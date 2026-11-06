برطانیہ میں ہوائی اڈوں پر دھمکیاں سکیورٹی سخت
برطانیہ کے ہیتھرو اور برمنگھم ہوائی اڈوں پر بم دھمکیوں کے بعد سکیورٹی سخت کی گئی، ایزی جیٹ پروازوں کی تلاشی لی گئی، آپریشن معمول پر ہیں۔
برطانیہ کی مرکزی دہلی میں واقع مشہور ہوائی اڈے ہیتھرو اور برمنگھم بین الاقوامی ہوائی اڈے پر تیز رفتار سکیورٹی الرٹ نافذ کر دیا گیا ہے، جس کی بنیادی وجہ ان مقامات پر بمباری کی دھمکیوں کے موصول ہونا ہے۔ اس خطے میں موجود حساس سکیورٹی اداروں نے فوری طور پر اپنی نگرانی بڑھا دی ہے تاکہ ممکنہ دہشت گردی کے خطرے کا شکار سفری سامان اور مسافروں کو محفوظ رکھا جا سکے۔
ہوائی جہازوں اور پروازوں کی تلاشی
نیوکاسل اور گلاسگو شہروں سے پرواز کرنے والی ایزی جیٹ کی دو مختلف پروازیں پراگ کی طرف جا رہی تھیں جہاں ان پر بھی دھمکی کی گئی تھی۔ برطانوی پولیس نے ان طیاروں کو گھیرے میں لے کر ان کی مکمل تلاشی لی تاکہ کسی بھی خطرناک چیز کی موجودگی کو یقینی بنایا جا سکے۔ ایئر لائن کے حکام نے تصدیق کی ہے کہ دونوں طیاروں میں سوار تمام مسافروں کو معمول کے مطابق اترنے اور باہر نکلنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔Also readپاکستانی ماہرین سائبر سیکیورٹی: خلینج میں کیریئر کے مواقع اور تیاری
یورپی پروازوں پر اثرات کا جائزہ
ڈبلن سے روم جانے والی ایک اور پرواز کو حوالے کر کے اس کی سمت میں اچانک تبدیلی کی گئی۔ اس طیارے کو فرانس کے ایک فوجی اڈے کی طرف موڑ دیا گیا جہاں اس کی سکیورٹی ٹیم نے اس کی سختی سے تلاشی لی۔ تاہم، اس تلاشی کے دوران کوئی بھی مشکوک یا خطرناک چیز برآمد نہ ہو سکی۔ اس عمل کے نتیجے میں وہاں موجود سیکورٹی ٹیم کو تسلی ہوئی کہ وہاں کوئی خطرہ نہیں ہے۔
دیگر شہروں میں سکیورٹی اقدامات
اطلاعات کے مطابق کوپن ہیگن، ہیلسنکی، میڈرڈ، میلان اور وارسا سے متعلق پروازوں کو بھی ایسی ہی دھمکیاں موصول ہوئیں۔ ان تمام مقامات پر سکیورٹی انتظامات کو فوری طور پر سخت کر دیا گیا تاکہ کسی بھی قسم کی ناگہانی صورتحال کا سامنا کیا جا سکے۔ ہر ہوائی اڈے پر اضافی نفری اور ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا۔
آپریشنز کا جاری رہنا اور حکام کا موقف
ان تمام دھمکیوں کے باوجود ہیتھرو اور برمنگھم ہوائی اڈوں پر فضائی آپریشنز بالکل معمول کے مطابق جاری رہے۔ کوئی بھی پرواز منسوخ نہیں کی گئی اور مسافروں کی روانگی میں کوئی خاص رکاوٹ نہیں آئی۔ برطانوی حکام نے عوام کو یقین دلایا کہ موصول ہونے والی تمام دھمکیوں کو غیر معتبر قرار دیا گیا ہے۔
احتیاطی سکیورٹی کے اقدامات
حکام کا کہنا ہے کہ اگرچہ دھمکیوں کو غیر معتبر مانا جا رہا ہے، لیکن احتیاطی تدابیر کے طور پر سکیورٹی اقدامات میں اضافہ کیا گیا ہے۔ اس سے مقصد عوام اور مسافروں کو کوئی بھی خوف و ہراس محسوس نہ ہو اور ہوائی اڈوں پر ایک معمول کا ماحول برقرار رہے۔ سکیورٹی ٹیمز کو ہر سطح پر چوکس رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔
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