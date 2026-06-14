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برازیل نے مراکش کے خلاف ڈرا کھیل کر شکست سے جان چھڑا لیا

کھیل News

برازیل نے مراکش کے خلاف ڈرا کھیل کر شکست سے جان چھڑا لیا
برازیلمراکشفیفا ورلڈ کپ
📆14/06/2026 1:20 am
📰ExpressNewsPK
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برازیل نے نئی جرسی کے میٹ لائف اسٹیڈیم میں کھیلے گئے فیفا ورلڈ کپ کے سنسنی خیز میچ میں مراکش کے خلاف 1-1 سے ڈرا کھیل کر شکست سے بمشکل جان چھڑا لیا۔

نیو جرسی کے میٹ لائف اسٹیڈیم میں کھیل ے گئے فیفا ورلڈ کپ کے سنسنی خیز میچ میں برازیل نے مراکش کے خلاف 1-1 سے ڈرا کھیل کر شکست سے بمشکل جان چھڑا لیا۔ پانچ بار کی عالمی چیمپئن ٹیم کے لیے یہ مقابلہ خاصا مشکل ثابت ہوا تاہم وینیسیئس جونیئر کی شاندار انفرادی صلاحیت نے ٹیم کو ہار سے بچا لیا۔ میچ کے 21ویں منٹ میں مراکش نے برتری حاصل کی جب اسماعیل سیاباری نے گول کیپر ایلیسن بیکر کی غلط فہمی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دور سے خوبصورت لوپڈ شاٹ کے ذریعے گیند جال میں پہنچا دی۔ مراکش نے ابتدائی لمحات میں مکمل دباؤ برقرار رکھا اور 30 منٹ تک برازیل پر واضح برتری حاصل کیے رکھی اس دوران انہوں نے متعدد حملے کیے اور مجموعی طور پر زیادہ شاٹس بھی لگائے۔ تاہم برازیل نے 32ویں منٹ میں شاندار انداز میں واپسی کی جب وینیسیئس جونیئر نے اپنی 50ویں انٹرنیشنل کیپ میں یادگار گول اسکور کیا۔ برونو گومیز کی پاس پر انہوں نے باکس میں گیند کنٹرول کرتے ہوئے دفاعی کھلاڑیوں کو چکمہ دیا اور طاقتور شاٹ کے ذریعے گول کر دیا۔ پہلے ہاف کے اختتام پر لوکاس پاکیٹا نے بھی برتری حاصل کرنے کی کوشش کی مگر ان کی کوشش کو گول کیپر نے شاندار انداز میں روک لیا۔ برازیل کی جانب سے رافینہا کو ایک اہم موقع ملا مگر وہ کراس سے معمولی فرق سے محروم رہے۔ اس ڈرا کے ساتھ برازیل کی ورلڈ کپ کے پہلے میچ میں ناقابل شکست 92 سالہ تاریخ برقرار رہی جبکہ مراکش کے لیے یہ ایک اور ایسا موقع تھا جو جیت میں تبدیل نہ ہو سکا حالانکہ ان کی کارکردگی نے سب کو متاثر کیا۔فیفا ورلڈکپ: میزبان امریکا کا پیراگوئے کو شکست دے کر مہم کا شاندار آغازامریکا میں بھی فیفا ورلڈ کپ 2026 کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب، شائقین جھوم اٹھ.

نیو جرسی کے میٹ لائف اسٹیڈیم میں کھیلے گئے فیفا ورلڈ کپ کے سنسنی خیز میچ میں برازیل نے مراکش کے خلاف 1-1 سے ڈرا کھیل کر شکست سے بمشکل جان چھڑا لیا۔ پانچ بار کی عالمی چیمپئن ٹیم کے لیے یہ مقابلہ خاصا مشکل ثابت ہوا تاہم وینیسیئس جونیئر کی شاندار انفرادی صلاحیت نے ٹیم کو ہار سے بچا لیا۔ میچ کے 21ویں منٹ میں مراکش نے برتری حاصل کی جب اسماعیل سیاباری نے گول کیپر ایلیسن بیکر کی غلط فہمی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دور سے خوبصورت لوپڈ شاٹ کے ذریعے گیند جال میں پہنچا دی۔مراکش نے ابتدائی لمحات میں مکمل دباؤ برقرار رکھا اور 30 منٹ تک برازیل پر واضح برتری حاصل کیے رکھی اس دوران انہوں نے متعدد حملے کیے اور مجموعی طور پر زیادہ شاٹس بھی لگائے۔ تاہم برازیل نے 32ویں منٹ میں شاندار انداز میں واپسی کی جب وینیسیئس جونیئر نے اپنی 50ویں انٹرنیشنل کیپ میں یادگار گول اسکور کیا۔ برونو گومیز کی پاس پر انہوں نے باکس میں گیند کنٹرول کرتے ہوئے دفاعی کھلاڑیوں کو چکمہ دیا اور طاقتور شاٹ کے ذریعے گول کر دیا۔ پہلے ہاف کے اختتام پر لوکاس پاکیٹا نے بھی برتری حاصل کرنے کی کوشش کی مگر ان کی کوشش کو گول کیپر نے شاندار انداز میں روک لیا۔برازیل کی جانب سے رافینہا کو ایک اہم موقع ملا مگر وہ کراس سے معمولی فرق سے محروم رہے۔ اس ڈرا کے ساتھ برازیل کی ورلڈ کپ کے پہلے میچ میں ناقابل شکست 92 سالہ تاریخ برقرار رہی جبکہ مراکش کے لیے یہ ایک اور ایسا موقع تھا جو جیت میں تبدیل نہ ہو سکا حالانکہ ان کی کارکردگی نے سب کو متاثر کیا۔فیفا ورلڈکپ: میزبان امریکا کا پیراگوئے کو شکست دے کر مہم کا شاندار آغازامریکا میں بھی فیفا ورلڈ کپ 2026 کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب، شائقین جھوم اٹھ

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ExpressNewsPK /  🏆 13. in PK

برازیل مراکش فیفا ورلڈ کپ نیو جرسی

 

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