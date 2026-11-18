برازیل میں آوا قبیلے کی نایاب تصاویر نے خطرات کو اجاگر کر دیا
برازیل میں آوا انڈیجینس گروپ کی نایاب تصاویر سامنے آئی ہیں۔ یہ منظر اس بات کی دلیل ہے کہ غیر ملکی ماحول اور غیر قانونی سرگرمیاں مقامی لوگوں کے لیے شدید خطرہ بن چکی ہیں۔
برازیل کے آمازون جینگل کے دور دراز علاقے سے باہر نکلنے والے ایک پرتو گروہ کی نایاب تصاویر نے مقامی انڈیجینس کمیونٹیز کے لیے بڑھتے ہوئے خطرات کو دوبارہ اجاگر کر دیا ہے۔ برطانوی تنظیم ' سرویول انٹرنیشنل' نے منگل کو ان تصاویر کو شیئر کرتے ہوئے اس واقعے کو ایک تاریخی ملاقات قرار دیا۔ یہ ملاقات برازیل کے شمال مشرقی ریاست مارانہاو میں سرکاری ٹیم اور تقریباً بیس غیر رابطے والے آوا انڈیجینس افراد کے درمیان ہوئی۔ ان لوگوں نے ملاقات کے دوران خوراک کی مانگ کی، جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ باہری دباؤ نے انہیں مجبور کیا ہوگا۔
آوا گروپ کی نوعیت اور موجودہ صورتحال
آوا گروپ ٹوپی گوارانی قبائل میں سے ایک ہے جو برازیل کے شمال مغربی مارانہاو میں واقع ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ خود مختار علیحدگی کا انتخاب کرتے ہیں اور باہری دنیا سے کسی مستقل تعلقات کو مسترد کر دیتے ہیں۔ حقوق کے مدافع تنظیم کے مطابق، غیر رابطے والے گروپ وہ ہوتے ہیں جو باہری دنیا کے بارے میں جانے ہوئے بھی اس سے رابطے سے گریز کرتے ہیں۔ اس قسم کا واقعہ آوا قبیلے کے ساتھ حالیہ تاریخ میں کئی دہائیوں سے نہیں دیکھا گیا۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ شاید ان لوگوں نے خوراک کی درخواست اس لیے کی کیونکہ باہری عناصر ان کے علاقے میں داخل ہو رہے ہیں۔Also readپی ایس ایکس ای میں سایبر حملے: چین کے ساتھ نئے منصوبے اور آئی ٹی جدید سازی
فونائی کی جانب سے احتیاطی اقدامات
برازیل کی انڈیجینس امور ایجنسی فونائی نے روئٹرز کو دیے گئے بیان میں کہا کہ وہ سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی ویڈیوز اور رپورٹس کا جائزہ لے رہی ہے۔ ان ویڈیوز میں آوا لوگوں کو اراریبویا انڈیجینس لینڈ میں ایک گاؤں کے ساتھ تعامل کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ فونائی نے تصدیق کی ہے کہ انہوں نے رابطے کے حالات کے لیے کنٹینجنسی پلان فعال کر دیا ہے۔ اس پلان کا بنیادی مقصد انڈیجینس افراد کے لیے صحت کے خطرات کو کم سے کم رکھنا ہے۔ ایجنسی نے واضح کیا کہ ریاستی سطح پر اس گروپ کے ساتھ رابطے کی کوشش نہیں کی جا رہی اور پالیسی غیر رابطے والی ہی رہے گی۔
سیارہ بھر میں غیر رابطے والے قبائل کا تناظر
آمازون جینگل، جو دنیا کا سب سے بڑا بارش والا جنگل ہے، دہائیوں سے غیر قانونی کان کنوں، لونگویں کرنے والوں اور پالتو جانوروں کے چارہ اندازوں کی زد میں رہا ہے۔ سویول انٹرنیشنل کی ڈائریکٹر کارولین پئرس کا کہنا ہے کہ غیر رابطے والے آوا افراد انتہائی دباؤ کا شکار ہیں۔ انہیں انٹروڈیورز تمام سمتوں سے گھیر رہے ہیں، جس سے ان کا رہائشی علاقہ آمازون جینگل کے ایک چھوٹے سے جزیرے میں سمٹ کر رہ گیا ہے جو تباہی سے گھرا ہوا ہے۔ تنظیم نے جنوبی امریکہ، ایشیا اور پیسفک میں دس ممالک میں مجموعی طور پر سو اناسٹھ غیر رابطے والے انڈیجینس گروپس کی شناخت کی ہے۔
مقامی تنظیموں کا موقف اور مستقبل کے اقدامات
مارانہاو انڈیجینس پپلز آرگنائزیشن کواپیما نے منگل کو ایک بیان جاری کیا۔ اس تنظیم کا کہنا ہے کہ آوا گروپ کے ساتھ اس ملاقات نے ذمہ دار اداروں کے احتیاطی اقدامات کی اہمیت کو واضح کر دیا ہے۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ منصوبہ بند رابطے کے بغیر ہونے والی ملاقاتوں سے انڈیجینس آبادی کو بیماریوں کے خطرے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ خطرہ ان کی سالمیت کے لیے بھی سنگین ہو سکتا ہے۔ روئٹرز نے فوٹیج کے مقام اور تاریخ کی تصدیق نہیں کی، اور نوویمبر کی اکیہز تاریخ سے پہلے کوئی پرانی ویب سائٹس پر تصاویر نہیں ملیں۔
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