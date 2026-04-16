برطانیہ کی مدد سے پاکستان کے معدنی شعبے میں ترقی کے لیے جیولوجیکل ڈیٹا کو مضبوط کیا جائے گا

ایک نئے برطانوی پروگرام کے تحت پاکستان کی جیولوجیکل سروے کی صلاحیت کو بڑھایا جائے گا، جس سے ملک میں کان کنی اور معدنیات کے شعبے میں ترقی کی راہ ہموار ہوگی۔ یہ پروگرام بین الاقوامی معیار کے مطابق تربیت اور جدید ٹیکنالوجی پر مبنی ہے۔
پاکستان کے معدنی اور کان کنی کے شعبے میں ترقی کو فروغ دینے کے لیے ایک اہم برطانوی پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ یہ منصوبہ ملک کی جیولوجیکل ڈیٹا جنریٹ کرنے کی صلاحیت کو مضبوط بنائے گا اور وسیع پیمانے پر معاشی مواقع پیدا کرے گا۔ یہ اقدام برطانیہ کی مالی معاونت سے چلنے والے REMIT پروگرام کے تحت بین الاقوامی جیوسائنس سروسز (IGS) کے اشتراک سے عمل میں لایا جا رہا ہے۔ IGS ایک برطانوی جیوسائنس کنسلٹنسی ہے جسے دنیا بھر میں جیولوجیکل سروے تنظیموں کی حمایت کا وسیع تجربہ حاصل ہے۔ یہ پروگرام اپریل سے جولائی
2026 تک جاری رہے گا اور اس کا بنیادی مقصد پاکستان جیولوجیکل سروے (GSP) کی تکنیکی صلاحیت کو بین الاقوامی معیار کے مطابق ہینڈز آن تربیت کے ذریعے مضبوط بنانا ہے۔ اس پروگرام کے تحت GSP کو ڈیجیٹل جیولوجیکل سروے، جیوکیمیکل نمونے لینے، ایئر بورن جیوفزکس اور جیوگرافک انفارمیشن سسٹمز (GIS) جیسی اہم شعبوں میں تربیت فراہم کی جائے گی۔ اس کا مقصد فیلڈ ورک اور لیبارٹری تجزیہ سے لے کر GIS تشریح اور حتمی جیولوجیکل نقشہ سازی تک ایک مکمل اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹل سروے کا عمل قائم کرنا ہے۔ برطانوی ہائی کمشنر، جین میریئٹ CMG OBE نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان میں غیر معمولی جیولوجیکل صلاحیت موجود ہے، لیکن اس کی حقیقی صلاحیت کو بروئے کار لانے کے لیے جدید طریقوں سے جمع کیے گئے قابل اعتماد ڈیٹا کی ضرورت ہے۔ اس شراکت داری کے ذریعے، برطانیہ پاکستان کو وہ مہارتیں، نظام اور اعتبار پیدا کرنے میں مدد دے رہا ہے جو ذمہ دارانہ سرمایہ کاری کو راغب کرنے اور ملک بھر میں طویل مدتی اقتصادی صلاحیت کو کھولنے کے لیے ضروری ہیں۔ وفاقی وزیر برائے پٹرولیم، علی پرویز ملک نے برطانوی ہائی کمیشن کے تعاون کو سراہا اور کہا کہ عالمی غیر یقینی صورتحال کے اس دور میں، پاکستان جیولوجیکل سروے کو مضبوط بنانا ہائیڈرو کاربن پر انحصار کم کرنے اور معدنیات میں سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ یہ شراکت داری GSP کو مستقبل کے قومی سروے آزادانہ طور پر ڈیزائن اور فراہم کرنے کے لیے وہ ٹولز اور مہارتیں فراہم کرنے میں مدد دے گی جو سرمایہ کاروں کے سامنے عالمی معیار کے مطابق ہوں۔ پائیدار سرمایہ کاری اور ترقی مضبوط اداروں اور مقامی کمیونٹیز کی شمولیت سے ممکن ہوتی ہے۔ اس منصوبے کے آغاز کی تقریب اسلام آباد میں جیوسائنس ایڈوانسڈ ریسرچ لیبارٹریز میں منعقد ہوئی، جس میں حکومت پاکستان کے سینئر نمائندوں نے شرکت کی، جن میں وفاقی وزیر برائے توانائی، علی پرویز ملک، پاکستان جیولوجیکل سروے کے ڈائریکٹر جنرل، عدنان عالم اعوان، اور دیگر سینئر عہدیداران شامل تھے۔ اس پروگرام کا اصل مقصد صرف ڈیٹا اکٹھا کرنا ہی نہیں بلکہ ملک کے وسائل کے بارے میں گہری اور درست معلومات فراہم کرنا ہے تاکہ پالیسی ساز اور سرمایہ کار درست فیصلے کر سکیں۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ معدنیات کی تلاش اور ان کا استحصال پاکستان کی معیشت میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے، خاص طور پر جب عالمی منڈیوں میں مختلف معدنیات کی مانگ بڑھ رہی ہے۔ برطانوی تعاون کے تحت جدید ٹیکنالوجی کا استعمال GSP کو دیگر ترقی یافتہ ممالک کے جیولوجیکل سروے کے برابر لانے میں مدد دے گا۔ ڈیجیٹل سروے کا مطلب ہے کہ ڈیٹا زیادہ محفوظ، قابل رسائی اور تجزیہ کے لیے آسان ہوگا۔ جیوکیمیکل نمونے اور ایئر بورن جیوفزکس زمین کی گہرائی میں موجود معدنی ذخائر کی نشاندہی کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ GIS ٹیکنالوجی کے استعمال سے جمع کیے گئے ڈیٹا کو نقشوں کی صورت میں مرتب کیا جا سکے گا، جس سے زمین کے مختلف خطوں میں موجود معدنی وسائل کی تقسیم اور خصوصیات کو بصری طور پر سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ یہ نقشے سرمایہ کاروں کے لیے انتہائی اہم ہوتے ہیں کیونکہ یہ انہیں ممکنہ سرمایہ کاری کے مواقع کی نشاندہی کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس پورے عمل کو منظم اور موثر بنانے کے لیے GSP کے عملے کو نہ صرف تکنیکی تربیت دی جائے گی بلکہ انہیں عالمی معیارات سے ہم آہنگ کرنے کے لیے تربیتی ماڈیولز بھی تیار کیے جائیں گے۔ برطانوی ہائی کمشنر نے جس بات پر زور دیا ہے کہ قابل اعتماد ڈیٹا سے ذمہ دارانہ سرمایہ کاری کو راغب کیا جا سکتا ہے، یہ امر پاکستان کے لیے بہت اہم ہے۔ جب بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو یہ یقین دلایا جائے گا کہ پاکستان کے پاس معدنیات کے بارے میں مستند اور تازہ ترین معلومات موجود ہیں، تو وہ یہاں سرمایہ کاری کرنے میں زیادہ دلچسپی لیں گے۔ اس سے نہ صرف روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے بلکہ ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں بھی اضافہ ہوگا۔ وفاقی وزیر پٹرولیم کے مطابق، ہائیڈرو کاربن پر انحصار کم کرنا ایک بڑا ہدف ہے۔ معدنیات کی ترقی سے پاکستان کو توانائی کے متبادل ذرائع اور خام مال کی فراہمی میں مدد مل سکتی ہے، جس سے معیشت کو استحکام ملے گا۔ جب ملک اپنے قدرتی وسائل پر زیادہ انحصار کر سکے گا تو اسے عالمی مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ سے کم خطرہ لاحق ہوگا۔ اس منصوبے کی کامیابی کے لیے GSP کی مضبوطی بہت ضروری ہے۔ صرف ڈیٹا جمع کرنا کافی نہیں، بلکہ اسے مؤثر طریقے سے منظم، تجزیہ اور بروئے کار لانا بھی اہمیت رکھتا ہے۔ IGS جیسی عالمی شہرت یافتہ فرم کے ساتھ شراکت داری GSP کو بہترین طریقوں اور جدید ترین تکنیکوں سے روشناس کرائے گی۔ آخر میں، اس اقدام سے پاکستان کے معدنی شعبے میں ایک نئے دور کا آغاز ہونے کی امید ہے۔ یہ نہ صرف معاشی ترقی میں معاون ثابت ہوگا بلکہ ملک کو اپنے قدرتی وسائل سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے قابل بنائے گا۔
