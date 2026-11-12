برطانوی عدالت نے ایرانی صحافیوں کی نگرانی میں ملوث دو ایرانیوں کو مجرم قرار دے دیا
لندن میں ایرانی حکومت مخالف صحافیوں کی نگرانی کے الزام میں دو ایرانی شہری مجرم ٹھہرے جبکہ ایک بری ہو گیا۔ مقدمے کی تفصیلات اور آئندہ سزا کے مراحل۔
برطانوی عدالت نے لندن میں ایرانی حکومت مخالف صحافیوں کی نگرانی اور ان کے خلاف ممکنہ حملے کی منصوبہ بندی کے الزام میں دو ایرانی شہریوں کو مجرم قرار دے دیا ہے۔ یہ مقدمات 41 سالہ مصطفیٰ سپاہوند اور 46 سالہ فرہاد جوادی منیش کے خلاف تھے۔ جبکہ مقدمے میں شامل تیسرے ملزم 57 سالہ شپُور قلعہلی خانی نوری کو تمام الزامات سے بری کر دیا گیا۔
ملزمان کے جرم کی تفصیلات اور جاسوسی کی نوعیت
استغاثہ کے مطابق ملزمان نے اگست 2024 سے مارچ 2025 کے دوران لندن میں قائم ایران انٹرنیشنل سے وابستہ صحافیوں کی ریکی کی۔ ان صحافیوں میں مجتبیٰ پورمحسن اور کامبیز حسینی شامل ہیں جن پر ایرانی حکومت تنقید کرنے کا الزام ہے۔ ملزمان پر الزام ہے کہ انھوں نے ان دونوں صحافیوں کی رہائش گاہوں اور ان کی روزمرہ نقل و حرکت کی نگرانی کی گئی۔Also readنیوویڈیا کے سی ای او جنسن ہوانگ استعفیٰ، آئی اے تنازعہ میں شرکت
عدالت کو بتایا گیا کہ ملزمان نے صحافیوں کی تصاویر اور ویڈیوز بنائیں اور ان کے بارے میں باریک بین معلومات جمع کیں۔ استغاثہ نے مزید وضاحت کی کہ ملزمان نے صحافیوں کے پتے تلاش کیے، ان کی گاڑیوں اور رہائش گاہوں کی تصاویر بنائیں۔ یہ تمام کارروائیاں ایرانی خفیہ ادارے کی معاونت اور ممکنہ حملے کی تیاری سے متعلق جرم کے تحت آتی ہیں۔
عدالتی فیصلہ اور ملزمان کا دفاعی موقف
برطانوی عدالت نے مصطفیٰ سپاہوند کو غیر ملکی خفیہ ادارے کی معاونت اور ممکنہ حملے کی تیاری کے دو الزامات میں مجرم ٹھہرایا۔ دوسری جانب فرہاد جوادی منیش کو غیر ملکی خفیہ ادارے کی معاونت کے الزام میں قصوروار قرار دیا گیا۔ شپُور قلعہلی خانی نوری کو دونوں الزامات سے بری کر دیا گیا کیونکہ شواہد ناکافی تھے۔
سنانے کے دوران ملزم مصطفیٰ سپاہوند نے عدالت میں مؤقف اختیار کیا کہ اسے ایرانی حکام کی جانب سے دھمکایا گیا اور وہ دباؤ میں یہ کام کر رہا تھا۔ دیگر ملزمان نے ایرانی خفیہ ادارے کی معاونت کے علم سے انکار کیا۔ برطانوی پولیس کے مطابق یہ پہلا موقع ہے کہ ایران کے شہریوں کو 2023 میں نافذ ہونے والے قومی سلامتی کے قانون کے تحت مجرم قرار دیا گیا ہے۔
دوسرے ممالک کی تنقید اور سفارتی کشیدگی
برطانیہ کی انسداد دہشت گردی پولیس کی اعلیٰ رابطہ کار وکی ایونز نے کہا کہ یہ مقدمہ برطانیہ کو ایران سے لاحق بڑھتے ہوئے خطرات کی عکاسی کرتا ہے۔ دوسری جانب ایران مسلسل جاسوسی میں ملوث ہونے کے الزامات کی تردید کرتا رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے مئی 2025 میں ملزمان کی گرفتاری پر تشویش کا اظہار بھی کیا تھا۔
برطانیہ اور ایران کے درمیان حکومت مخالف صحافیوں اور سیاسی مخالفین کی نگرانی کے معاملے پر پہلے بھی کشیدگی رہی ہے۔ لندن میں قائم ایران انٹرنیشنل فارسی زبان کا نشریاتی ادارہ ہے جو ایرانی حکومت پر تنقید کے باعث تہران کے نشانے پر رہتا ہے۔ اس تنازعے کے باعث دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات میں مسلسل کشیدگی برقرار ہے۔
آئندہ کارروائی اور سزا کا امکان
عدالتی حکام کے مطابق دو مجرموں کو آئندہ ماہ سزا سنائے جانے کا امکان ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق یہ فیصلہ برطانیہ میں امن و امان کے تحفظ کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کی عکاسی کرتا ہے۔ صحافیوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے برطانوی حکام نے مزید سخت اقدامات کا عندیہ دیا ہے۔
پیشرفتوں کے بعد برطانوی پولیس نے مزید تحقیقات کا دعویٰ کیا ہے تاکہ کوئی بھی خطرہ ٹلایا جا سکے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ مقدمہ بین الاقوامی سطح پر بھی قابل غور ہے کیونکہ اس میں خفیہ ایجنسیوں کی سرگرمیاں سامنے آئی ہیں۔ متاثرہ صحافیوں اور ان کے خاندانوں کو ان سیکورٹی فراہم کی گئی ہے۔
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