بحرین میں ایرانی حملے میں دو افراد زخمی، ایران نے امریکی مراکز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا
بحرین میں ایرانی حملے میں دو افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ایران نے کہا کہ اس نے بحیرہ ہرمز میں امریکی ڈرون کو ناکام بنا دیا جبکہ سعودی عرب نے حوثی باغیوں کے جدید حملوں کا سامنا کرنا شروع کر دیا ہے۔
بحرین کے وزیرِ داخلہ نے اتوار کو اعلان کیا کہ پچھلے روز ایران کے حملے میں "شہری صنعتی سائٹ" پر دو افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اس حملے کا سب سے زیادہ متاثرہ شہری ایک معذور شخص تھا جس کی شناخت وزارتِ داخلہ نے کی ہے۔ اس واقعے نے خلجی علاقے میں جاری کشیدگی کو اور بڑھا دیا ہے کیونکہ بحرین پر اس ہفتے متعدد حملے ہو چکے ہیں۔
صنعتی علاقے پر حملہ اور دھوئیں کے بادل
مانما کے مشرق میں موقع پر موجود رہائشیوں نے ایف پی ایف کو بتایا کہ انہوں نے سترا جزیرے کے اوپر دھوئیں کے بادل اٹھتے ہوئے دیکھے۔ سترا جزیرے میں بی پی سی او کے زیرِ انتظام ریائنری سمیت متعدد صنعتی مراکز موجود ہیں۔ ایرانی انقلابی گارڈز نے الزام عائد کیا ہے کہ انہوں نے بیرونی فضائی حدود کی خلاف ورزیوں کے جواب میں البیرہ اور عالی بیسز پر موجود امریکی پیٹریاٹ میزائل ڈیفنس سسٹمز کو نشانہ بنایا تھا۔Also readPakistan’s food industry heads to the global stage through Karachi’s 'FoodAg' 2026 expo
بحیرہ ہرمز میں نئی کشیدگی اور آبدوزوں کا خطرہ
ایران نے اتوار کو اپنے فوجی اداروں کی جانب سے اطلاع دی کہ بحرِ ہرمز میں دو ٹینکرز مائنز سے ٹکرا کر جھلس گئے۔ تاہم امریکی فوج نے حال ہی میں دعوٰی کیا تھا کہ اس نے دریائی راستوں سے تمام مائنز صاف کر دی ہیں۔ برطانوی سمندری ادارے یو کے ایم ٹی او نے بھی بحیرہ عمان میں ایک ٹینکر اور فوجی قوتوں کے درمیان ایک واقعے کی اطلاع دی ہے۔ بحیرہ ہرمز اب وسطی مشرق میں الجھی ہوئی جنگ کا مرکزی نقطہ بن چکا ہے جہاں ایران نے بلا اجازت گزرنے والی کشتیوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔
ایرانی میزائل لیبارٹریاں اور نئے ہتھیار
ایرانی ریاستی ٹیلی ویژن نے بھی اتوار کو نئے میزائل لانچر کا انکشاف کیا اور سینئر فوجی کمانڈروں کو زیرِ زمین میزائل بیس کا دورہ کرتے ہوئے دکھایا۔ مجید موسوی، جو گارڈز کے ایروسپیشل فورسز کے سربراہ ہیں، نے دعویٰ کیا کہ پچھلی دو تنازعات کے دوران ان کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے جدید ہتھیار دشمن کو ڈرانے کے لیے کافی ہیں۔ امریکی فوج ابھی بھی ایک پانچواں حصہ تیل کے منتقل ہونے والے اس اہم راستے میں جہازوں کی محافظ کر رہی ہے۔
سعودی عرب نے حوثی حملوں کی مذمت اور دفاع کیا
بحرین کے طاقتور پڑوسی سعودی عرب نے بھی ایران کی سخت مذمت کی اور اسے "وحشیانہ جارحیت" کا نام دیا۔ سعودی وزارتِ خارجہ نے بیان میں کہا کہ بحرین پر شہری صنعتی مراکز پر حملہ قابلِ قبول نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب نے اتوار کی صبح میں یہ بھی اطلاع دی کہ اس نے یمن کے حوثی باغیوں کی جانب سے بھیجا گیا باللسٹک میزائل مار گرایا تھا۔ حوثیوں نے بعد میں الرابغ ریائنری اور ریاض صوبے میں رڈار کو نشانہ بنانے کا دعویٰ بھی کیا۔
یمن میں جنگی نقصانات اور بڑھتی ہوئی مہم جوئی
حوثی باغیوں نے اوکٹوبر سے سعودی عرب پر حملوں کو بڑھا دیا ہے جس میں تیل کی بڑی تنصیبات اور ہوائی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسی دوران سعودی قیادت والی ائتلاف نے بھی یمن میں حوثی باغیوں کی پوزیشنوں پر وار کیا ہے۔ یونین کے مطابق جولائی سے جنگی کارروائیوں میں سو سے زیادہ لوگ ہلاک اور تین لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ یمن عرب جزیرہ نما کا سب سے غریب ملک ہے جہاں انسانی مہم جوئی کی شدت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔
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