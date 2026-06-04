برطانیہ نے پناہ گزینوں کی عمر کے تعین کے لیے اے آئی ٹیکنالوجی متعارف کرانے کا فیصلہ کر لیا

برطانیہ آنے والے سال سے سرحد پر اے آئی پر مبنی چہرے کی تصاویر کے ذریعے پناہ گزینوں کی عمر کا تعین کرے گا تاکہ بالغ تارکین وطن کو بچے ظاہر کرنے سے روکا جا سکے۔
برطانیہ نے پناہ گزین وں کی عمر کے تعین کے لیے مصنوعی ذہانت پر مبنی ایک نیا نظام متعارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ برطانوی وزارت داخلہ کے مطابق یہ نظام اگلے سال سے آزمائشی بنیادوں پر استعمال کیا جائے گا۔ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے سرحد پر لی گئی تصاویر کا تجزیہ کر کے کسی شخص کی عمر کا اندازہ لگایا جائے گا۔ اس اقدام کا مقصد ان بالغ تارکین وطن کی نشاندہی کرنا ہے جو خود کو کم عمر ظاہر کر کے پناہ کے نظام سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ ابتدائی آزمائشوں میں اس ٹیکنالوجی کی کارکردگی اور درستگی کے حوصلہ افزا نتائج سامنے آئے ہیں۔ تاہم انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ نے حکومت سے اس منصوبے کو ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے اسے غیر ثابت شدہ ٹیکنالوجی قرار دیا ہے جو کمزور بچوں کے قانونی تحفظات کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ برطانیہ میں بغیر سرپرست کے پہنچنے والے کم عمر تارکین وطن کو مقامی کونسلوں کی جانب سے خصوصی معاونت فراہم کی جاتی ہے اور انہیں عام پناہ گزین رہائش گاہوں کی بجائے نگہداشت کے نظام میں رکھا جاتا ہے۔ ان بچوں کو خصوصی قانونی تحفظات حاصل ہوتے ہیں جو ان کے لیے پناہ کی درخواست کے عمل کو آسان بنا دیتے ہیں اور ملک میں طویل قیام کے امکانات بڑھا دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے کچھ بالغ تارکین وطن خود کو کم عمر ظاہر کر کے ان تحفظات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق مارچ 2026 کو ختم ہونے والے سال میں چھ ہزار چار سو سے زائد تارکین وطن کی عمر کا تعین کیا گیا جن میں سے تیرہ فیصد دراصل بالغ افراد نکلے۔ گزشتہ سال برطانوی حکومت کے آزاد امیگریشن انسپکٹر کی رپورٹ میں بھی کچھ ایسے واقعات سامنے آئے تھے جن میں بالغ افراد کو غلطی سے بچے قرار دیا گیا جبکہ بعض کم عمر بچوں کو بالغ تصور کر لیا گیا تھا۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے برطانوی حکومت نے اے آئی پر مبنی چہرے سے عمر کا اندازہ لگانے والی ٹیکنالوجی استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ وزارت داخلہ اسی ہفتے اختر کمپیوٹرز لمیٹڈ کو اس منصوبے پر عمل درآمد کا نیا معاہدہ دیا گیا ہے جس کی مالیت تین لاکھ بائیس ہزار پاؤنڈ ہے۔ اس تین سالہ معاہدے کے تحت ٹیکنالوجی کو مزید جانچا اور بہتر بنایا جائے گا اور اسے 2027 کے وسط میں عملی طور پر نافذ کیا جائے گا۔ دوسری جانب انسانی حقوق کی تنظیمیں اس نظام کو غیر ثابت شدہ اور خطرناک قرار دیتی ہیں کیونکہ اس کی غلطیوں کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں خاص طور پر جب کسی بچے کو اس کے قانونی حقوق اور تحفظات سے محروم کر دیا جائے.
برطانیہ نے پناہ گزینوں کی عمر کے تعین کے لیے مصنوعی ذہانت پر مبنی ایک نیا نظام متعارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ برطانوی وزارت داخلہ کے مطابق یہ نظام اگلے سال سے آزمائشی بنیادوں پر استعمال کیا جائے گا۔ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے سرحد پر لی گئی تصاویر کا تجزیہ کر کے کسی شخص کی عمر کا اندازہ لگایا جائے گا۔ اس اقدام کا مقصد ان بالغ تارکین وطن کی نشاندہی کرنا ہے جو خود کو کم عمر ظاہر کر کے پناہ کے نظام سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ ابتدائی آزمائشوں میں اس ٹیکنالوجی کی کارکردگی اور درستگی کے حوصلہ افزا نتائج سامنے آئے ہیں۔ تاہم انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ نے حکومت سے اس منصوبے کو ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے اسے غیر ثابت شدہ ٹیکنالوجی قرار دیا ہے جو کمزور بچوں کے قانونی تحفظات کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ برطانیہ میں بغیر سرپرست کے پہنچنے والے کم عمر تارکین وطن کو مقامی کونسلوں کی جانب سے خصوصی معاونت فراہم کی جاتی ہے اور انہیں عام پناہ گزین رہائش گاہوں کی بجائے نگہداشت کے نظام میں رکھا جاتا ہے۔ ان بچوں کو خصوصی قانونی تحفظات حاصل ہوتے ہیں جو ان کے لیے پناہ کی درخواست کے عمل کو آسان بنا دیتے ہیں اور ملک میں طویل قیام کے امکانات بڑھا دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے کچھ بالغ تارکین وطن خود کو کم عمر ظاہر کر کے ان تحفظات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق مارچ 2026 کو ختم ہونے والے سال میں چھ ہزار چار سو سے زائد تارکین وطن کی عمر کا تعین کیا گیا جن میں سے تیرہ فیصد دراصل بالغ افراد نکلے۔ گزشتہ سال برطانوی حکومت کے آزاد امیگریشن انسپکٹر کی رپورٹ میں بھی کچھ ایسے واقعات سامنے آئے تھے جن میں بالغ افراد کو غلطی سے بچے قرار دیا گیا جبکہ بعض کم عمر بچوں کو بالغ تصور کر لیا گیا تھا۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے برطانوی حکومت نے اے آئی پر مبنی چہرے سے عمر کا اندازہ لگانے والی ٹیکنالوجی استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ وزارت داخلہ اسی ہفتے اختر کمپیوٹرز لمیٹڈ کو اس منصوبے پر عمل درآمد کا نیا معاہدہ دیا گیا ہے جس کی مالیت تین لاکھ بائیس ہزار پاؤنڈ ہے۔ اس تین سالہ معاہدے کے تحت ٹیکنالوجی کو مزید جانچا اور بہتر بنایا جائے گا اور اسے 2027 کے وسط میں عملی طور پر نافذ کیا جائے گا۔ دوسری جانب انسانی حقوق کی تنظیمیں اس نظام کو غیر ثابت شدہ اور خطرناک قرار دیتی ہیں کیونکہ اس کی غلطیوں کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں خاص طور پر جب کسی بچے کو اس کے قانونی حقوق اور تحفظات سے محروم کر دیا جائے
AI عمر کا تعین پناہ گزین برطانیہ سرحدی کنٹرول