بحری ناکہ بندی: جنگی دباؤ کا ایک قدیم مگر خطرناک حربہ

بحری ناکہ بندی، اقتصادی کمزوری اور سیاسی دباؤ کے حربے کے طور پر، تاریخ میں ایک مؤثر مگر انسانیت سوز ہتھیار ثابت ہوئی ہے۔ اس کی تاثیر، اخلاقیات اور نتائج پر ایک جامع نظر۔
پاکستان میں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے پہلے دور کے بے نتیجہ اختتام کے بعد، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی بحری ناکہ بندی شروع کرنے اور اس کی بندرگاہوں پر بحری جہازوں کی نقل و حرکت پر پابندیاں عائد کرنے کا حکم دیا۔ یہ اقدام ایک بار پھر جنگ اور فوجی تناؤ کے دوران دباؤ بڑھانے کے ایک قدیم ترین ہتھیار کی طرف اشارہ کرتا ہے: یعنی معیشت کو کمزور کرنے، تجارت کو محدود کرنے اور دوسرے فریق کو اپنا رویہ تبدیل کرنے، ہتھیار ڈالنے اور پیچھے ہٹنے پر مجبور کرنے کے لیے سمندری راستوں کو بند کرنا۔
بحری ناکہ بندی محض ایک فوجی اقدام نہیں ہے بلکہ اس کی قانونی، اقتصادی، انسانی اور سفارتی جہتیں بھی ہیں۔ تاریخی طور پر، بحری ناکہ بندی کا حربہ مختلف ادوار میں استعمال کیا گیا ہے اور اس کے نتائج بھی مختلف رہے ہیں۔ پہلی اور دوسری عالمی جنگوں کے دوران، اس حربے نے ممالک کی جنگی طاقت کو کمزور کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ تاہم، غزہ اور یمن جیسے دیگر معاملات میں ناکہ بندیوں نے سیاسی تبدیلی کے بجائے انسانی بحرانوں اور قانونی تنازعات کو ہوا دی ہے۔ تاریخی تجربہ بتاتا ہے کہ یہ حربہ عام طور پر معاشی دباؤ ڈالنے میں کامیاب ہوتا ہے، لیکن شاذ و نادر ہی اپنے طور پر دیرپا سیاسی حل کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق، پہلی عالمی جنگ کے دوران جرمنی کی برطانوی بحری ناکہ بندی کے نتیجے میں تقریباً 750,000 جرمن شہری بھوک سے مر گئے تھے۔ پہلی عالمی جنگ (1914-1919) کے دوران جرمنی کی بحری ناکہ بندی 'دور دراز سمندری حدود میں ناکہ بندی' کی ایک اہم مثال تھی۔ جرمنی کی بندرگاہوں کی براہ راست ناکہ بندی کرنے کے بجائے، برطانیہ نے بحیرہ شمالی پر غلبہ حاصل کر کے تجارتی راستوں کو کنٹرول کیا اور جہازوں کی ٹریفک کی کڑی نگرانی کی۔ بحری جہازوں کا معائنہ کرکے اور غیر جانبدار ممالک پر دباؤ ڈال کر، برطانوی رائل نیوی نے مؤثر طریقے سے عالمی منڈیوں تک جرمنی کی رسائی کو روک دیا۔ برطانیہ نے اپنی مکمل بحری برتری کا استعمال کرتے ہوئے، آہستہ آہستہ نہ صرف خام مال اور فوجی اشیا، بلکہ خوراک اور کھاد کو بھی ممنوعہ اشیا کی فہرست میں شامل کیا۔ جرمنی ابتدائی طور پر غیرجانبدار ممالک کے ذریعے تجارت، ذخائر، ری سائیکلنگ مواد اور صنعتی متبادل کے ذریعے کچھ دباؤ کو کم کرنے میں کامیاب رہا، لیکن جیسے جیسے جنگ آگے بڑھی، یہ طریقے کم مؤثر ہوتے گئے۔ ناکہ بندی کے سماجی اثرات شدید تھے۔ خوراک کی قلت 1916 کے بعد سے ایک بحران میں بدل گئی۔ غذائی قلت اور بیماری سے متاثرین کی تعداد کے اعدادوشمار مختلف ہیں، لیکن اس بات پر اتفاق ہے کہ ناکہ بندی نے جرمنی اور اس کے اتحادیوں کے درمیان تقسیم میں اہم کردار ادا کیا۔ دوسری عالمی جنگ کے دوران، جاپان، ایک جزیرہ نما ملک کے طور پر، جنوب مشرقی ایشیا میں اپنے زیر قبضہ علاقوں سے تیل، خام مال اور خوراک کی فراہمی کے لیے اور بحر الکاہل میں جنگی محاذوں پر فوج اور رسد کی نقل و حمل کے لیے سمندر پر بہت زیادہ انحصار کرتا تھا۔ اس وجہ سے، سمندری راستوں میں خلل نے ملک کی فوجی اور اقتصادی طاقت کو براہ راست کمزور کیا اور اپنے آخری سالوں میں اس کے خلاف تباہ کن ثابت ہوا۔ یہ ناکہ بندی (خاص طور پر 1943 اور 1945 کے درمیان) صرف جنگی جہازوں تک ہی محدود نہیں تھی، بلکہ امریکی آبدوزوں نے جاپانی تجارتی جہازوں کو نشانہ بنایا اور پھر آپریشن اسٹرویشن کے دوران بارودی سرنگیں بچھا دیں، جس سے ملک کی اہم سمندری گزرگاہیں تباہ ہو گئیں۔ جنگ کے بعد کے جائزوں کے مطابق، تجارتی بیڑے کی تباہی نے جاپان کی جنگی معیشت کے خاتمے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ جاپان جغرافیائی طور پر انتہائی کمزور تھا اور جرمنی کے برعکس، ناکہ بندی کو نظر انداز کرنے کے لیے کوئی مؤثر زمینی راستہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے یہ ناکہ بندی ملک کے لیے مزید جان لیوا ثابت ہوئی۔ کامیابی کے لحاظ سے، جاپان کی ناکہ بندی کو بہت فیصلہ کن اور مؤثر سمجھا جاتا ہے۔ اگرچہ ملک کا ہتھیار ڈالنا متعدد عوامل کے امتزاج کا نتیجہ تھا، جس میں وسیع بمباری، سوویت حملے اور بالآخر ایٹم بم سے حملہ شامل تھا، سمندری راستوں کا کٹ جانا اور تجارتی بیڑے کی تباہی نے جاپان کی جنگی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کو ہلا دیا۔ 1962 کی کیوبا میزائل بحران کی مثال ایک مختلف نوعیت کی ہے۔ اس وقت، واشنگٹن نے جان بوجھ کر 'ناکہ بندی' کے لفظ سے گریز کیا اور اسے 'سمندری قرنطینہ' کہا۔ کینیڈی انتظامیہ اس بات سے آگاہ تھی کہ بین الاقوامی قانون میں 'ناکہ بندی' کی اصطلاح جنگ کی مانند ہے اور وہ امریکہ کو مزید مشکل میں ڈال سکتی ہے۔ امریکی ریاستوں کی تنظیم کی حمایت پر انحصار کرتے ہوئے، کیوبا میں سوویت فوجی سازوسامان کو داخل ہونے سے روکنے کے لیے بحری ناکہ بندی کی گئی۔ اس امریکی کارروائی کا مقصد فیڈل کاسترو کی حکومت کا تختہ الٹنا یا کیوبا کی معیشت کو تباہ کرنا نہیں تھا، بلکہ ایک زیادہ محدود اور درست مقصد کو حاصل کرنا تھا: سوویت میزائلوں کی مزید تعیناتی کو روکنا اور ماسکو کے ساتھ سیاسی سودے بازی کا موقع فراہم کرنا۔ یہ ناکہ بندی، جو کہ سرد جنگ کے جوہری تناؤ کے عروج پر ایک ماہ سے بھی کم عرصے تک جاری رہی، اقتصادی سے زیادہ سیاسی نوعیت کی تھی۔ کیوبا میں امریکی بحری افواج کی تعیناتی کے ساتھ، سوویت بحری جہازوں کو فوجی تصادم کو روکنے یا خطرے میں ڈالنے کا انتخاب درپیش تھا۔ ان میں سے کچھ نے راستہ بدل دیا یا اپنا راستہ چھوڑ دیا۔ یہ بحری دباؤ، خفیہ پیغامات اور فوجی دھمکیوں کے تبادلے کے ساتھ بالآخر ایک معاہدے پر ختم ہوا، جس کے نتیجے میں کیوبا سے سوویت میزائلوں کا انخلا اور ترکی سے امریکی میزائلوں کو خفیہ طور پر ہٹایا گیا۔ اس طرح، بحری ناکہ بندی، اگرچہ ایک پرانا حربہ ہے، مگر اس کے انسانی، اقتصادی اور سیاسی مضمرات کے پیش نظر اسے بہت احتیاط سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے
