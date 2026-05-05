بحر المیت میں Pride Land: مشرق وسطیٰ کا سب سے بڑا LGBTQ فیسٹیول

جون 2026 میں بحر المیت میں منعقد ہونے والا Pride Land فیسٹیول مشرق وسطیٰ میں LGBTQ ثقافت اور سیاحت کے لیے ایک اہم پیشرفت کی نمائندگی کرتا ہے۔
مشرق وسطیٰ میں اپنی نوع کی سب سے بڑی تقریب کے طور پر پیش کی جانے والی Pride Land فیسٹیول کا انعقاد 1 جون سے 4 جون 2026 تک بحر المیت کے ساحلوں پر کیا جائے گا۔ یہ چار روزہ میلہ بین الاقوامی توجہ کا مرکز بن گیا ہے، جس کی وجہ اس کا وسیع پیمانہ، منفرد مقام اور وقت ہے۔ منتظمین اس تقریب کو مشرق وسطیٰ میں کبھی منعقد ہونے والے سب سے بڑے LGBTQ فیسٹیول کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ اس منصوبے سے یہودی صحرا کے ایک حصے کو عارضی طور پر ایک منظم فیسٹیول زون میں تبدیل کرنے کی امید ہے، جسے اکثر “Pride سٹی” کہا جاتا ہے، جس میں مربوط مہمان نوازی، تفریح اور اجتماعی مقامات شامل ہوں گے۔ اطلاعات کے مطابق، یہ تقریب عین بوکیک میں مرکوز ہوگی، جہاں تقریباً 15 ہوٹل، ساحلی علاقے، پرفارمنس کے مقامات، ویلنس زون اور ثقافت ی مقامات فیسٹیول کے دائرے میں شامل ہونے کی امید ہے۔ اس تصور کا مقصد سیاحت کے بنیادی ڈھانچے کو مسلسل ثقافت ی پروگرامنگ کے ساتھ ملانا ہے، بشمول موسیقی کی پرفارمنس، سماجی تقریبات اور عوامی اجتماعات۔ یہ پہل نجی پروڈیوسر آرون کوہن کی قیادت میں کی جا رہی ہے۔ اگرچہ یہ حکومت کی جانب سے منعقد کردہ تقریب نہیں ہے، لیکن اسرائیل ی میڈیا رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل ی وزارت خارجہ نے فیسٹیول کی بین الاقوامی سطح پر تشہیر میں تعاون کیا ہے، جس سے اسے ثقافت ی شعبے سے باہر وسیع تر منظر عام پر لایا گیا ہے۔ منتظمین کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد تل ابیب سے باہر LGBTQ ثقافت ی مقامات کو وسعت دینا ہے، جو روایتی طور پر ملک کا Pride سے متعلقہ تقریبات کا مرکزی مرکز رہا ہے۔ فیسٹیول کو ایک کثیر جہتی تجربہ کے طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے، جس میں تفریح ، سیاحت ، ویلنس سرگرمیاں اور اجتماعی شمولیت شامل ہے۔ مقام کے انتخاب نے وسیع تر بحث کو بھی جنم دیا ہے۔ بحر المیت کا علاقہ اسلامی، عیسائی اور یہودی روایات میں اہم تاریخی اور مذہبی اہمیت رکھتا ہے۔ اسلامی روایت میں، یہ علاقہ قوم لوط (حضرت لوط علیہ السلام کے پیروکاروں) کے قصے سے وابستہ ہے۔ اسی طرح، بائبل میں، قریبی قدیم شہروں کو سوڈوم اور گمورہ کہا گیا ہے۔ یہ تعلقات مذہبی متن اور روایات میں وسیع پیمانے پر تسلیم کیے جاتے ہیں؛ تاہم، مؤرخین اور ماہرین آثار قدیمہ نوٹ کرتے ہیں کہ ان قدیم مقامات کی درست جغرافیائی شناخت اب بھی علمی بحث کا موضوع ہے۔ اس اعلان نے آن لائن اور عوامی بحث میں ملے جلے ردعمل پیدا کیے ہیں۔ حامی اس فیسٹیول کو ثقافت ی اظہار، شمولیت اور سیاحت کی ترقی کے لیے ایک پلیٹ فارم کے طور پر دیکھتے ہیں۔ تاہم، ناقدین نے خدشات اٹھائے ہیں، تقریب کو وسیع تر علاقائی تناؤ سے جوڑتے ہوئے اور موجودہ भू-राजनीतिक صورتحال میں اس کی علامت پر بحث کرتے ہیں۔ تجزیہ کار نوٹ کرتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں بڑے ثقافت ی پروگراموں کو اکثر ان کے تفریح ی цін سے آگے دیکھا جاتا ہے، خاص طور پر جب وہ سیاسی طور پر حساس ماحول میں منعقد ہوتے ہیں۔ سیاحت کے نقطہ نظر سے، Pride Land کو بھی مہمان نوازی کے شعبے کے لیے ایک اہم منصوبے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ بحر المیت کا علاقہ، جو ایک بڑا بین الاقوامی سیاحت ی مقام ہے، فیسٹیول کی مدت کے دوران رہائش کی بڑھتی ہوئی طلب دیکھے گا۔ فیسٹیول کے دوران محدود صلاحیت کی وجہ سے ابتدائی بکنگ کی ضرورت پڑنے کا امکان ہے۔ اگرچہ فیسٹیول کو مشرق وسطیٰ میں اپنی نوع کا سب سے بڑا بتایا جا رہا ہے، لیکن اسے عالمی سطح پر سب سے بڑا نہیں بتایا گیا ہے۔ بڑے بین الاقوامی Pride ایونٹس جیسے کہ ساؤ پالو گے پرائیڈ پریڈ، NYC Pride، اور Pride Toronto اب بھی نمایاں طور پر بڑے عالمی سامعین کو راغب کرتے ہیں۔ یہ فیسٹیول نہ صرف تفریح کی ایک منفرد شکل پیش کرے گا بلکہ خطے میں سیاحت کو فروغ دینے اور مختلف ثقافت وں کے درمیان ہم آہنگی کو بڑھانے میں بھی مددگار ثابت ہوگا۔ اس تقریب کی کامیابی مشرق وسطیٰ میں LGBTQ حقوق اور قبولیت کے لیے ایک اہم قدم ثابت ہو سکتی ہے.
