بحرین میں ایرانی حملے کے نتیجے میں شہری صنعتی مرکز کو نقصان
بحرین کی حکومت نے اطلاع دی ہے کہ ایران نے ملک کے ایک شہری صنعتی مرکز کو نشانہ بنایا جس سے آگ لگ گئی اور مواداتی نقصان پہنچا۔ وزارت داخلہ کے مطابق کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ بحرین کی فوجی قیادت نے ایرانی فضائی حملوں کو روکنے کا دعویٰ کیا ہے۔ سیٹرا جزیرے سے دھویں اٹھتے ہوئے دیکھا گیا ہے جہاں بیپکو کا ری فائنری پلانٹ واقع ہے۔ بحرین گزشتہ کچھ عرصے سے ایرانی جارحیت کا نشانہ بن رہا ہے۔
بحرین کی حکومت نے ہفتہ کے روز ایک اہم بیان جاری کرتے ہوئے اس بات کی تصدیق کی کہ ایران نے بحرین کے ایک شہری صنعتی مرکز کو نشانہ بنایا ہے جس کے نتیجے میں اس جگہ پر آگ لگ گئی اور کافی حد تک نقصان پہنچا ہے۔ یہ واقعہ اس ہفتے بحرین پر ہونے والے حملوں میں سب سے نمایاں واقعہ ہے۔ بحرین کے وزارت داخلہ نے ایک باقاعدہ بیان میں واضح کیا کہ ایران ی جارحیت کے تحت ایک غیر فوجی صنعتی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا جس کے باعث وہاں آگ بھڑک اٹھی۔ وزارت داخلہ کے مطابق سیویل ڈیفنس کی ٹیمیں مقامی سطح پر موجود ہیں اور آگ کو قابو میں لینے کے لیے مسلسل کوششیں کر رہی ہیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق اس حملے میں مواداتی نقصان تو ہوا ہے لیکن خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان یا انسانی ہلاکتیں رپورٹ نہیں کی گئیں۔ وزارت داخلہ نے یہ بھی وضاحت کی کہ حملے کے مقام کی مخصوص تفصیلات ابھی ظاہر نہیں کی جا رہیں تاہم بعد ازاں دی گئی دیگر اطلاعات سے یہ بات سامنے آئی ہے۔ بحرین کی فوجی قیادت نے بھی اس واقعے پر اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ بحرین کے ڈیفنس فورس کے جنرل کمانڈ نے بتایا کہ انہوں نے ہفتہ کے روز ایران ی فضا سے کی گئی کئی جارحانہ حملوں کو ناکام بنا دیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ بحریں کے ایئر ڈیفنس سسٹمز نے ایران ی فضائی حملوں کو روک دیا جس کے نتیجے میں گرنے والے شراپنل یا ٹکڑوں سے مقامی سطح پر معمولی مواداتی نقصان پہنچا ہے تاہم کوئی انسانی ہلاکت نہیں ہوئی۔ فوجی حکام نے ٹوئٹر یعنی ایکس پلیٹ فارم پر اپنے بیان میں تہران کو بحرین کے خلاف نظامی جارحیت اور پابند بارہدگی پر الزام لگایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران مسلسل اور منظم انداز میں بحرین کے خلاف غیر ملکی جارحیت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ وزارت داخلہ نے اس سے قبل بھی مقامی رہائشیوں کو ایک ممکنہ خطرے کی پیشگی وارننگ بھی جاری کی تھی تاکہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کر سکیں۔ مقامی لوگوں کی جانب سے دی گئی گواہیوں کے مطابق، دو رہائشیوں نے خبر رساں ادارے اے ایف پی کو بتایا کہ انہوں نے بحرین کے مشرقی ساحل پر واقع سیٹرا جزیرے کے اوپر سے دھویں کا کالم بلند ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ سیٹرا جزیرہ بحرین کی صنعتی سرگرمیوں کا ایک اہم مرکز ہے جہاں متعدد بڑی صنعتی تنصیبات موجود ہیں جن میں ریاستی تیل کمپنی بیپکو کا ری فائنری پلانٹ بھی شامل ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی علامت ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے بحران کی شدت میں اضافہ ہوا ہے۔ بحرین اس مہینے میں متعدد بار مختلف حملوں کا نشانہ بنا ہے۔ یہ سلسلہ ستمبر کے بعد سے جاری ہے جب گلف ممالک پر ایران ی حملوں میں عارضی طور پر کمی آئی تھی۔ بحرین امریکی بحریہ کے پانچویں اسٹینڈرڈ فورس کا میزبان ملک ہے اور یہ علاقائی استحکام کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ ملک اس جنگ کے دوران بھی شدید نقصان اٹھایا ہے جو فروری میں امریکہ اور اسرائیل کے ایران ی تنصیبات پر حملوں کے آغاز کے بعد شروع ہوئی تھی۔.
