برازیل میں 37 سالہ خاتون کا بچی بنا کر استحصال اور دھوکہ دہی کا الزام

برازیل کی ایک ریاست میں 37 سالہ خاتون نے خود کو 12 سالہ آٹسٹک بچی ظاہر کر کے لوگوں کا استحصال کیا اور دھوکہ دہی کا الزام عائد ہوا ہے۔ پولیس کے مطابق خاتون نے بچگانہ رویہ اپنایا اور بالغ جسامت کی وجہ ہارمونز دینے سے بیان کی۔
برازیل میں حالیہ واقعات میں ایک حیرت انگیز دھوکہ دہی کا انکشاف ہوا ہے جس میں ایک 37 سالہ خاتون، امانڈا ماریا سوزا دی اولیویرا، نے خود کو ایک کمزور آٹسٹک بچی ظاہر کر کے مختلف لوگوں اور تنظیموں کا استحصال کیا۔ پولیس کے مطابق خاتون نے ابتدائی طور پر خاندان کے رشتہ دار کے ساتھ رہنے کے بعد اپنا کردار مضبوط بنانے کے لیے بچگانہ رویہ اپنایا، فیڈر اور کھلونوں کا استعمال کیا، اور دعویٰ کیا کہ ان کی بالغ جسامت کی وجہ بچپن میں ہارمونز دیے جانے سے ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب ایک بچی نے اپنی عمر 12 برس بتائی اور استحصال سے بچ کر فرار ہونے کی کہانی سنائی تو لوگوں نے اس کی مدد کی اور اپنے گھر کھول دیے، مگر بعد میں سمجھا گیا کہ یہ بنیادی حقیقت نہیں بلکہ خاتون کی دھوکہ دہی کابrorpart ہے۔ پولیس کے مطابق خاتون نے مختلف ریاستوں مثلاً ساؤ پاؤلو، ریو ڈی جنیرو، میناس جیرائس، ریو گرانڈی دو سل اور گویاس میں بھی اس قسم کے فراڈ کئے۔ نفتیشی افسر رودریگو گسو نے بی بی سی نیوز برازیل کو بتایا کہ دھوکہ اس وقت uncovered ہوا جب خاتون کے رشتہ دار کو شک ہوا اور انھوں نے آن لائن ایک مل GHz کیس کی رپورٹ دیکھی۔ گرفتاری کے بعد مشتبہ خاتون نے دھوکہ دہی کا اعتراف کیا اور تسلیم کیا کہ وہ عادتاً ایسا کرتی ہیں۔ رودریگو نے بتایا کہ خاتون ہوش و حواس میں تھیں، تعاون کرنے والی تھیں اور بہت منطقی سوچ رکھنے والی تھیں، جن میں کسی ایسی علامات نہیں تھیں جو تفتیس میں معاونت نہ کرنے کو ظاہر کرتی ہوں۔ ایک فلاحی تنظیم چلاتی خواتین، ویویان ہینریکیس اور ریناتا ماگالیاس، نے بیان کیا کہ 2023 میں بھی خاتون نے مختلف نام سے انھیں دھوکہ دیا۔ انھوں نے اولیویرا کو ایک چھوٹے سا فلیٹ کرائے پر دیا اور اس کی دیکھ بھال شروع کی۔ ہینریکیس کہتی ہیں کہ اولیویرا بچگانہ انداز میں بات کرتی، خود کو آٹسٹک بتاتی اور ہمیشہ ہیڈ پہنے رکھتی۔ ماگالیاس نے ایک اپنے سہارے کروایا جس میں 200 سے زیادہ سوئیاں پیوست دکھائی دیں، جن کا دعوٰی کیا گیا کہ وہ والد نے جادو ٹونے کے دوران دی تھیں۔ خاتون کا رویہ جزوی سے مختلف لوگوں کے سات赫 مختلف تھا، جذباتی انحصار کرنے لگی، اکیلا چھوڑے جانے پر خود کو نقصان پہنچانے کی دھمکی دیتی اور مسلسل توجہ کا مطالبہ کرتی، جس سے ماگالیاس کی ذہنی اور مالی حالت متاثر ہوئی۔ دو خواتین نے آخرکار پولیس سے رابطہ کیا اور تفتیش کے ذریعے دھوکہ بے نقاب ہوا۔ اولیویرا کے وکیل رافائیل لویس سیورٹ نے نفسیاتی معائنہ کروانے کی درخواست کی ہے جو منظور کر لی گئی ہے.
