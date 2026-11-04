برطانوی جوڑے نے بھارتی رکشے کو لندن پہنچا دیا
برطانوی جوڑے ہیلن اور مک نے بھارت کی سیر کے دوران استعمال کردہ آٹو رکشے کو بحری جہاز کے ذریعے لندن پہنچا دیا۔
برطانوی شہری ہیلن اور مک نے بھارت میں اپنی 75 روزہ طویل دوری کے سفر کے دوران ایک آٹو رکشے کے ساتھ جو رشتہ استوار کیا، اسے دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ اس جوڑے نے اپنے پسندیدہ گاڑی کو 4 ہزار 218 کلومیٹر کے فاصلے پر طے کرتے ہوئے اسے برطانیہ کے شہر لندن تک منتقل کرنے کا انوکھا فیصلہ کیا۔
آٹو رکشے کی انوکھی کہانی
اس واقعے کی تفصیلات یہ ہیں کہ دونوں شہریوں نے 75 روزہ دورے کے دوران سرخ اور سیاہ رنگ کے آٹو رکشے پر سفر کیا۔ اس گاڑی کو جوڑے نے پیار سے ٹمی دی ٹن کین کا نام دیا اور اس کے اگلے حصے پر کارٹون جیسی آنکھیں اور مسکراتا چہرہ بنوایا گیا تھا۔Also readامریکہ میں پہلی مرتبہ مسلمان سینیٹر منتخب، عبدل السید نے تاریخ رقم کی
ان دونوں نے اسی گاڑی پر آگرہ اور تاج محل سمیت بھارت کے مختلف شہروں اور سیاحتی مقامات کا دورہ کیا۔ اس دورے کے دوران یہ گاڑی ان کا گھر بن چکی تھی جسے وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔
بحری جہاز کے ذریعے منتقلی
سفر ختم ہونے کے بعد اس جوڑے نے اپنا پسندیدہ رکشہ چھوڑنے سے انکار کر دیا اور اسے بحری جہاز کے ذریعے برطانیہ بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ تقریباُ 6 ماہ کے انتظار کے بعد 23 اکتوبر کو یہ رکشہ لندن کی بندرگاہ پہنچ گیا۔
اس اقدام نے بین الاقوامی میڈیا میں خاصے چرچے پیدا کیے کیونکہ یہ ایک منفرد مثال ہے جب سیاح اپنے سفری تجربے کا حصہ بننے والی شے کو اپنے ملک لے جاتے ہیں۔
سفر کی تفصیلات اور اثرات
اس 75 روزہ دورے کے دوران انہوں نے 4 ہزار 218 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا جو کہ ایک لمبا اور مشکل سفر تھا۔ اس دورے نے انہیں بھارتی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے قریب سے ہمکنار کیا۔
اس واقعے نے سیاحت کے شعبے میں ایک نئی دلچسپی پیدا کی ہے کہ کس طرح سیاح اپنے سفری تجربے کو زندگی بھر کے لیے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس جوڑے کا یہ فیصلہ ان کے لیے ایک یادگار لمحہ ہے۔
مستقبل کے امکانات
لندن پہنچنے کے بعد اس جوڑے اور ان کے رکشے کی مستقبل کی کہانی سامنے آئے گی۔ یہ واقعہ سیاحت اور ثقافتی تبادلے کی ایک منفرد مثال کے طور پر دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے۔
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