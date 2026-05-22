برطانوی اداکار مائیکل کیٹنگ کی 79 سال کی عمر میں وفات ہوگئی ہے۔ ان کی ایجنٹ نے ان کی وفات کی تصدیق کی ہے، لیکن ان کی وفات کے بارے میں مزید تفصیلات نہیں دی گئیں۔ مائیکل کیٹنگ کا جنم ایڈمنٹن، انگلینڈ میں ہوا تھا اور وہ 1960 کی دہائی کے آخر میں اپنے اداکاری کے سفر کا آغاز کیا تھا۔ اس نے برطانوی ٹیلی ویژن کی مختلف پیداواریں میں مہمان اداکاری کی۔ ان کے کیریئر کا آغاز 1970 کی دہائی کے اوائل میں ہوا جب انہوں نے Special Branch، Merry Go Round، Omnibus، The Dragon’s Opponent، اور Doctor Who میں اپنی اداکاری کی، جہاں انہوں نے 1977 کی کہانی The Sun Makers میں اپنا کردار ادا کیا۔ ان کی ابتدائی اداکاری نے انہیں برطانوی ٹیلی ویژن انڈسٹری میں ایک مستقل اور متوازن کردار اداکار کے طور پر قائم کیا۔ ان کی کامیابی 1978 میں ہوئی جب انہیں بی بی سی کی سائنس فکشن سیریز Blake’s 7 میں وائل ریسٹل کے کردار میں کاسٹ کیا گیا۔ یہ کردار، ایک چالاک اور ذہین چوری گرو، جلد ہی ایک مشہور شخص بن گیا۔ وائل کا یہ کردار 52 اقساط میں نظر آیا، جو 1981 تک چلتی رہیں۔ ان کی اداکاری نے انہیں سائنس فکشن کے دھارے میں باقی رہنے والی شخصیت بنائی اور ان کی مقام کو کلاسک ٹیلی ویژن کی تاریخ میں قائم کیا۔ بلک اس 7 کے علاوہ، کیٹنگ کا کیریئر دہائیوں تک مختلف صنفوں میں چلا۔ انہوں نے مشہور برطانوی ٹیلی ویژن پیداواریں میں بھی کام کیا، جن میں Yes Minister، Casualty، Micro Men، اور Midsomer Murders شامل ہیں، جس نے انہیں دونوں کامیڈی اور ڈرامائی کرداروں میں اپنی فطرت کا مظاہرہ کرنے کے لیے متاثر کیا۔ 2005 میں، وہ طویل چلنے والی ساب کے EastEnders میں شامل ہوئے، جہاں انہوں نے ریورنڈ جارج اسٹیونز کا کردار ادا کیا، جو ولفارڈ کے Vicar تھے۔ ان کا کردار برادری میں ایک عام نظیر بن گیا، جس نے 54 اقساط تک نظر آئے۔ ان کے وقت کے دوران، ریورنڈ اسٹیونز نے کئی اہم زندگی کے واقعات میں حصہ لیا، جن میں شادیاں، بپتسمے، جنازے، اور جذباتی برادری کے لمحات شامل ہیں۔ ان کا آخری Appearance وہ کردار تھا جو ریٹائرمنٹ کا اعلان کر رہا تھا اور اپنی بیٹی کے ساتھ آسٹریلیا چلے جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ اس کے علاوہ، کیٹنگ نے اپنے کیریئر کے دوران ایک فعال کارکردگی بھی برقرار رکھی، خاص طور پر Big Finish کے ساتھ، جہاں انہوں نے Blake’s 7 کے متعدد آڈیو ڈرامز میں اپنا کردار ادا کیا۔ ان کی آڈیو ڈرامز میں اپنے کردار کی جاری کوشش نے دونوں ان کی مقبولیت کو ظاہر کیا اور اصل سیریز کے Fans کے لیے ایک مضبوط پیغامباری کی نشاندہی کی۔ ان کے ساتھ کام کرنے والے صنعتکاروں اور ساتھیوں نے انہیں ایک گرم، پیشہ ور، اور بہت قابل اداکار کے طور پر بیان کیا، جس کا مزاحیہ ٹائمنگ اور اسکرین کی موجودگی نے انہیں ایک ممتاز اداکار بنایا۔ انہوں نے اپنے کیریئر کے دوران 5 سے زائد دہائیوں تک اپنے عروج کو برقرار رکھا، جس میں سائنس فکشن، میں سٹریٹنگ، اور ریڈیو Performances شامل ہیں۔ ان کے کیریئر کے دوران ان کی شراکت کو برطانوی انٹرٹینمنٹ میں دیکھا جاتا ہے، خاص طور پر ان کے کردار وائل ریسٹل اور ان کی طویل مدت میں ٹیلی ویژن کی کہانیوں میں ان کی موجودگی کے لیے.
