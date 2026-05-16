برطانوی لوکل الیکشنز اور امیگریشن کا بڑھتا ہوا تنازع

برطانیہ کے مقامی انتخابات میں ریفارم یو کے کی بڑی کامیابی اور امیگریشن مخالف بیانیے کے اثرات کا تفصیلی جائزہ۔
برطانیہ میں حال ہی میں ہونے والے مقامی انتخابات کے نتائج نے ملک کے سیاسی منظر نامے میں ایک بہت بڑی اور غیر متوقع تبدیلی کی نشاندہی کی ہے۔ ان انتخابات میں دائیں بازو کی سیاسی جماعت ریفارم یو کے نے بڑے پیمانے پر کامیابی حاصل کی ہے، جس نے روایتی سیاسی ترتیب کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ عام طور پر مقامی حکومتوں کے انتخابات میں ووٹرز کا دھیان سڑکوں کی مرمت، صفائی ستھرائی، اور مقامی کونسل کے ٹیکسوں جیسے بنیادی انتظامی مسائل پر ہوتا ہے، لیکن اس بار کا سیاسی بیانیہ مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ ریفارم یو کے کی کامیابی محض چند نشستوں تک محدود نہیں رہی بلکہ انگلینڈ بھر میں ان کی سیٹوں کی تعداد چودہ سو سے بھی زیادہ ہوگئی ہے۔ دوسری جانب، بائیں بازو کی گرین پارٹی نے بھی نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں، جو کہ تارکین وطن اور پناہ گزینوں کے لیے ایک انتہائی ہمدردانہ اور انسانی نقطہ نظر رکھتی ہے۔ یہ صورتحال ظاہر کرتی ہے کہ برطانوی عوام اب لیبر اور کنزرویٹوز جیسی دو بڑی روایتی جماعتوں سے دور ہو رہے ہیں اور نظریاتی بنیادوں پر ووٹ دے رہے ہیں۔ ان انتخابات کا براہِ راست اثر نہ صرف مقامی خدمات پر پڑے گا بلکہ یہ برطانیہ میں مقیم تارکین وطن کی رہائش، ان کی سماجی حفاظت اور مجموعی طور پر ان کی حیثیت پر گہرے اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ برطانیہ کو طویل عرصے تک ایک ایسی ریاست سمجھا جاتا تھا جہاں تارکین وطن کے لیے آنا اور سیٹل ہونا ایک محفوظ اور مستحکم آپشن تھا، لیکن حالیہ برسوں میں یہ تاثر تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق، لانگ ٹرم نیٹ مائگریشن یعنی مستقل رہائش اختیار کرنے والوں کی تعداد میں بہت نمایاں کمی آئی ہے، جو مارچ 2023 میں ساڑھے نو لاکھ تک پہنچی تھی مگر جون 2025 تک یہ تعداد گر کر دو لاکھ کے قریب رہ گئی ہے۔ ایک مارکیٹ ریسرچ کمپنی کے سروے کے مطابق تقریباً 41 فیصد برطانوی شہری امیگریشن کو ملک کا سب سے بڑا اور سنگین مسئلہ قرار دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں عدم برداشت کا رجحان بھی بڑھا ہے، جس کا ثبوت ہوم آفس کے اعداد و شمار ہیں جہاں نسل اور مذہب کی بنیاد پر نفرت انگیز جرائم میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ پناہ گزینوں کے لیے مختص ہوٹلوں اور چھوٹی کشتیوں کے ذریعے آنے والے تارکین وطن کا معاملہ اب محض بارڈر کنٹرول کا انتظامی مسئلہ نہیں رہا بلکہ اسے قومی شناخت، انصاف اور پبلک سروسز پر دباؤ کے ایک بڑے سیاسی بیانیے میں بدل دیا گیا ہے۔ یہ عوامل دائیں بازو کی جماعتوں کے لیے اپنے ووٹ بینک کو مضبوط کرنے کا ایک طاقتور ذریعہ بن چکے ہیں۔ اس بدلتے ہوئے سیاسی ماحول میں انتہائی دائیں بازو سے وابستہ شخصیات اور تحریکوں کا اثر و رسوخ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گیا ہے۔ ٹامی رابنسن جیسی شخصیات کی قیادت میں ہونے والی بڑی ریلیز اور پناہ گزینوں کے ہوٹلوں کے باہر ہونے والے احتجاج اس بات کی علامت ہیں کہ عوامی غصہ اب سڑکوں پر کھلم کھلا نظر آ رہا ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں بھی امیگریشن مخالف مواد میں نوے فیصد تک اضافہ دیکھا گیا ہے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ نفرت انگیز بیانیہ اب آن لائن پلیٹ فارمز کے ذریعے تیزی سے پھیل رہا ہے اور عوام کے ذہنوں کو متاثر کر رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سخت بیانیے سے صرف چھوٹی جماعتیں ہی متاثر نہیں ہیں بلکہ موجودہ وزیر اعظم کیئر سٹارمر کو بھی شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ برطانیہ اجنبیوں کا جزیرہ بننے کے خطرے سے دوچار ہے، کئی ناقدین نے ماضی کی متنازع تقاریر سے جوڑا ہے، جس نے یہ بحث چھیڑ دی ہے کہ کیا مرکزی حکومت بھی اب دائیں بازو کے سخت نظریات کی پیروی کر رہی ہے تاکہ وہ ووٹرز کو متاثر کر سکیں۔ ماہرین اور انسانی حقوق کے کارکنوں کا شدید خدشہ ہے کہ ریفارم یو کے کی یہ جیت ملک میں نسلی تعصب اور تارکین وطن مخالف لہر کو مزید تقویت دے سکتی ہے۔ یونیورسٹی آف لیورپول کے پروفیسر ایاز ملک کے مطابق، تارکین وطن اور پناہ گزینوں کا مسئلہ ایک طرح سے سیاسی فٹ بال بن چکا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ گزشتہ پندرہ سالوں سے لیبر اور کنزرویٹو دونوں مرکزی جماعتیں معاشی بحران کا کوئی ٹھوس حل پیش کرنے میں ناکام رہی ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے عوام کی توجہ اصل مسائل سے ہٹانے کے لیے تارکین وطن کو ایک آسان ہدف بنا لیا ہے۔ پروفیسر ملک کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب مرکزی حکومت کی پالیسیاں دائیں بازو کے بیانیے کی عکاسی کرتی ہیں تو ووٹرز اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو ووٹ دیں جو اصل میں یہ بیانیہ لائے تھے۔ یہ صورتحال برطانوی سیاست میں ایک گہرا بحران پیدا کر رہی ہے جہاں معاشی اصلاحات کے بجائے سماجی تقسیم کو ترجیح دی جا رہی ہے، جس کے اثرات مستقبل میں تارکین وطن کی کمیونٹیز کے لیے انتہائی تشویشناک اور غیر یقینی ہو سکتے ہیں.
برطانیہ میں حال ہی میں ہونے والے مقامی انتخابات کے نتائج نے ملک کے سیاسی منظر نامے میں ایک بہت بڑی اور غیر متوقع تبدیلی کی نشاندہی کی ہے۔ ان انتخابات میں دائیں بازو کی سیاسی جماعت ریفارم یو کے نے بڑے پیمانے پر کامیابی حاصل کی ہے، جس نے روایتی سیاسی ترتیب کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ عام طور پر مقامی حکومتوں کے انتخابات میں ووٹرز کا دھیان سڑکوں کی مرمت، صفائی ستھرائی، اور مقامی کونسل کے ٹیکسوں جیسے بنیادی انتظامی مسائل پر ہوتا ہے، لیکن اس بار کا سیاسی بیانیہ مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ ریفارم یو کے کی کامیابی محض چند نشستوں تک محدود نہیں رہی بلکہ انگلینڈ بھر میں ان کی سیٹوں کی تعداد چودہ سو سے بھی زیادہ ہوگئی ہے۔ دوسری جانب، بائیں بازو کی گرین پارٹی نے بھی نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں، جو کہ تارکین وطن اور پناہ گزینوں کے لیے ایک انتہائی ہمدردانہ اور انسانی نقطہ نظر رکھتی ہے۔ یہ صورتحال ظاہر کرتی ہے کہ برطانوی عوام اب لیبر اور کنزرویٹوز جیسی دو بڑی روایتی جماعتوں سے دور ہو رہے ہیں اور نظریاتی بنیادوں پر ووٹ دے رہے ہیں۔ ان انتخابات کا براہِ راست اثر نہ صرف مقامی خدمات پر پڑے گا بلکہ یہ برطانیہ میں مقیم تارکین وطن کی رہائش، ان کی سماجی حفاظت اور مجموعی طور پر ان کی حیثیت پر گہرے اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ برطانیہ کو طویل عرصے تک ایک ایسی ریاست سمجھا جاتا تھا جہاں تارکین وطن کے لیے آنا اور سیٹل ہونا ایک محفوظ اور مستحکم آپشن تھا، لیکن حالیہ برسوں میں یہ تاثر تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق، لانگ ٹرم نیٹ مائگریشن یعنی مستقل رہائش اختیار کرنے والوں کی تعداد میں بہت نمایاں کمی آئی ہے، جو مارچ 2023 میں ساڑھے نو لاکھ تک پہنچی تھی مگر جون 2025 تک یہ تعداد گر کر دو لاکھ کے قریب رہ گئی ہے۔ ایک مارکیٹ ریسرچ کمپنی کے سروے کے مطابق تقریباً 41 فیصد برطانوی شہری امیگریشن کو ملک کا سب سے بڑا اور سنگین مسئلہ قرار دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں عدم برداشت کا رجحان بھی بڑھا ہے، جس کا ثبوت ہوم آفس کے اعداد و شمار ہیں جہاں نسل اور مذہب کی بنیاد پر نفرت انگیز جرائم میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ پناہ گزینوں کے لیے مختص ہوٹلوں اور چھوٹی کشتیوں کے ذریعے آنے والے تارکین وطن کا معاملہ اب محض بارڈر کنٹرول کا انتظامی مسئلہ نہیں رہا بلکہ اسے قومی شناخت، انصاف اور پبلک سروسز پر دباؤ کے ایک بڑے سیاسی بیانیے میں بدل دیا گیا ہے۔ یہ عوامل دائیں بازو کی جماعتوں کے لیے اپنے ووٹ بینک کو مضبوط کرنے کا ایک طاقتور ذریعہ بن چکے ہیں۔ اس بدلتے ہوئے سیاسی ماحول میں انتہائی دائیں بازو سے وابستہ شخصیات اور تحریکوں کا اثر و رسوخ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گیا ہے۔ ٹامی رابنسن جیسی شخصیات کی قیادت میں ہونے والی بڑی ریلیز اور پناہ گزینوں کے ہوٹلوں کے باہر ہونے والے احتجاج اس بات کی علامت ہیں کہ عوامی غصہ اب سڑکوں پر کھلم کھلا نظر آ رہا ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں بھی امیگریشن مخالف مواد میں نوے فیصد تک اضافہ دیکھا گیا ہے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ نفرت انگیز بیانیہ اب آن لائن پلیٹ فارمز کے ذریعے تیزی سے پھیل رہا ہے اور عوام کے ذہنوں کو متاثر کر رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سخت بیانیے سے صرف چھوٹی جماعتیں ہی متاثر نہیں ہیں بلکہ موجودہ وزیر اعظم کیئر سٹارمر کو بھی شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ برطانیہ اجنبیوں کا جزیرہ بننے کے خطرے سے دوچار ہے، کئی ناقدین نے ماضی کی متنازع تقاریر سے جوڑا ہے، جس نے یہ بحث چھیڑ دی ہے کہ کیا مرکزی حکومت بھی اب دائیں بازو کے سخت نظریات کی پیروی کر رہی ہے تاکہ وہ ووٹرز کو متاثر کر سکیں۔ ماہرین اور انسانی حقوق کے کارکنوں کا شدید خدشہ ہے کہ ریفارم یو کے کی یہ جیت ملک میں نسلی تعصب اور تارکین وطن مخالف لہر کو مزید تقویت دے سکتی ہے۔ یونیورسٹی آف لیورپول کے پروفیسر ایاز ملک کے مطابق، تارکین وطن اور پناہ گزینوں کا مسئلہ ایک طرح سے سیاسی فٹ بال بن چکا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ گزشتہ پندرہ سالوں سے لیبر اور کنزرویٹو دونوں مرکزی جماعتیں معاشی بحران کا کوئی ٹھوس حل پیش کرنے میں ناکام رہی ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے عوام کی توجہ اصل مسائل سے ہٹانے کے لیے تارکین وطن کو ایک آسان ہدف بنا لیا ہے۔ پروفیسر ملک کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب مرکزی حکومت کی پالیسیاں دائیں بازو کے بیانیے کی عکاسی کرتی ہیں تو ووٹرز اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو ووٹ دیں جو اصل میں یہ بیانیہ لائے تھے۔ یہ صورتحال برطانوی سیاست میں ایک گہرا بحران پیدا کر رہی ہے جہاں معاشی اصلاحات کے بجائے سماجی تقسیم کو ترجیح دی جا رہی ہے، جس کے اثرات مستقبل میں تارکین وطن کی کمیونٹیز کے لیے انتہائی تشویشناک اور غیر یقینی ہو سکتے ہیں
برطانیہ ریفارم یو کے امیگریشن مقامی انتخابات سیاسی بحران