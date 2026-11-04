برازیل کا فوسل ایندھن ختم کرنے کا تاریخی روڈ میپ اور جنگلات کی بحالی کے اہم اعلانات
برازیل نے عالمی سطح پر پہلی بار فوسل ایندھن سے انحصار ختم کرنے کا روڈ میپ پیش کیا ہے۔ اس منصوبے میں توانائی، مالیات اور جنگلات کے تحفظ کے لیے بڑے اقدامات شامل ہیں جو ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے میں کلیدی کردار ادا کریں گے۔
برازیل نے پیرس معاہدے کے تحت عالمی درجہ حرارت میں اضافے کو محدود کرنے کے لیے ایک نئے اور جامع روڈ میپ کا اعلان کیا ہے جس کا مقصد کوئلے، تیل اور گیس جیسے فوسل ایندھن پر عالمی انحصار کو ختم کرنا ہے۔ یہ منصوبہ دنیا کا اپنی نوعیت کا پہلا ایسا حکمت عملی دستاویز ہے جو ممالک کو معاشی و ترقیاتی مسائل کو متاثر کیے بغیر فوسل ایندھن سے بتدریج دور ہونے کے واضح اقدامات تجویز کرتا ہے۔
روڈ میپ کے بنیادی نکات اور مشورے
برطانوی اخبار گارڈین کی رپورٹ کے مطابق یہ منصوبہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب عالمی سطح پر مذاکرات کے بجائے معاہدوں پر عمل درآمد کی سخت ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ برازیل میں منعقدہ عالمی موسمیاتی کانفرنس کے سربراہ آندرے کوریا ڈو لاگو کا کہنا ہے کہ ان منصوبوں کو توانائی، مالیات، ٹرانسپورٹ اور بنیادی ڈھانچے سے متعلق وزارتوں کو عملی اقدامات کے لیے استعمال کرنا چاہیے تاکہ نتائج حقیقی زندگی میں محسوس کیے جا سکیں۔Also readامریکہ میں پہلی مرتبہ مسلمان سینیٹر منتخب، عبدل السید نے تاریخ رقم کی
ماہرین کے تحفظات اور پیرس معاہدے
مجوزہ اقدامات میں تیل اور گیس کی پیداوار کے دوران خارج ہونے والی نقصان دہ گیسوں میں کمی، فوسل ایندھن پر دی جانے والی حکومتی سبسڈی میں کمی اور قابل تجدید توانائی کے ذرائع کو فروغ دینا شامل ہیں۔ تاہم ماہرین نے منصوبے میں واضح مدت اور اہداف مقرر نہ کیے جانے پر تحفظات ظاہر کیے ہیں۔ ان کے بقول پیرس معاہدے کے تحت عالمی درجہ حرارت میں اضافے کو ڈیڑھ ڈگری تک محدود رکھنے کے لیے تبدیلی کی رفتار واضح ہونا ضروری ہے۔
جنگلات کی بحالی کے لیے مالی وسائل
برازیل نے جنگلات کی کٹائی روکنے کے لیے بھی الگ منصوبہ پیش کیا ہے جس کے تحت 2030 تک جنگلات کے تحفظ کے لیے سالانہ 300 ارب ڈالر جبکہ 2050 تک 500 ارب ڈالر درکار ہوں گے۔ اس وقت دستیاب عالمی مالی معاونت تقریباً 85 ارب ڈالر سالانہ ہے جو کہ مطلوبہ اہداف کے مقابلے میں کافی کم ہے۔
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