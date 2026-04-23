بحریہ کے سیکرٹری کو برطرفی، امریکی محکمہ دفاع میں ہنگامہ خیز تبدیلی

امریکہ کے محکمہ دفاع نے بحریہ کے سیکرٹری جان سی فیلان کو فوری طور پر برطرف کر دیا ہے، جس سے دفاعی اداروں میں اصلاحات اور عالمی فوجی سرگرمیوں کے درمیان ایک اہم تبدیلی آئی ہے۔
امریکہ کے محکمہ دفاع نے بحریہ کے سیکرٹری جان سی فیلان کو فوری طور پر ان کے عہدے سے برطرف کر دیا ہے۔ یہ حالیہ عرصے میں دفاعی اداروں میں جاری اصلاحات اور عالمی فوجی سرگرمیوں میں اضافے کے درمیان ایک اہم تبدیلی ہے۔ پینٹاگون نے ایک مختصر بیان میں فیلان کی روانگی کی تصدیق کی ہے، لیکن ان کے ہٹائے جانے کی وجوہات یا ان کے استعفیٰ کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں بتائی گئی۔ ذرائع کے مطابق، یہ فیصلہ دفاعی اداروں کے اندر کئی ماہ سے بڑھتے ہوئے تناؤ کا نتیجہ ہے۔ بتایا گیا ہے کہ فیلان امریکی بحری جہازوں کی تعمیر کے پروگرام کو جدید بنانے اور تیز کرنے کے لیے کی جانے والی اصلاحات کی رفتار پر بڑھتے ہوئے دباؤ کا سامنا کر رہے تھے۔ یہ اصلاحات عالمی مقابلے کے بڑھتے ہوئے خطرات کے درمیان بحری صلاحیتوں کو مضبوط کرنے کے وسیع تر منصوبے کا ایک اہم حصہ ہیں۔ رپورٹوں میں مزید بتایا گیا ہے کہ فیلان کے سینئر پینٹاگون قیادت کے ساتھ کام کرنے کے تعلقات وقت کے ساتھ ساتھ خراب ہو گئے تھے۔ ان کے اور دفاعی سیکرٹری پیٹ ہیگسیٹھ، ڈپٹی دفاعی سیکرٹری اسٹیو فینبرگ اور بحریہ کی سینئر سول قیادت کے درمیان تناؤ کی اطلاعات تھیں۔ ان کشیدہ تعلقات کو عہدے سے ہٹانے کے فیصلے میں اہم کردار ادا کرنے کا خیال ہے۔ اس کے علاوہ، کچھ ذرائع نے فیلان کے دفتر سے متعلق ایک جاری اخلاقیات کی تحقیقات کی طرف اشارہ کیا ہے، جس نے ان کی قیادت کی کارکردگی اور انتظامی سلوک پر مزید توجہ مبذول کرائی ہے۔ یہ تبدیلی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور دفاعی سیکرٹری ہیگسیٹھ کے درمیان اعلیٰ سطحی تبادلوں کے بعد ہوئی ہے۔ ان ملاقاتوں کے دوران، بحری اصلاحات کی اہم پہلیں لاگو کرنے میں تاخیر کے بارے میں خدشات ظاہر کیے گئے تھے۔ ان تبادلوں کے بعد، یہ طے پایا کہ قیادت میں تبدیلی ضروری ہے اور فیلان کو استعفیٰ دینے یا برطرفی کا سامنا کرنے کا اختیار دیا گیا۔ ان کے ہٹائے جانے کے بعد، پینٹاگون نے تصدیق کی کہ انڈر سیکرٹری ہنگ کاؤ نے قائم مقام بحریہ سیکرٹری کا عہدہ سنبھال لیا ہے۔ پینٹاگون کے ترجمان شون پارنل نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پیغام میں فیلان کی خدمات کا اعتراف کیا اور ان کی مستقبل کی زندگی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا، جبکہ قیادت کی تبدیلی کی تصدیق کی۔ یہ پیشرفت ایک اسٹریٹجک طور پر حساس لمحے پر ہوئی ہے، کیونکہ امریکی بحریہ مشرق وسطیٰ میں بحری آپریشنز میں فعال کردار ادا کر رہی ہے۔ ان آپریشنز میں اہم بحری راستوں، خاص طور پر ہرمز کی تنگ آبنائے کے آس پاس، قانون نافذ کرنے کی سرگرمیاں شامل ہیں۔ فیلان کی برطرفی انتظامیہ کی بحری توسیع کی حکمت عملی کے تحت وسیع تر دفاعی ترجیحات کے ساتھ بھی ہوئی، جسے عام طور پر " گولڈن فلیٹ " کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس پروگرام کا مقصد جنگی جہازوں کی تعمیر اور بیڑے کے جدید کاری میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کے ذریعے امریکی بحری طاقت کو نمایاں طور پر بڑھانا ہے۔ مالی سال 2027 کے لیے مجوزہ دفاعی بجٹ میں 18 جنگی جہازوں اور 16 معاون جہازوں کی خریداری کے لیے 65 بلین ڈالر سے زیادہ کی رقم مختص کرنے کی تجویز ہے، جو حالیہ دہائیوں میں جہاز سازی کے سب سے مہتواकांکشی منصوبوں میں سے ایک ہے۔ فیلان موجودہ انتظامیہ کے تحت مقرر کیے جانے والے پہلے بحریہ سیکرٹری ہیں جنہیں عہدے سے ہٹایا گیا ہے، جو تجزیہ کاروں کے مطابق پینٹاگون کے اندر بڑھتی ہوئی عدم استحکام اور تیزی سے قیادت کی تبدیلی کا دور ہے۔ اس پیشرفت نے پالیسی سازوں میں دفاعی منصوبہ بندی میں تسلسل کے بارے میں خدشات پیدا کیے ہیں، خاص طور پر عالمی سیکیورٹی کے بڑھتے ہوئے عہد کے وقت میں۔ یہ تازہ ترین تبدیلی امریکی دفاعی قیادت کی ارتقاء پذیر ساخت میں مزید پیچیدگی کا اضافہ کرتی ہے، کیونکہ ملک اندرونی ادارے اصلاحات اور بڑھتی ہوئی بین الاقوامی فوجی ذمہ داریوں کے درمیان توازن برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ برطانیہ اور فرانس نے ہرمز کی تنگ آبنائے کی سکیورٹی مشن کے منصوبے پر 30 ممالک کے ساتھ مذاکرات کی میزبانی کی۔ یہ فیصلہ علاقائی سلامتی اور بحری تجارت کی حفاظت کے لیے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی گہری وابستگی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس بحری سکیورٹی مشن کا مقصد تنگ آبنائے میں بحری جہازوں کی آزادانہ نقل و حمل کو یقینی بنانا ہے، جو عالمی توانائی کی سپلائی کے لیے ایک اہم راستہ ہے۔ اس مشن میں حصہ لینے والے ممالک میں امریکہ ، برطانیہ، فرانس اور مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک شامل ہیں۔ یہ تعاون علاقائی چیلنجز سے نمٹنے اور بین الاقوامی قوانین کے تحت بحری سکیورٹی کو برقرار رکھنے کے لیے ایک متحدہ محاذ پیش کرنے کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ اس بحری مشن کی منصوبہ بندی میں بحری جہازوں کی نگرانی، سمندری حدود کی حفاظت اور دہشت گردی اور سمندری ڈاکوؤں کے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے تعاون شامل ہے۔ اس مشن کا مقصد خطے میں استحکام کو فروغ دینا اور تمام ممالک کے لیے بحری تجارت کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے.
