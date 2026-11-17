برازیل میں غیر ملکی رابطے سے الگ آوا قبیلے کی نایاب تصاویر سامنے آئیں
برازیل کے امازون جنگل سے غیر ملکی رابطے سے الگ آوا قبیلے کی نایاب تصاویر سامنے آئی ہیں، جو غیر قانونی لٹرز اور شکاریوں کے دباؤ کی نشاندہی کرتی ہیں۔
برازیل کے امازون جنگلات سے غیر ملکی رابطے سے الگ آوا قبیلے کی نایاب اور تاریخی تصاویر سامنے آئی ہیں، جن میں تقریباً بیس افراد دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ تصاویر اس بات کی واضح مثال ہیں کہ کس طرح غیر قانونی لٹرز، شکاریوں اور پالتو جانوروں کے چرواہوں کے دباؤ کی وجہ سے مقامی لوگ اب باہر نکلنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ برطانیہ سے تعلق رکھنے والی حقوق انسانی تنظیم ' سرویو انٹرنیشنل' نے منگل کو ان تصاویر کو شیئر کیا، جس میں آوا قبیلے کے افراد نے حکومتی ٹیم کے ساتھ کھانے کی درخواست کی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔
آوا قبیلے کی تاریخ اور موجودہ صورتحال
یہ منظر برازیل کے شمال مشرقی ریاست ماراتینہو کے ایک دور دراز علاقے میں دیکھا گیا، جہاں سرکاری ٹیم اور آوا قبیلے کے افراد کا سامنا ہوا۔ 'سرویو انٹرنیشنل' نے اس واقعے کو کئی دہائیوں بعد پہلا ایسا قریبی مشاہدہ قرار دیا ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ اب باہمی رابطے کے بغیر رہنے والے لوگ اپنے علاقے میں دوسروں کے دخل اندازی کی وجہ سے بے چارہ ہو چکے ہیں۔ حقوق انسانی کی تنظیموں کے مطابق، غیر ملکی رابطے سے الگ لوگ باہر کی دنیا کے بارے میں جانتے ہیں لیکن کسی مستقل تعلق کو مسترد کرتے ہیں۔Also readرنگ پرستی: برطانوی استعمار اور جدید دور کا نفسیاتی زخم
حکومتی اور تنظیمی اقدامات اور احتیاطی تدابیر
برازیل کی انڈیجنی ایئرئز ایجنسی 'فیونائی' نے تصدیق کی ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ویڈیوز اور رپورٹس کا جائزہ لے رہی ہے، جن میں آرا ریبوڈیا مقامی زمین میں لوگوں کے ساتھ تعامل دکھایا گیا ہے۔ اس ایجنسی نے اطلاع دی ہے کہ وہ رابطے کے معاملات کے لیے ایک محتاط منصوبہ نافذ کر چکی ہے، جس کا بنیادی مقصد مقامی لوگوں کی صحت کو نقصان سے بچانا ہے۔ 'فیونائی' نے واضح کیا کہ برزیلی ریاست اس گروپ کے ساتھ کسی بھی قسم کا سرکاری رابطہ قائم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی اور ان کی پالیسی غیر ملکی رابطے سے بچاؤ پر مبنی ہے۔
مقامی گروہوں کا موقف اور ماحولیاتی دباؤ
'آوا' تپا گوارانی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، جن میں سے کچھ لوگ جان بوجھ کر تنہائی میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ 'سرویو انٹرنیشنل' نے ان تصاویر کو 'گارجینز آف دی امازون' نامی مقامی گروہ کی درخواست پر جاری کیا، جو غیر قانونی لٹرز اور کاروباری چرواہوں کے خلاف آواز اٹھاتا ہے۔ ریاست ماراتینہو کے مقامی انڈیجنی ایئرئز تنظیم 'کواپما' نے بھی کہا کہ اس واقعے سے واضح ہوتا ہے کہ احتیاطی تدابیر کیوں ضروری ہیں، کیونکہ منصوبہ بند نہ ہونے والے رابطے سے بیماریوں کے پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔
عالمی تناظر میں بڑھتا ہوا خطرہ اور مستقبل کے چیلنجز
مجموعی طور پر 'سرویو انٹرنیشنل' نے جنوبی امریکہ، ایشیا اور پیسفک کے پانچ دس ممالک میں سولہ سو چھتیس غیر ملکی رابطے سے الگ گروپس کی نشاندہی کی ہے، جن میں سے تقریباً پچاس فیصد گروپ امازون میں رہتے ہیں۔ برزیل میں ان گروپس کی تعداد سو بیس چار تک پہنچ جاتی ہے۔ انسانی حقوق کے کارکنان کا کہنا ہے کہ غیر قانونی کان کنی، لٹنگ اور چرواہوں کے وسیع پیمانے پر دباؤ کی وجہ سے آوا قبیلے کو امازون کے ایک چھوٹے سے جزیرے میں محصور کر دیا گیا ہے۔ آئندہ اقدامات میں صحت کی حفاظتی تدابیر پر خاص زور دیا جائے گا تاکہ مقامی لوگ باہری بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں۔
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