برطانیہ میں مستقل سکونت کے لیے مدت 10 سال کر دی گئی
برطانوی حکومت نے مستقل سکونت کے نئے قوانین کا اعلان کیا ہے جن کے تحت زیادہ تر مہاجرین کو 10 سال کی مدت مکمل کرنی ہو گی۔
برطانوی حکومت نے مہاجرین اور غیر ملکی شہریوں کے لیے مستقل سکونت کے قواعد میں بنیادی تبدیلی کی ہے۔ اب زیادہ تر تارکینِ وطن کو برطانیہ میں مستقل سکورت حاصل کرنے کے لیے پانچ سال کے بجائے دس سال قیام کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اس نئی پالیسی کا اعلان وزارتِ داخلہ کے اعلیٰ عہدیداروں کی جانب سے کیا گیا ہے جو برطانیہ میں مقیم غیر ملکیوں کی زندگیوں پر گہرا اثر انداز ہوگی۔
نئے قوانین کی تفصیل اور نفاذ
انڈیفینیٹ لِیو ٹو ریمین یا آئی ایل آر کا مطلب ہے کہ کوئی فرد غیر معینہ مدت تک برطانیہ میں رہ سکتا ہے۔ یہ حقوق پانے کے لیے اب عام مہاجرین کو پچھلی پانچ سالہ شرط کو ترک کر دیا گیا ہے۔ نئے اصولوں کے تحت دس سال کی مدت میں قیام لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اس سے قبل جو لوگ پانچ سال میں شہریت یا مستقل حیثیت حاصل کر سکتے تھے، انہیں اب زیادہ صبر کی ضرورت ہوگی۔Also readMicrosoft opens Windows 11 26H2 upgrade to Windows 10 PCs
یہ تبدیلی برطانیہ کی سرحدوں پر کنٹرول اور مہاجرین کی تعداد کو کم کرنے کی کوشش کا حصہ ہے۔ وزارتِ داخلہ کا کہنا ہے کہ موجودہ نظام میں کچھ خامیاں تھیں جنہیں دور کیا جا رہا ہے۔ نئی مدت مہاجرین کو زیادہ عرصہ تک برطانوی معاشرے کا حصہ بننے پر مجبور کرے گی۔
استثنیٰ اور طبی عملہ کی حیثیت
برطانوی وزیرِ داخلہ شبانہ محمود نے ابتدائی تجاویز میں سخت ترین شرائط پیش کی تھیں۔ ان کی ابتدائی پیشکش میں کچھ گروہوں کے لیے پندرہ سال کی مدت کا بھی ذکر تھا۔ تاہم حتمی اعلان میں کچھ اہم شعبوں کے لیے استثنیٰ شامل کیا گیا ہے۔ خاص طور پر طبی نگہداشت کے شعبے میں کام کرنے والے افراد کے لیے پانچ سالہ راستہ برقرار رکھا گیا ہے۔
وزیرِ داخلہ نے بی بی سی کے ساتھ گفتگو میں واضح کیا کہ وہ اپنی سابقہ پالیسی سے پیچھے ہٹیں نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ تبدیلی کسی پسپائی کا نتیجہ نہیں بلکہ ضرورت ہے۔ انہوں نے مسترد کیا کہ کسی گروہ کو خاص مراعات دی جا رہی ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ طبی عملہ برطانیہ کے لیے ناگزیر ہے۔
اقتصادی اثرات اور سرکاری اخراجات
برگزنٹ کے بعد برطانیہ آنے والے مہاجرین کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہوا۔ یہ رجحان سابق کنزرویٹو حکومت کے دور میں ریکارڈ سطح تک پہنچ گیا۔ اس اضافے نے سرکاری وسائل پر دباؤ ڈالا۔ حکومت کا ماننا ہے کہ دس سالہ مدت اقتصادی بوجھ کو کم کرے گی۔
وزارتِ داخلہ کے 2026 سے 2030 کے درمیان تخمینے کے مطابق ایک لاکھ 17 ہزار کیئر ورکرز پر 4.2 ارب پاؤنڈ خرچ ہوں گے۔ اگر ان کے بالغ اہل خانہ کو بھی شامل کیا جائے تو لاگت میں اضافہ ہوگا۔ یہ اعداد و شمار دکھاتے ہیں کہ موجودہ نظام کتنا مہنگا ہے۔
مہاجرین اور مستقبل کے اقدامات
اس نئی پالیسی کا براہ راست اثر برطانیہ میں مقیم تقریباََ پانچ لاکھ افراد پر پڑے گا۔ ان میں سے زیادہ تر اب پانچ سال بعد مستقل سکورت حاصل نہیں کر پائیں گے۔ انہیں اب دس سال کی مدت کا انتظار کرنا ہوگا۔ اس سے ان کی شہریت کے حصول کے سفر میں تاخیر ہوگی۔
مستقل سکورت رکھنے والے افراد سرکاری مراعات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ مراعات تعلیم اور کام کرنے کے حقوق سے متعلق ہیں۔ اس نئے قانون کے نفاذ کے بعد شہریت کے درخواستوں میں کمی متوقع ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ اقدام برطانیہ کی سالمیت کے لیے ضروری ہے۔
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