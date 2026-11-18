بحرین اور سعودی عرب میں رات کے وقت واک کے لیے محفوظ ترین ممالک کا ریکارڈ
گیلپ کی 2026 رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات سب سے محفوظ ملک ہے جبکہ بحرین اور سعودی عرب بھی نمایاں مقامات پر رہے۔
متحدہ عرب امارات کو دنیا کا سب سے محفوظ ملک قرار دیا گیا ہے جہاں 96 فیصد افراد رات کے وقت تنہا چہل قدمی کرنے میں محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ گیلپ کی 2026 گلوبل سیفٹی رپورٹ میں سعودی عرب کو 95 فیصد اور بحرین کو 93 فیصد سیفٹی اسکور حاصل ہوا ہے۔
مشرق وسطیٰ میں سیفٹی اسکور کی تفصیلات
گیلپ کی 2026 گلوبل سیفٹی رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات (UAE) نے 96 فیصد کے اسکور کے ساتھ دنیا بھر میں نمبر ون کی پوزیشن حاصل کی۔ یہ پہلی بار ہے کہ متحدہ عرب امارات نے 2020 کے بعد سے سب سے اوپر کی پوزیشن حاصل کی ہے۔ گیلپ نے اس سال 12 مئی سے 6 جون کے درمیان سعودی عرب اور بحرین میں سروے کیا۔Also readپی ایس ایکس ای میں سایبر حملے: چین کے ساتھ نئے منصوبے اور آئی ٹی جدید سازی
خلیجی ممالک کا تاریخی کارکردگی
سعودی عرب میں 2025 میں 95 فیصد بالغ افراد نے رات کے وقت محفوظ ہونے کا احساس بیان کیا۔ یہ اسکور 140 ممالک میں تیسری سب سے اونچی پوزیشن ہے۔ بحرین میں 93 فیصد افراد محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ یہ اعداد و شمار خطے میں جاری تنازعات کے باوجود مستحکم رہے۔
متحدہ امارات میں آبادیاتی تجزیہ
متحدہ عرب امارات میں غیر ملکی شہریوں کی سیفٹی فیلنگ 89 فیصد سے بڑھ کر 96 فیصد ہو گئی۔ مقامی شہریوں میں یہ فیگر 98 فیصد رہی۔ کم آمدنی والے گروپ میں 84 فیصد سے بڑھ کر 95 فیصد ہو گیا۔ خواتین اور مردوں میں سیفٹی کا احساس برابر تھا۔
علاقائی سیکیورٹی کے حوالے سے اہم نکات
متحدہ عرب امارات میں 1 فیصد سے کم لوگوں نے جرائم کو اہم مسئلہ قرار دیا۔ 32 فیصد افراد کا کہنا تھا کہ ملک میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ یہ ڈیٹا ایران کے ساتھ تنازعے سے قبل جمع کیا گیا۔ گیلپ نیا ڈیٹا جمع کر رہا ہے۔
مستقبل کے جائزے اور علاقائی اثرات
گیلپ نے کہا کہ خلائی ممالک کی اعلیٰ پوزیشن خطے کے بڑھتے خطرات کے باوجود قابل ذکر ہے۔ ایران کے میزائل حملوں کے باوجود علاقائی امن کے اشارے واضح ہیں۔ یہ رپورٹ 2025 کے ڈیٹا کی بنیاد پر شائع ہوئی۔
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