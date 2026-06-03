برطانوی پولیس کی غلطی سے 18 سالہ نوجوان کا قتل

برطانوی پولیس کی غلطی سے 18 سالہ نوجوان ہنری نوواک کا قتل ہوا۔ پولیس نے نوواک کو ہتھکڑیاں لگائیں اور اس کے ہاتھ پیچھے کی طرف موڑے گئے۔ نوواک نے بار بار کہا کہ اسے چاقو مارا گیا ہے اور اسے سانس نہیں لے سکتا۔
برطانیہ میں 18 سالہ نوجوان ہنری نوواک کے قتل کے بعد، ساؤتھمپٹن میں پولیس افسران نے وکرم ڈگوا کو گرفتار کیا تھا۔ جب پولیس نے نوواک کو پکڑا تو وہ مرنے کے قریب تھا۔ پولیس نے نوواک کو ہتھکڑیاں لگائیں اور اس کے ہاتھ پیچھے کی طرف موڑے گئے۔ نوواک نے بار بار کہا کہ اسے چاقو مارا گیا ہے اور اسے سانس نہیں لے سکتا۔ پولیس کی جانب سے جاری کی گئی فوٹیج میں دکھایا گیا ہے کہ وہ ہنری نوواک کو ہتھکڑیاں لگا رہے تھے جب وہ مرنے کے قریب تھا۔ وکرم ڈگوا کو عمر قید کی سزا سنائی گئی اور اسے کم از کم 21 سال قید کا حکم دیا گیا.
برطانیہ میں 18 سالہ نوجوان ہنری نوواک کے قتل کے بعد، ساؤتھمپٹن میں پولیس افسران نے وکرم ڈگوا کو گرفتار کیا تھا۔ جب پولیس نے نوواک کو پکڑا تو وہ مرنے کے قریب تھا۔ پولیس نے نوواک کو ہتھکڑیاں لگائیں اور اس کے ہاتھ پیچھے کی طرف موڑے گئے۔ نوواک نے بار بار کہا کہ اسے چاقو مارا گیا ہے اور اسے سانس نہیں لے سکتا۔ پولیس کی جانب سے جاری کی گئی فوٹیج میں دکھایا گیا ہے کہ وہ ہنری نوواک کو ہتھکڑیاں لگا رہے تھے جب وہ مرنے کے قریب تھا۔ وکرم ڈگوا کو عمر قید کی سزا سنائی گئی اور اسے کم از کم 21 سال قید کا حکم دیا گیا
برطانوی پولیس، ہنری نوواک، وکرم ڈگوا، قتل
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