بحرین نے ایرانی فضائی حملوں کو روکا، خطے میں کشیدگی بڑھ گئی
بحرین کی دفاعی افواج نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ایران کے فضائی حملوں کو ناکام بنا دیا ہے۔ اس واقعے سے خلیجی خطے میں امریکا اور ایران کے درمیان کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے۔
بحرین کی دفاعی افواج نے باضابطہ طور پر دعویٰ کیا ہے کہ ان کے فضائی دفاع ی نظام نے ایران کی جانب سے کیے گئے حملوں کو کامیابی سے ناکام بنا دیا ہے۔ بحرین ی حکام نے تہران پر ملک کو مسلسل نشانہ بنانے اور دشمنانہ طرزِ عمل اختیار کرنے کا واضح الزام عائد کیا ہے۔
بحرین اور کویت میں فضائی دفاعی کارروائیاں
بحرین میں امریکی بحریہ کا پانچواں بیڑا موجود ہے، جس کی وجہ سے یہ ملک خطے میں امریکی فوجی سرگرمیوں کے لیے انتہائی اہم حیثیت رکھتا ہے۔ وزارتِ داخلہ نے بدھ کو شہریوں اور رہائشیوں کے لیے دو مرتبہ خطرے کے انتباہات جاری کیے۔ دونوں بار لوگوں کو قریبی محفوظ مقام پر منتقل ہونے کی ہدایت کی گئی۔ وزارتِ داخلہ نے بعد ازاں ہر انتباہ کے بعد خطرہ ٹلنے کا اعلان کرتے ہوئے شہریوں کو آگاہ کیا کہ وہ معمول کی سرگرمیاں جاری رکھ سکتے ہیں۔Also readJapan Exports Jump 20.5% in Oct, Beats Forecasts
دوسری جانب کویتی فوج نے بتایا کہ بدھ کی صبح ملک کے فضائی دفاعی نظام نے مشتبہ دشمن ڈرون حملوں کا مقابلہ کیا۔ فوجی بیان میں حملوں کی تعداد، ہدف یا ان کے نتیجے میں ہونے والے ممکنہ نقصان کے بارے میں مزید تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں۔
ایران کا رویہ منظم دشمنی پر مبنی ہے
خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق بحرین کی دفاعی افواج نے اپنے بیان میں کہا کہ ایران کا رویہ منظم اور مسلسل دشمنی پر مبنی ہے اور وہ بحرین کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ایرانی حکام نے بھی کویت میں امریکی فوجی اڈے پر پیٹریاٹ میزائل سسٹم کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔
دونوں ممالک کے حکام نے حملوں کو روکنے کی کارروائیوں کا ذکر کیا ہے، تاہم ان واقعات کی مکمل تفصیلات اور نقصانات کی آزادانہ تصدیق سامنے نہیں آئی۔ بحرین اور کویت میں فضائی دفاعی کارروائیاں ایسے وقت میں سامنے آئی ہیں جب خلیجی خطے میں ایران اور امریکا کے درمیان کشیدگی برقرار ہے۔
خطے کی سیاسی اور فوجی صورتحال
بحرین اور کویت میں پیش آنے والے واقعات سے علاقائی کشیدگی میں اضافے کے امکانات ہیں۔ امریکی پانچواں بیڑے کی موجودگی کی وجہ سے بحرین کا دفاعی نظام خطے کی سلامتی کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ایرانی اقدامات کو منظم دشمنی قرار دیے جانے سے سفارتی تعلقات مزید متاثر ہو سکتے ہیں۔
شہریوں کے لیے ہدایات اور احتیاطی تدابیر
وزارتِ داخلہ کی طرف سے جاری کردہ انتباہات کے دوران شہریوں کو فوری طور پر محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت کی گئی۔ خطرہ ٹلنے کے بعد معمول کی زندگی بحال کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ تاہم، مستقبل میں ممکنہ خطرات کو مدنظر رکھتے ہوئے احتیاطی تدابیر پر عملدرآمد جاری رہے گا۔
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