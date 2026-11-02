برطانوی حکومت کی امیگریشن پالیسی میں بڑی تبدیلی
برطانوی وزیر داخلہ شبنہ مہمود نے مستقل رہائش کے اصول تبدیل کیے ہیں۔ اب عام مہاجرین کو پانچ کی بجائے دس سال کی ضرورت ہوگی جبکہ اعلیٰ کمائی والوں کے لیے یہ مدت تین سال ہے۔
برطانوی حکومت نے مہاجرین کے لیے مستقل رہائش حاصل کرنے کے نظام میں اہم تبدیلیاں متعارف کرائی ہیں۔ اس نئے فریم ورک کے تحت بیشتر مہاجرین کو اب مستقل رہائش حاصل کرنے کے لیے پانچ سال کے بجائے دس سال کا معیار پورا کرنا ہوگا۔ وزیر داخلہ شبنہ مہمود نے منگل کے روز اس نئے نظام کا اعلان کیا جس کا بنیادی مقصد اقتصادی شراکت اور سماجی انضمام کو فروغ دینا ہے۔
نئے معیارات کی تفصیلات
اس نئے Earned Settlement فریم ورک کے تحت مہاجرین کی اقتصادی شراکت، انگریزی زبان کی مہارت اور قانون کی پابندی کو کلیدی اہمیت دی گئی ہے۔ عام مہاجرین کے لیے یہ مدت دس سال مقرر کی گئی ہے جبکہ مخصوص شرائط پوری کرنے والوں کے لیے اس میں تخفیف کی گئی ہے۔Also readمولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر سی ڈی ای اور پولیس کی کارروائی
سالانہ ایک لاکھ پچاس ہزار پاؤنڈ سے زائد کمائی کرنے والے افراد اب صرف تین سال بعد مستقل رہائش کے لیے اہل ہو سکیں گے۔ یہ مدت ان لوگوں کے لیے مختصر ہے جو معاشی لحاظ سے بلند ترین سطح پر کام کر رہے ہیں اور بڑی رقم کی ٹیکس ادائیگی کرتے ہیں۔
خصوصی پیشوں اور اعلیٰ مہارت
پچاس ہزار بیس ایکصد اکیاون پاؤنڈ سے زائد کمائی کرنے والے اعلیٰ مہارت والے ورکرز اور مخصوص سرکاری شعبوں میں کام کرنے والے ڈاکٹروں، نرسوں اور اساتذہ کو پانچ سال میں مستقل رہائش مل سکتی ہے۔ حکومت نے صحت اور سماجی دیکھ بھال کے شعبے میں کفایت شعاری برتتے ہوئے ان شعبوں کے لیے پانچ سالہ راستہ برقرار رکھا ہے۔
اس اقدام کا مقصد ان شعبوں میں پیشہ ورانہ کمی کو پورا کرنا ہے جہاں عملے کی کمی شدید ہے۔ ان شعبوں میں کم سے کم بیس ہزار پاؤنڈ سالانہ کمائی کرنے والے دیکھ بھال کرنے والے عملے کو پانچ سالہ راستہ میسر ہوگا۔
کم مہارت والے شعبوں پر اثرات
حکومت نے ابتدائی طور پر کم مہارت والے شعبوں میں کام کرنے والوں کے لیے پندرہ سال کا دورانیہ تجویز کیا تھا لیکن حتمی تبدیلیوں میں اس میں کمی کی گئی ہے۔ تاہم، بعض دیگر کم مہارت والے پیشوں کے لوگوں کے لیے انتظار کی مدت اب بھی بڑھ سکتی ہے۔
ان تبدیلیوں سے برطانیہ میں کام کرنے والے پاکستانی شہریوں پر خاص طور پر صحت، سماجی دیکھ بھال اور کاروباری شعبوں میں کام کرنے والوں کا براہ راست اثر پڑے گا۔ ہر درخواست دہندہ کے لیے اثر ان کی ویزا کی قسم، آمدنی، پیشے اور مستثنیات کی بنیاد پر مختلف ہوگا۔
انتقالی نظام اور مستقبل
یہ اصلاحات برطانوی سماج میں مستقل شمولیت کو یقینی بنانے کے لیے حکومت کے وسیع تر منصوبے کا حصہ ہیں۔ برطانوی شہریت حاصل کرنے والوں کو ملکی ترقی میں اپنی شراکت ثابت کرنی ہوگی۔
ان تبدیلیوں کا نفاذ کیسے ہوگا اس کا انحصار حکومت کے انتقالی قواعد پر ہوگا۔ جو مہاجرین پہلے سے برطانیہ میں مقیم ہیں اور پچھلے پانچ سال کے معیار کے قریب پہنچ رہے ہیں، ان کے مستقبل کا تعین ان نئے قواعد کے تحت طے ہوگا۔
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