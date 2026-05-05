بحریہ ٹاؤن کو 80 ایکڑ سرکاری زمین کی غیر قانونی الاٹمنٹ، نیب نے بازیابی کی رپورٹ جاری کردی

نیشنل اکاونٹیبلٹی بیورو (نیب) کراچی نے حیدرآباد میں بحریہ ٹاؤن کو غیر قانونی طور پر الاٹ کی گئی 80 ایکڑ سرکاری زمین کی بازیابی کی رپورٹ جاری کی ہے۔ یہ زمین تقریباً 6 ارب روپے کی مالیت کی ہے اور اسے بحریہ ٹاؤن نے غیر قانونی طریقے سے حاصل کیا تھا۔
اسلام آباد: نیشنل اکاونٹیبلٹی بیورو ( نیب ) کراچی نے حیدرآباد میں بحریہ ٹاؤن کو غیر قانونی طور پر الاٹ کی گئی 80 ایکڑ سرکاری زمین کی بازیابی کی رپورٹ جاری کی ہے۔ پیر کو جاری کردہ ایک سرکاری بیان کے مطابق، یہ زمین دیہ گنجو تکڑ میں گلشنِ سرمست ہاؤسنگ سکیم کے اندر واقع ہے اور اس کی لاگت تقریباً 6 ارب روپے ہے، جو اس کی بہترین جگہ کی وجہ سے ہے۔ نیب نے بتایا کہ بحریہ ٹاؤن نے غیر قانونی الاٹمنٹ کے ذریعے انتہائی کم قیمت، صرف 383 ملین روپے میں زمین پر قبضہ کر لیا تھا، جو مکمل طور پر ادا نہیں کی گئی۔ بیورو نے مزید نوٹ کیا کہ کمپنی متفقہ شرائط پر عمل کرنے میں ناکام رہی، کیونکہ اصل میں یہ زمین ایک یونیورسٹی کی تعمیر کے لیے مختص کی گئی تھی۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ نیب نے حیدرآباد ڈویلپمنٹ اتھارٹی (ایچ ڈی اے) کے ساتھ اس معاملے پر اٹھایا۔ نیب کے مداخلت کے بعد، ایچ ڈی اے نے الاٹمنٹ منسوخ کر دی، زمین دوبارہ حاصل کر لی اور بحریہ ٹاؤن کی جانب سے کی گئی جزوی ادائیگی کو ضبط کر لیا۔ اس سے قبل، 2025 میں، نیب نے بحریہ ٹاؤن کے مالکان، سینئر پیپلز پارٹی (پی پی پی) کے رہنماؤں اور سرکاری عہدیداروں کے خلاف مقدمہ دائر کیا تھا، جن پر کراچی میں کمپنی کے منصوبوں کے لیے سرکاری زمین کو غیر قانونی طور پر تبدیل کرنے، تبادلہ کرنے اور منتقل کرنے کا الزام تھا۔ یہ مقدمہ اس وقت سامنے آیا جب نیب نے مبینہ طور پر مالی بے قاعدگیوں اور سرکاری وسائل کے غبن کی تحقیقات شروع کی تھیں۔ تحقیقات کے دوران، یہ انکشاف ہوا کہ بحریہ ٹاؤن نے مختلف سرکاری محکموں کے ساتھ ملی بھگت کرتے ہوئے غیر قانونی طریقے سے زمین حاصل کی اور اس پر ہاؤسنگ سکیمیں بنائیں۔ نیب نے الزام عائد کیا کہ اس عمل میں سینئر پی پی پی رہنماؤں اور سرکاری عہدیداروں نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا اور مالی فوائد حاصل کیے۔ اس مقدمے میں شامل ملزمان پر سرکاری خزانے کو بھاری نقصان پہنچانے اور عوام کو دھوکہ دینے کا الزام ہے۔ عدالت نے ملزمان کو جوابدہی کے لیے طلب کیا ہے اور مقدمے کی سماعت جاری ہے۔ نیب کا کہنا ہے کہ وہ اس معاملے میں ملوث تمام افراد کو قانون کے کٹہرے میں لانے کے لیے پرعزم ہے اور سرکاری زمین کی واپسی اور غبن شدہ رقم کی بازیابی کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کر رہا ہے۔ اس کیس کی سماعت کے دوران، عدالت نے بحریہ ٹاؤن کے مالکان اور دیگر ملزمان کے خلاف دائمی گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے ہیں۔ یہ وارنٹ اس بات کا اشارہ ہیں کہ عدالت اس مقدمے کو سنجیدگی سے لے رہی ہے اور ملزمان کو عدالت میں پیش ہونے کے لیے مجبور کرنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کر رہی ہے۔ نیب نے اس کیس کو اہم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ سرکاری زمین کے تحفظ اور کرپشن کے خاتمے کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ نیب کے ترجمان نے کہا کہ ادارے کا مقصد ملک میں احتساب کے نظام کو مضبوط کرنا اور کرپشن کے خلاف جنگ کو جاری رکھنا ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ کرپشن کے کسی بھی واقعے کی اطلاع نیب کو دیں۔ یہ اقدام نیب کی جانب سے کرپشن کے خلاف کارروائیوں میں تیزی لانے کا حصہ ہے اور اس سے ملک میں احتساب کے عمل کو تقویت ملے گی.
