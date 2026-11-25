برطانیہ میں بجلی اور گیس کے بل 26 فیصد اضافے کا خطرہ
انجینئرنگ ریگولیٹر Ofgem نے 1 جنوری 2027 سے توانائی کی قیمتوں میں 26 فیصد اضافے کا اعلان کیا ہے، جس سے فیملی بل 2166 پاؤنڈ تک پہنچ سکتا ہے۔
برطانیہ کی سرکاری توانائی ریگولیٹری آگنم نے 25 نومبر کو اعلان کیا کہ عالمی گیس کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے 1 جنوری 2027 سے ملینوں گھرانوں کے بجلی اور گیس کے بل میں 26 فیصد کا اضافہ ہوگا۔ اس نئے ٹیرف کیپ کا نفاذ 31 مارچ 2027 تک متاثرہ 22 ملین گھرانوں پر لاگو ہوگا، جس سے ایک اوسط گھرانے کی سالانہ بجلی اور گیس کی کل لاگت 443 پاؤنڈ بڑھ کر 2166 پاؤنڈ تک پہنچ جائے گی۔ یہ فیصلہ برطانیہ کے صارفین کے لیے مالی بوجھ میں اضافے کا باعث بنے گا کیونکہ یہ تین سہ ماہی ادوار کے بعد مسلسل تیسری بڑی قیمت میں اضافے کی صورت میں سامنے آیا ہے۔
نیو پرائس کیپ اور بجلی گیس کے نئے نرخ
آگنم کے تازہ ترین اعلان کے مطابق، گیس کی قیمتوں میں 37.5 فیصد کی غیر معمولی بڑوٹ واقع ہوگی، جس کے تحت فی کلوواٹ آور کی قیمت 7.97 پنس سے بڑھ کر 10.96 پنس مقرر کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ، بجلی کے نرخوں میں 24.2 فیصد کا اضافہ ہوگا اور فی یونٹ قیمت 26.32 پنس سے بڑھ کر 32.69 پنس تک پہنچ جائے گی۔ روزانہ اسٹینڈنگ چارجز یعنی ڈیلی فیسوں میں کوئی نمایاں تبدیلی نہیں لی گئی اور گیس کے لیے یہ 29.65 پنس جبکہ بجلی کے لیے 54.77 پنس ہی رہے گی۔Also readSection 144 imposed in Lahore for three days, public gatherings banned
یہ نیا پرائس کیپ سپلائرز کو یہ پابندی لگاتا ہے کہ وہ صارفین سے فی یونٹ توانائی کے لیے اس سے زیادہ رقم وصول نہیں کر سکتے۔ تاہم، یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ کوئی فکسڈ زیادہ سے زیادہ بل نہیں ہے، اس لیے جو گھرانے زیادہ توانائی استعمال کریں گے ان کے بل اس کیپ سے بھی زیادہ بڑھ سکتے ہیں۔ ڈائریکٹ ڈیبٹ کے ذریعے ادائیگی کرنے والے گھرانوں کی اوسط سالانہ لاگت میں اضافہ براہ راست ان نئے یونٹ ریٹس اور اسٹینڈنگ چارجز کی کل ترکیب سے نکالا گیا ہے۔
عالمی منڈیوں اور جغرافیائی کشیدگی کا اثر
آگنم نے واضح کیا ہے کہ اس قیمت میں اضافے کی بنیادی وجہ تھوک توانائی کی قیمتوں میں غیر معمولی بڑوٹ ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جاری تناؤ کے آغاز سے عالمی گیس کی قیمتیں تقریباً تین گنا بڑھ گئی ہیں، جس نے یورپ کی توانائی منڈیوں پر شدید دباؤ ڈالا ہے۔ خاص طور پر ہرمز کے تنگ محلول میں سپلائی میں مداخلت نے مارکیٹ کی غیر یقینی صورتحال کو مزید پیچیدہ کر دیا ہے، جس کا براہ راست اثر برطانیہ اور یورپ کی توانائی کی فراہمی پر پڑ رہا ہے۔
یورپ نے اس موسم سرما کو گیس اسٹوریج کی تاریخ کی کم ترین سطح پر گزرنے کا سامنا کرنا پڑا، جس نے قیمتوں میں اضافے کا رجحان مزید مضبوط کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق، یہ نیا اضافہ ایک اوسط گھرانے کی گیس اور بجلی پر سالانہ 600 پاؤنڈ سے زیادہ اضافی رقم ادا کرنے کا سبب بنے گا، جو کہ مشرق وسطیٰ کے بحران سے پہلے کی قیمتوں سے نمایاں طور پر مختلف ہے۔ یہ صورتحال اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ علاقائی کشیدگی کس طرح براہ راست معاشی اور گھریلو بجٹ پر اثر انداز ہوتی ہے۔
حکومتی اقدامات اور مستقبل کا منظر نامہ
مستقل ریٹ والے انرجی پلانز میں شامل گھرانے عام طور پر اس فوری اثر سے محفوظ رہیں گے اور یہ ان کے معاہدے ختم ہونے تک اثر انداز نہیں ہوں گے۔ حکومت نے بجلی کے بلوں پر لاگو 5 فیصد ویلیو ایڈڈ ٹیکس کی عارضی رعایت کو 30 جون 2027 تک توسیع دے دی ہے۔ انگلستان کے کونسل ٹیکس بینڈز اے سے ڈی تک کے اہل گھرانوں کو انرجی کے اخراجات میں کمی کے لیے 100 پاؤنڈ کی وینٹر پیمنٹ ملے گی۔
توقع کی جا رہی ہے کہ 2027 کے اپریل میں آگنم کی اگلے پرائس کیپ جائزے کے ساتھ بلوں میں معمولی کمی آئے گی۔ تاہم، کورنوال انسائٹ جیسی کونسلٹنسی کمپنی کے مطابق، عالمی منڈیوں میں مسلسل اتار چڑھاؤ اور ہرمز کے تنگ محلول میں ممکنہ مزید مداخلت ان پیش گوئیوں کو تبدیل کر سکتی ہے۔ یہ صورتحال برطانیہ کی حکومت پر مزید مالی امداد فراہم کرنے اور خردنی ایندھنوں پر انحصار کم کرنے کے عجلت بڑھاتی ہے۔
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