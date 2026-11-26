بحرین اور کویت پر ایرانی ڈرون حملے، اطالوی ماہرین ہلاک
کویت میں ایرانی ڈرون حملے میں دو اطالوی ٹیکنیشنز ہلاک ہو گئے۔ یہ حملہ خلیجی خطے میں کشیدگی کا نیا باب ہے جس میں سعودی عرب اور بحرین کو بھی نقصان پہنچا ہے۔
اطالیہ کے وزیر خارجہ انتونئو تاجانی نے جمعرات کے روز تصدیق کی ہے کہ کویت میں ایرانی ڈرون حملے میں دو اطالوی ٹیکنیشنز ہلاک ہو گئے۔ یہ واقعہ کویت میں ماہوں کے دوران ہونے والا پہلا قاتلانہ حملہ ہے۔ تاجانی نے بتایا کہ حملہ دو بجے دو منٹ پر ہوا جب ایرانی ساختہ ڈرونز نے کوتی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ ان میں سے ایک اہم نصباتیہ ہوا کے دفاعی ڈٹیکشن سٹیشن تھا جہاں راہن میٹل کے دو ماہرین کام کر رہے تھے۔
حادثے کی تفصیلات اور فوری ردعمل
کوئٹ ڈیفنس مینیسٹری کے مطابق اس واقعے میں کم از کم چار افراد زخمی بھی ہوئے۔ وزارت نے واضح کیا کہ کئی ڈرونز ملک کے ایک اہم اور غیر مخصوص مقام پر گرائے گئے۔ اطالیہ کے وزیر خارجہ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے خیالات کا اظہار کیا اور کہا کہ ان کی خواہشات متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران پر دباؤ بڑھانا ضروری ہے تاکہ وہ اپنے پڑوسی ممالک اور خلیجی شراکت داروں کے خلاف ان ناقابل قبول حملوں کو ختم کرے۔Also readSingapore Becomes World's Leading AI Hub: Report Details
خلیجی خطے میں جاری کشیدگی
ایران نے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران کویت اور بحرین پر حملوں میں اضافہ کیا ہے۔ یہ کشیدگی اس وقت بڑھی ہے جب تہران اور امریکہ تنازعہ ہرمز کے تنگے پر قابو پانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ امریکی فوجی تنصیبات اور توانائی کے ادارے کویت میں نشانہ بنے ہیں۔ امریکہ کے مطابق ایران کا مقصد خلیجی علاقے میں اپنے اثر و رسوخ کو برقرار رکھنا اور امریکی کارروائیوں کا جواب دینا ہے۔
سعودی عرب اور یمن کے درمیان بحران
اسی دوران سعودی عرب اور یمن کے حوثی باغیوں کے درمیان جنگ جاری ہے۔ گزشتہ ہفتے دونوں فریقین نے ایک دوسرے پر بھاری حملے کیے۔ سعودی قیادت والی فوجی اتحاد نے اطلاع دی کہ حوثی گروپ نے جنوبی سعودی عرب کے جازان میں ایک ریفرنری کو نشانہ بنایا۔ یہ ملک کے بڑے توانائی کے اداروں پر ہونے والے حملوں کی سلسلہ وار کارروائیوں میں شامل ہے۔
ریاض پر میزائل حملے کی کوشش
سعودی اتحاد نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے رات کے وقت یمنی حوثیوں کے دو بالسٹک میزائل روک لیے تھے جو سعودی دارالحکومت ریاض کی طرف گرائے جا رہے تھے۔ مقامی لوگوں اور خبر رساں ایجنسی کے نمائندے نے دھماکہ سننے کی تصدیق کی۔ یہ واقعہ سعودی عرب میں جاری جنگ کے نئے موڑ کو ظاہر کرتا ہے جہاں امن کے مذاکرات ابھی تک کمزور ہیں۔
امریکہ اور ایران کے درمیان تنازعہ
امریکہ اور ایران کے درمیان تنازعہ ہرمز کے تنگے پر مرکوز ہے۔ امریکی فوجی تنصیبات پر حملے ہوتے رہے ہیں۔ کویت میں ڈرون حملے کا واقعہ خطے میں امن کی صورتحال کو مزید نازک بنا دیتا ہے۔ تاجانی نے کہا کہ ایران کو اپنے اقدامات روکنے ہوں گے۔ خلیجی ممالک میں امریکی اور دیگر مغربی افواج کی موجودگی بھی ممکنہ خطرے کو بڑھا سکتی ہے۔
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