو خبردار کیا تھا کہ اگر ایران کو ہتھیاروں کی فراہمی یا ایسی کوئی بھی ممنوعہ سرگرمی جاری رکھی گئی تو اس کے نتائج انتہائی سنگین ہوں گے اور امریکہ اپنی قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھانے کا حق رکھتا ہے۔ تاہم منگل کے روز ان کے لہجے میں کچھ نرمی بھی دیکھی گئی جب انہوں نے کہا کہ عالمی سیاست اور جنگی حالات میں اس طرح کی کشیدگی وقتاً فوقتاً سامنے آتی رہتی ہے۔
سفارتی ذرائع کے مطابق اس پورے معاملے کو حل کرنے کے لیے اعلیٰ سطح پر رابطے شروع کر دیئے گئے ہیں اور صدر ٹرمپ کا آئندہ ماہ متوقع دورہ چین اس حوالے سے انتہائی اہم ثابت ہو سکتا ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ بیجنگ میں ہونے والی ملاقاتوں کے دوران اس آئل ٹینکر کے معاملے اور ایران پر عائد امریکی پابندیوں کی خلاف ورزی جیسے حساس موضوعات پر تفصیلی بات چیت ہوگی۔
دوسری جانب ایران نے تاحال اس واقعے پر کوئی باضابطہ تردید یا تصدیق جاری نہیں کی ہے جس سے قیاس آرائیوں کا بازار گرم ہے۔ تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ یہ صورتحال خطے میں جاری کشیدگی کو مزید ہوا دے سکتی ہے اور اگر امریکہ اور چین کے درمیان یہ تنازع طول پکڑتا ہے تو اس کے اثرات عالمی تجارت اور خاص طور پر توانائی کی ترسیل پر مرتب ہوں گے۔ امریکہ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ منسلک کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کو برداشت نہیں کرے گا اور اپنی عالمی پالیسیوں کے تحت کارروائیاں جاری رکھے گا۔
ڈونلڈ ٹرمپ ایران چین امریکہ آئل ٹینکر