برازیل میں حالیہ واقعات میں ایک حیرت انگیز دھوکہ دہی کا انکشاف ہوا ہے جس میں ایک 37 سالہ خاتون، امانڈا ماریا سوزا دی اولیویرا، نے خود کو ایک کمزور آٹسٹک بچی ظاہر کر کے مختلف لوگوں اور تنظیموں کا استحصال کیا۔ پولیس کے مطابق خاتون نے ابتدائی طور پر خاندان کے رشتہ دار کے ساتھ رہنے کے بعد اپنا کردار مضبوط بنانے کے لیے بچگانہ رویہ اپنایا، فیڈر اور کھلونوں کا استعمال کیا، اور دعویٰ کیا کہ ان کی بالغ جسامت کی وجہ بچپن میں ہارمونز دیے جانے سے ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب ایک بچی نے اپنی عمر 12 برس بتائی اور استحصال سے بچ کر فرار ہونے کی کہانی سنائی تو لوگوں نے اس کی مدد کی اور اپنے گھر کھول دیے، مگر بعد میں سمجھا گیا کہ یہ بنیادی حقیقت نہیں بلکہ خاتون کی دھوکہ دہی کابrorpart ہے۔ پولیس کے مطابق خاتون نے مختلف ریاستوں مثلاً ساؤ پاؤلو، ریو ڈی جنیرو، میناس جیرائس، ریو گرانڈی دو سل اور گویاس میں بھی اس قسم کے فراڈ کئے۔ نفتیشی افسر رودریگو گسو نے بی بی سی نیوز برازیل کو بتایا کہ دھوکہ اس وقت uncovered ہوا جب خاتون کے رشتہ دار کو شک ہوا اور انھوں نے آن لائن ایک مل GHz کیس کی رپورٹ دیکھی۔ گرفتاری کے بعد مشتبہ خاتون نے دھوکہ دہی کا اعتراف کیا اور تسلیم کیا کہ وہ عادتاً ایسا کرتی ہیں۔ رودریگو نے بتایا کہ خاتون ہوش و حواس میں تھیں، تعاون کرنے والی تھیں اور بہت منطقی سوچ رکھنے والی تھیں، جن میں کسی ایسی علامات نہیں تھیں جو تفتیس میں معاونت نہ کرنے کو ظاہر کرتی ہوں۔ ایک فلاحی تنظیم چلاتی خواتین، ویویان ہینریکیس اور ریناتا ماگالیاس، نے بیان کیا کہ 2023 میں بھی خاتون نے مختلف نام سے انھیں دھوکہ دیا۔ انھوں نے اولیویرا کو ایک چھوٹے سا فلیٹ کرائے پر دیا اور اس کی دیکھ بھال شروع کی۔ ہینریکیس کہتی ہیں کہ اولیویرا بچگانہ انداز میں بات کرتی، خود کوآٹسٹک بتاتی اور ہمیشہ ہیڈ پہنے رکھتی۔ ماگالیاس نے ایک اپنے سہارے کروایا جس میں 200 سے زیادہ سوئیاں پیوست دکھائی دیں، جن کا دعوٰی کیا گیا کہ وہ والد نے جادو ٹونے کے دوران دی تھیں۔ خاتون کا رویہ جزوی سے مختلف لوگوں کے سات赫 مختلف تھا، جذباتی انحصار کرنے لگی، اکیلا چھوڑے جانے پر خود کو نقصان پہنچانے کی دھمکی دیتی اور مسلسل توجہ کا مطالبہ کرتی، جس سے ماگالیاس کی ذہنی اور مالی حالت متاثر ہوئی۔ دو خواتین نے آخرکار پولیس سے رابطہ کیا اور تفتیش کے ذریعے دھوکہ بے نقاب ہوا۔ اولیویرا کے وکیل رافائیل لویس سیورٹ نے نفسیاتی معائنہ کروانے کی درخواست کی ہے جو منظور کر لی گئی ہے
برازیل دھوکہ دہی استحصال آٹسٹک فراڈ
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