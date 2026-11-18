برطانوی ہیکر ٹائلر بوچنن کو 6 سال قید کی سزا
برطانوی ہیکر ٹائلر بوچنن کو 11.6 ملین ڈالر چور کرنے اور جعلی پیغامات بھیجنے کے الزام میں 6 سال قید کی سزا سنائی گئی۔
امریکی فدرل عدالت نے 17 نومبر کو 24 سالہ برطانوی سائبر مجرم ٹائلر بوچنن کو 6 سال قید کی سزا سنادی ہے۔ یہ سزا ان سنگین جرائم کے لیے سناई گئی جن میں ٹیکنالوجی اور ٹیلی مواصلاتی شعبوں کے ملازمین کو دھوکہ دینا اور امریکی شہریوں کے کرپٹو کرنسی اکاؤنٹس سے 11.6 ملین ڈالر سے زائد رقم چوری کرنا شامل ہے۔ عدالتی ریکارڈ کے مطابق یہ فیصلہ امریکی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے کی گئی خصوصی کارروائی کے نتیجے میں سامنے آنے والے ثبوتوں کی بنیاد پر دیا گیا۔
ہیکنگ کا طریقہ کار اور سائبر حملے کی تفصیلات
بوچنن اور اس کے ساتھیوں نے 2021 سے 2023 کے درمیان بڑی ٹیکنالوجی اور ٹیلی مواصلاتی کمپنیوں کے ملازمین کو سیکڑوں جعلی پیغامات بھیجے۔ ان پیغامات میں دعویٰ کیا جاتا تھا کہ ملزم کے دفتری کھاتے کی مدت ختم ہو رہی ہے اور فوری طور پر اسے دوبارہ فعال کرنے کے لیے فراہم کردہ لنک پر کلک کرنا ضروری ہے۔ یہ لنک اصل کمپنیوں کی طرح بنائی گئی جعلی ویب سائٹس پر لے جاتے جہاں ملازمین اپنا نام، پاس ورڈ اور دیگر خفیہ معلومات درج کردیتے۔Also read\u0641\u0631\u0648\u0631\u06cc \u0645\u06cc\u06ba \u0628\u0691\u06cc \u0635\u0646\u0639\u062a\u0648\u06ba \u06a9\u06cc \u067e\u06cc\u062f\u0627\u0648\u0627\u0631 \u0645\u06cc\u06ba 11.6 \u0641\u06cc\u0635\u062f \u06a9\u0645\u06cc
چوری شدہ معلومات اور موبائل سم کی غیرقانونی منتقلی کی تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے گروہ نے مستحکم نیٹ ورکس کے ذریعے امریکی شہریوں کے کرپٹو کرنسی کھاتوں تک غیر مجاز رسائی حاصل کی۔ سائبر سکیورٹی ماہرین کے مطابق اس طرح کے حملوں میں تیزی سے عمل کرنے اور تکنیکی خلاؤں کا فائدہ اٹھانا مرکزی حیثیت رکھتا ہے جو مجرموں کو چند منٹوں میں مالیاتی نظام میں نقب لگانے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔
متاثرہ افراد کا مالیاتی نقصان اور قانونی کارروائی
اس سائبر حملے کی بدولت ایک متاثرہ شخص کو دسمبر 2022 میں اکیلے 16 لاکھ 70 ہزار ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑا۔ اس بڑے مالیاتی نقصان نے امریکی حکام کو اس گروہ کی کارروائیوں کو گہرائی سے جانچنے پر مجبور کیا۔ تحقیقاتی عمل کے دوران یہ ثابت ہوا کہ یہ چوری محض ایک شخص کی کوشش نہیں بلکہ منظم اور منظم طریقے سے کی جانے والی ایک پیچیدہ کارروائی تھی جس میں متعدد ٹیکنالوجیکل ٹولز کا استعمال کیا گیا۔
ٹائلر بوچنن نے اپنے جرائم میں ملوث ہونے کا اعتراف کیا تھا، جس کے بعد اسپین سے امریکا منتقل کیا گیا۔ عدالت نے اس اعتراف اور دیگر ثبوتوں کی روشنی میں 72 ماہ قید کی سزا کا حکم جاری کیا۔ اس مقدمے میں ملوث دیگر افراد کی موجودگی یا ان کی گرفتاریوں کے بارے میں دستیاب معلومات میں اضافہ نہیں ہوا، تاہم عدالتی فیصلہ اس نوعیت کے جرائم کے خلاف سخت رویے کی عکاسی کرتا ہے۔
سکیٹرڈ اسپائیڈر گروہ اور ملزم کا ماضی
24 سالہ ٹائلر بوچنن کا تعلق اسکاٹ لینڈ کے شہر ڈنڈی سے ہے۔ وہ نوعمری ہی سے ہیکنگ کی سرگرمیوں میں ملوث رہا ہے اور سائبر جرائم پیشہ گروہ ''اسکیٹرڈ اسپائیڈر'' کا حصہ رہا۔ اس گروہ کی سرگرمیاں بین الاقوامی سطح پر قابل غور تھیں کیونکہ انہوں نے مختلف ممالک کے شہریوں کو نشانہ بنایا۔ بوچنن کی نوعمری سے ہیکنگ میں دلچسپی نے بعد ازاں اسے منظم جرائم کی دنیا میں داخلے کا موقع دیا، جو اس کے مستقبل کے لیے تباہ کن ثابت ہوا۔
امریکی اور بین الاقوامی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے تعاون سے کی گئی یہ کارروائی سائبر سیکیورٹی کے شعبے میں ایک اہم موڑ ثابت ہوئی ہے۔ یہ فیصلہ دیگر ممکنہ مجرموں کے لیے یہ پیغام بھی بھیجتا ہے کہ سائبر جرائم کی شناخت ممکن ہے اور ان کے مرتکب افراد کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ تکنیکی ترقی کے اس دور میں ذاتی ڈیٹا اور مالیاتی اکاؤنٹس کی حفاظت کے لیے احتیاطی تدابیر اپنانا انتہائی ضروری ہے۔
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