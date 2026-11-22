بحرین میں ایرانی حملہ: صنعتی مرکز اور ہرمز میں کشتیوں کو نقصان
بحرین کے صنعتی مرکز پر ایرانی میزائل حملے اور ہرمز میں کشتیوں کو نقصان پہنچنے کے بعد خطے میں کشیدگی بڑھ گئی ہے۔
بحرین نے اتوار کی صبح ایران پر الزام لگایا ہے کہ اس نے شہری صنعتی فیکٹری پر حملہ کیا جس سے آگ لگ گئی اور شدید نقصان پہنچا، تاہم کسی جانی نقصان کی اطلاعات نہیں ہیں۔ اس واقعے کے دوران خلیج فارس کے انتہائی اہم سمندری راستے ہرمز کے تنگ پانی میں دو تیل کے ٹینکرز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ یہ حملے اکتوبر کے آخر میں امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں کے بعد جاری جنگ کے بعد پیراؤس کے دوران میں آئے ہیں۔
صنعتی زون اور فوجی عہدیداروں پر حملے
بحرین کے اندرونی وزارت کے مطابق، ایرانی حملے کے نتیجے میں سیٹرا جزیرے پر واقع ایک شہری صنعتی فیکٹری کو نشانہ بنایا گیا۔ سیٹرا جزیرے مشرقی ساحل پر واقع ہے جہاں بی پی سی او (Bapco) کے زیر انتظام تیل کی ریفائنری سمیت متعدد صنعتی مراکز موجود ہیں۔ مقامی باشندوں نے ایف پی اے (AFP) کو بتایا کہ وہاں دھویں کے ستون آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دکھائی دیے۔ بحریہ کے محکمہ آفات (Civil Defence) نے آگ کو قابو پانے کی کوششیں شروع کر دی ہیں۔Also readفرانس میں احتجاج کے لیے 70,000 سیکورٹی فورسز تعینات، costs of living اور طلبہ کے derechos کے خلاف مظاہرے
ایران کے انقلابی گارڈز نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے میزائل اور ڈرون حملوں میں بحرین میں موجود امریکی فوجی پوزیشنز کو نشانہ بنایا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ الریفہ اور اوالی بیسز پر لگی امریکی آرمی کی پیٹریاٹ اینٹی ایئرکرافٹ سسٹم کی دو ریڈارز کو تباہ کر دیا گیا۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ ایرانی فضائی حدود کی خلاف ورزی پر سخت اور حتمی جواب دیا جائے گا۔
ہرمز میں جہازوں کو نقصان اور تنازعہ
بحرین میں حملوں کے فوراً بعد خلیج فارس کے اہم ترین سمندری راستے ہرمز میں دو بڑے تیل کے ٹینکرز کو نقصان پہنچنے کی اطلاعات سامنے آئیں۔ برطانوی سمندری ایجنسی یو کے ایم ٹی او (UKMTO) نے جمعہ کی شب تصدیق کی کہ ایک ٹینکر کو 'نامعلوم پروجیکٹائل' سے نشانہ بنایا گیا، جبکہ دوسرے ٹینکر کی انجن روم کو نقصان پہنچا۔ اس واقعے میں فی الحال کسی جانی نقصان کی تصدیق نہیں ہوئی۔
ایران کی فوج نے بعد ازاں دعویٰ کیا کہ ایک جہاز نے ریاستی ٹی وی کے مطابق 'محدود علاقے' میں داخل ہوکر مائن لگائی تھی، جس کی وجہ سے آگ لگ گئی۔ ان کا الزام تھا کہ جہاز کے حکام نے وارننگز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی شناختی اور نیویگیشن سسٹم بند کر دیے تھے۔ تاہم، امریکی فوج نے حال ہی میں یہ واضح کیا تھا کہ ہرمز کے اہم راستوں سے تمام مائنز کو صاف کر دیا گیا ہے۔ امریکہ کی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ گزشتہ موسمِ گرما سے اب تک خلیجی ممالک کو ہرمز کے راستے 1.5 بلین بیرل تیل برآمد کرنے میں مدد دی گئی ہے۔
دیپلومیسی، اقتصادی دباؤ اور پاور کرنٹ
امریکہ نے اگست میں ایران کے خلاف 'اقتصادی احتراق' کی مہم کا اعلان کیا تھا۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی نے قطر کی وفد کی ملاقات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اقتصادی بلاک کو جنگ کا عمل سمجھا جائے گا اور ضروری اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے واضح کیا کہ جب تک ایران کی تقاضے پوری نہیں کیے جاتے، ہرمز کے کھلنے پر بحث بے معنی ہے۔ انہوں نے یورینیم کے ذخائر کے ملک چھوڑنے کے امکان کو بھی مسترد کر دیا۔
حملوں کے اثرات عام شہریوں پر بھی محسوس ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پے شکیان نے کہا ہے کہ انرجی انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچنے کی وجہ سے اس سردی میں مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ایران کی نیشنل الیکٹرک کمپنی کے سربراہ محمد اللہ داد نے ریاستی ٹی وی کو بتایا کہ فیول سپلائی کی صورتحال کی وجہ سے اتوار سے ملک بھر میں بجلی کی تقسیم میں رکاوٹیں (Rolling Power Cuts) ڈال دی جائیں گی۔
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