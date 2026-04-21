برطانیہ کا تاریخی فیصلہ: نئی نسل کے لیے سگریٹ کی خرید و فروخت ہمیشہ کے لیے ممنوع

برطانیہ نے تمباکو نوشی کے خاتمے کے لیے ایک اہم قانون سازی کی ہے جس کے تحت 31 دسمبر 2008 کے بعد پیدا ہونے والے افراد کے لیے سگریٹ خریدنا ہمیشہ کے لیے غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے۔
برطانیہ کی حکومت نے ملک کو تمباکو نوشی سے پاک کرنے کی اپنی تاریخی مہم کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک ایسا قانون منظور کیا ہے جس کے تحت 31 دسمبر 2008 کے بعد پیدا ہونے والے کسی بھی بچے یا نوجوان کو سگریٹ بیچنا ہمیشہ کے لیے غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ قانون برطانیہ کی پارلیمان کے دونوں ایوانوں سے کامیابی کے ساتھ منظور ہو چکا ہے اور اب محض شاہ چارلس کی شاہی منظوری کا منتظر ہے، جس کے بعد یہ ضابطہ اخلاق باقاعدہ طور پر قانون کی شکل اختیار کر لے گا۔ اس اقدام کا بنیادی مقصد آنے والی نسلوں کو تمباکو کی لت
سے محفوظ رکھنا اور صحت عامہ کے سنگین بحران سے نمٹنا ہے۔ نئے قانون کی رو سے 17 سال یا اس سے کم عمر کے افراد کے لیے مستقبل میں کبھی بھی سگریٹ خریدنا ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ دکانداروں کو یہ قانونی پابندی عائد کر دی گئی ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں ان افراد کو تمباکو یا تمباکو سے بنی مصنوعات فروخت نہیں کر سکتے۔ حکومت برطانیہ کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق، اس قانون کا دائرہ کار تجارتی مقامات تک محدود ہے، یعنی دکانوں اور کمرشل مراکز پر فروخت پر مکمل پابندی ہوگی، البتہ نجی گھروں اور کھلے مقامات پر ویپنگ (Vaping) کرنے کی اجازت برقرار رہے گی۔ وزیر صحت نے اس فیصلے کو ایک تاریخی پیش رفت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ علاج پر وسائل خرچ کرنے سے بہتر ہے کہ بیماری کی جڑ کو ہی ختم کر دیا جائے۔ یہ اقدام نہ صرف ہزاروں انسانی جانوں کو قبل از وقت موت سے بچائے گا بلکہ برطانیہ کے نیشنل ہیلتھ سروس (NHS) پر پڑنے والے علاج معالجے کے بھاری بوجھ اور مالی دباؤ کو بھی نمایاں طور پر کم کرے گا۔ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق، برطانیہ میں ہر سال ہزاروں افراد تمباکو نوشی کے باعث ہونے والی بیماریوں اور معذوری کا شکار ہو کر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، لہذا یہ فیصلہ عوامی صحت کے تحفظ کے لیے ایک ڈھال ثابت ہوگا۔ اس قانون سازی کے اثرات صرف برطانیہ تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ دنیا بھر کے ممالک کے لیے ایک مثال بنیں گے جو صحت عامہ کے شعبے میں انقلابی تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ تمباکو نوشی ایک ایسی لعنت ہے جس سے چھٹکارا پانے کے لیے سخت گیر انتظامی فیصلوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور برطانیہ کا یہ قدم اس سمت میں ایک جرات مندانہ کوشش ہے۔ اگرچہ اس قانون پر کچھ حلقوں کی جانب سے تنقید بھی کی گئی ہے، لیکن اکثریت کا ماننا ہے کہ اس سے ملک میں پھیلی سگریٹ نوشی کی وباء کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے میں مدد ملے گی۔ اس قانون کے نفاذ کے بعد دکانداروں کو سختی سے ہدایت کی جائے گی کہ وہ خریداروں کی عمر کی تصدیق کریں تاکہ اس قانون کی روح کے مطابق تمباکو کی فروخت کو مکمل طور پر روکا جا سکے۔ حکومت کا یہ عزم ظاہر کرتا ہے کہ وہ مستقبل کی نسلوں کی صحت اور تندرستی کو تجارتی مفادات پر ترجیح دے رہی ہے اور ایک صحت مند برطانیہ کی تعمیر کے لیے پرعزم ہے
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
World stocks set for worst week since 2008 as virus stokes recession fearsWorld stocks set for worst week since 2008 as virus stokes recession fears.
Read more »
Oil bounces 5% but set for biggest weekly thumping since 2008Oil bounces 5% but set for biggest weekly thumping since 2008.
Read more »
سندھ میں منافع خوروں کیخلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہسندھ میں منافع خوروں کیخلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ SamaaTV
Read more »
گورننس میں شفافیت کی تلاشپاکستان میں ’’بہترین آمریت‘‘ کا عشرہ (2008-1999)ختم ہونے پر جب ملک میں پیپلز پارٹی کا پانچواں دور (2013-2008)بذریعہ این آر او (مشرف حکومت کا... کالم پڑھئے: تحریر: ڈاکٹر مجاہد منصوری DailyJang
Read more »
پیپلزپارٹی کا عام انتخابات میں گرتا گرافپاکستان پیپلز پارٹی نے ملک میں اپنی آخری وفاقی حکومت سن 2008ء میں بنائی تھی جس کے بعد ہونیوالے 2 عام انتخابات میں سیٹوں کے اعتبار سے پارٹی کا گراف وقت کے ساتھ نیچے آیا ہے۔
Read more »
جوبائیڈن کے امریکی صدر منتخب ہونے کا امکان لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ انہیں ہلال پاکستان ایوارڈ سے بھی نواز جاچکا؟ اگر نہیں تو یہ خبرآپ کیلئے ہےلاہور (ویب ڈیسک) امریکی انتخابات کے بعد جوبائیڈن کے صدر بننے کا امکان ہے اور وہ دو مرتبہ 2008 اور 2011میں پاکستان کا دورہ کرچکے ہیں، 2008 میں انہیں
Read more »