بحرین کی حکومت نے ہفتہ کے روز ایک اہم بیان جاری کرتے ہوئے اس بات کی تصدیق کی کہ ایران نے بحرین کے ایک شہری صنعتی مرکز کو نشانہ بنایا ہے جس کے نتیجے میں اس جگہ پر آگ لگ گئی اور کافی حد تک نقصان پہنچا ہے۔ یہ واقعہ اس ہفتے بحرین پر ہونے والے حملوں میں سب سے نمایاں واقعہ ہے۔ بحرین کے وزارت داخلہ نے ایک باقاعدہ بیان میں واضح کیا کہ ایرانی جارحیت کے تحت ایک غیر فوجی صنعتی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا جس کے باعث وہاں آگ بھڑک اٹھی۔ وزارت داخلہ کے مطابق سیویل ڈیفنس کی ٹیمیں مقامی سطح پر موجود ہیں اور آگ کو قابو میں لینے کے لیے مسلسل کوششیں کر رہی ہیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق اس حملے میں مواداتی نقصان تو ہوا ہے لیکن خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان یا انسانی ہلاکتیں رپورٹ نہیں کی گئیں۔ وزارت داخلہ نے یہ بھی وضاحت کی کہ حملے کے مقام کی مخصوص تفصیلات ابھی ظاہر نہیں کی جا رہیں تاہم بعد ازاں دی گئی دیگر اطلاعات سے یہ بات سامنے آئی ہے۔ بحرین کی فوجی قیادت نے بھی اس واقعے پر اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ بحرین کے ڈیفنس فورس کے جنرل کمانڈ نے بتایا کہ انہوں نے ہفتہ کے روز ایرانی فضا سے کی گئی کئی جارحانہ حملوں کو ناکام بنا دیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ بحریں کے ایئر ڈیفنس سسٹمز نے ایرانی فضائی حملوں کو روک دیا جس کے نتیجے میں گرنے والے شراپنل یا ٹکڑوں سے مقامی سطح پر معمولی مواداتی نقصان پہنچا ہے تاہم کوئی انسانی ہلاکت نہیں ہوئی۔ فوجی حکام نے ٹوئٹر یعنی ایکس پلیٹ فارم پر اپنے بیان میں تہران کو بحرین کے خلاف نظامی جارحیت اور پابند بارہدگی پر الزام لگایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران مسلسل اور منظم انداز میں بحرین کے خلاف غیر ملکی جارحیت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ وزارت داخلہ نے اس سے قبل بھی مقامی رہائشیوں کو ایک ممکنہ خطرے کی پیشگی وارننگ بھی جاری کی تھی تاکہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کر سکیں۔ مقامی لوگوں کی جانب سے دی گئی گواہیوں کے مطابق، دو رہائشیوں نے خبر رساں ادارے اے ایف پی کو بتایا کہ انہوں نے بحرین کے مشرقی ساحل پر واقع سیٹرا جزیرے کے اوپر سے دھویں کا کالم بلند ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ سیٹرا جزیرہ بحرین کی صنعتی سرگرمیوں کا ایک اہم مرکز ہے جہاں متعدد بڑی صنعتی تنصیبات موجود ہیں جن میں ریاستی تیل کمپنی بیپکو کا ری فائنری پلانٹ بھی شامل ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی علامت ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے بحران کی شدت میں اضافہ ہوا ہے۔ بحرین اس مہینے میں متعدد بار مختلف حملوں کا نشانہ بنا ہے۔ یہ سلسلہ ستمبر کے بعد سے جاری ہے جب گلف ممالک پر ایرانی حملوں میں عارضی طور پر کمی آئی تھی۔ بحرین امریکی بحریہ کے پانچویں اسٹینڈرڈ فورس کا میزبان ملک ہے اور یہ علاقائی استحکام کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ ملک اس جنگ کے دوران بھی شدید نقصان اٹھایا ہے جو فروری میں امریکہ اور اسرائیل کے ایرانی تنصیبات پر حملوں کے آغاز کے بعد شروع ہوئی تھی۔
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