برازیل نے امریکہ کے پولیس اتاشی کی توثیق منسوخ کردی، تعلقات میں مزید بگاڑ

برازیل نے امریکہ کے ایک پولیس اتاشی کی سفارتی توثیق منسوخ کر دی ہے، اس کے بعد جب ایک برازیل ی عہدیدار کو امریکہ چھوڑنے کے لیے کہا گیا – یہ دونوں ممالک کے درمیان پیچیدہ تعلقات میں تازہ ترین موڑ ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے پیر کے روز مارسیلو ایوو، جو برازیل کے فیڈرل پولیس کے لیے میامی میں رابطہ افسر تھے، کو ملک چھوڑنے کی درخواست کی۔ امریکی اور برازیل ی میڈیا رپورٹوں کے مطابق، ایوو سابق برازیل ی جاسوس چیف الیکزاندرے راماجیم کی امریکہ میں گرفتاری میں ملوث تھے، جو سابق دائیں بازو کے صدر جائر بولسونارو کے قریبی ساتھی تھے۔ راماجیم گزشتہ سال کے آخر میں برازیل سے فرار ہو گئے تھے جب انہیں 2022 کے انتخابات کے بعد بائیں بازو کے لوئز اناسیو لولا دا سلوا کو اقتدار سنبھالنے سے روکنے کی کوشش کرنے کے لیے بولسونارو کی مدد کرنے کے الزامات میں 16 سال کی سزادی گئی۔ راماجیم کو 13 اپریل کو امریکی امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ (آئی سی ای) نے حراست میں لیا تھا لیکن دو روز بعد رہا کر دیا گیا تھا۔ امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے پیر کو کہا کہ اس نے ایک نامعلوم برازیل ی عہدیدار کو امریکہ کی امیگریشن سسٹم کو 'گیم' کرنے کی کوشش کرنے کے لیے ملک چھوڑنے کے لیے کہا ہے، تاکہ ایک غیر متعینہ 'سیاسی انتقام' کو امریکی سرزمین تک پھیلایا جا سکے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ سال برازیل کے سپریم کورٹ کے بولسونارو کے مقدمے کی وضاحت کے لیے اسی اصطلاح کا استعمال کیا تھا۔ دائیں بازو کے سابق صدر، راماجیم اور دیگر سابق عہدیداروں کو بولسونارو کی 2022 کے انتخابات میں شکست کے بعد بغاوت کرنے کی کوشش کرنے کا قصوروار پایا گیا تھا۔ برازیل کے فیڈرل پولیس چیف اینڈری روڈریگز نے بدھ کو گلوبو نیوز ٹیلیویژن کو بتایا کہ راماجیم کی گرفتاری دوطرفہ امیگریشن تعاون کا نتیجہ تھی۔ انہوں نے کہا کہ 'بدقسمتی سے آج میں نے فیڈرل پولیس کے ساتھ کام کرنے والے امریکی عہدیدار کی سفارتی توثیق واپس لے لی ہے...
جب تک ہم حتمی طور پر یہ واضح نہیں کر لیتے کہ کیا ہوا'۔ برازیل کے خارجہ دفتر نے ایک بیان میں کہا کہ ایوو کی بے دخلی 'دوستانہ ممالک کے درمیان مکالمے کی اچھی سفارتی مشق کا احترام کرنے میں ناکام' ہے۔ روڈریگز نے کہا کہ ایوو نے کچھ غلط نہیں کیا اور یہ سوچنا 'پاگل پن' ہے کہ انہوں نے امریکہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ راماجیم کے حامیوں نے کہا کہ ٹرمپ نے انہیں حراست سے رہا کرایا تھا۔ ٹرمپ نے بولسونارو کے مقدمے کے بدلے میں برازیل پر ٹیرف عائد کیے، جو اب بغاوت کی سازش پر 27 سال کی قید کاٹ رہے ہیں۔ لولا اکتوبر میں دوبارہ انتخاب کے لیے امیدوار ہیں اور وہ سابق صدر فلیویو بولسونارو کے بیٹے کے خلاف مقابلہ کر رہے ہیں۔
