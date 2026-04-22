برطانیہ میں سگریٹ نوشی پر تاحیات پابندی کا قانون منظور

برطانیہ نے 17 سال سے کم عمر کے افراد کے لیے سگریٹ خریدنے پر تاحیات پابندی عائد کرنے والا قانون منظور کیا ہے، جس کا مقصد سگریٹ نوشی کو مکمل طور پر ختم کرنا ہے۔
برطانیہ نے سگریٹ نوشی کے خاتمے کے لیے ایک تاریخی قدم اٹھایا ہے، جس کے تحت آج 17 سال کی عمر کے افراد اور مستقبل کی نسلوں کو قانون ی طور پر سگریٹ خریدنے سے منع کر دیا جائے گا۔ یہ قانون برطانیہ میں سگریٹ نوشی کے پھیلاؤ کو روکنے اور نوجوانوں کو اس لت سے بچانے کے لیے ایک اہم پیش رفت ہے۔ نئے ٹوبیکو اور ویپس بل کے تحت، سگریٹ خریدنے کی قانون ی عمر ہر سال ایک سال بڑھائی جائے گی، جو 1 جنوری 2009 کو یا اس کے بعد پیدا ہونے والے افراد پر لاگو ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ متاثرہ گروہوں کے لیے سگریٹ نوشی پر تاحیات پابندی عائد کر دی جائے گی۔ یہ قانون اگلے ہفتے شاہی منظوری حاصل کرنے کی امید ہے اور اس میں ویپنگ پر بھی سخت کنٹرول عائد کیے جائیں گے۔ ان کنٹرول میں 18 سال سے کم عمر افراد کو ویپنگ اور نیکوٹین مصنوعات کی فروخت پر پابندی شامل ہے، ساتھ ہی اشتہار، مصنوعات کی نمائش، مفت نمونے اور رعایت پر فروغ پر بھی سخت ضابطے عائد کیے جائیں گے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ ان اقدامات کا مقصد سگریٹ نوشی کی شرح کو کم کرنا، نوجوانوں میں نیکوٹین کی لت کو روکنا اور نیشنل ہیلتھ سروس پر طویل مدتی دباؤ کو کم کرنا ہے۔ ہیلتھ سیکریٹری ویس سٹریٹنگ نے اس پیش رفت کو عوامی صحت کے لیے ایک تاریخی لمحہ قرار دیا، اور کہا کہ برطانیہ کے بچے پہلی سگریٹ سے پاک نسل کا حصہ بن جائیں گے، جو زندگی بھر کی لت اور نقصان سے محفوظ رہیں گے۔ آفسیشل تخمینوں کے مطابق، سگریٹ نوشی سے ہر سال انگلینڈ میں تقریباً 64,000 اموات اور 400,000 ہسپتال میں داخلے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے NHS پر تقریباً 3 ارب پاؤنڈ کا خرچ آتا ہے، جبکہ اس کے وسیع تر معاشی اثرات 20 ارب پاؤنڈ سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ سگریٹ نوشی نہ صرف صحت کے لیے خطرناک ہے بلکہ معیشت پر بھی بوجھ بنتی ہے۔ اس قانون کے ذریعے حکومت کا مقصد سگریٹ نوشی کے باعث ہونے والے مالی نقصان کو کم کرنا اور ہیلتھ سروس پر دباؤ کو کم کرنا ہے۔ ویپنگ کی نگرانی کو بھی سخت کیا جا رہا ہے، جو پالیسی سازوں کے لیے ایک بڑھتی ہوئی تشویش کا باعث بنی ہوئی ہے کیونکہ نوجوانوں میں اس کا استعمال بڑھ رہا ہے۔ گزشتہ سال ڈسپوزایبل ویپس پر عائد پابندی کے بعد، حکومت اب مصنوعات کے ذائقوں اور پیکیجنگ کو ریگولیٹ کرنے کی طاقت حاصل کرے گی۔ یہ اقدام ویپنگ مصنوعات کو نوجوانوں کے لیے کم پرکشش بنانے اور ان کی صحت کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا گیا ہے۔ ایکشن آن اسموکنگ اینڈ ہیلتھ کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ برطانیہ میں تقریباً 10% بالغ افراد تقریباً 5.
5 ملین لوگ ویپس استعمال کرتے ہیں، اور 2024 سے استعمال کا تناسب مستحکم رہا ہے۔ تقریباً نصف ویپ استعمال کرنے والے سابق سگریٹ نوش ہیں، جبکہ تقریباً 40% ویپنگ کے ساتھ ساتھ سگریٹ نوشی بھی جاری رکھتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ویپنگ بعض لوگوں کے لیے سگریٹ چھوڑنے کا ایک ذریعہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ یہ مکمل طور پر سگریٹ نوشی کو ختم کر دے۔ حکومت کا مقصد ویپنگ مصنوعات کو سگریٹ نوشی کے متبادل کے طور پر استعمال کرنے کی حوصلہ افزائی کرنا ہے، لیکن ساتھ ہی نوجوانوں میں اس کے استعمال کو روکنا بھی ہے۔ یہ قانون برطانیہ میں صحت عامہ کو بہتر بنانے اور آنے والی نسلوں کو سگریٹ نوشی اور ویپنگ کے نقصان سے بچانے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ اس قانون کے نفاذ سے برطانیہ میں سگریٹ نوشی کی شرح میں نمایاں کمی آنے کی امید ہے، جس سے صحت اور معیشت دونوں پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ یہ قانون برطانیہ کی حکومت کی صحت کے لیے سنجیدگی اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے عزم کا ثبوت ہے
