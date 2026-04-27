برطانیہ کے بادشاہ چارلس اور ملکہ کامیلہ نے امریکا میں قدم رکھا، جہاں ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ یہ دورہ برطانیہ اور امریکا کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے ہے، جو حالیہ دنوں میں کشیدگی کا شکار رہے ہیں۔ برطانوی بادشاہ امریکی کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے بھی خطاب کریں گے، جو ایک غیر معمولی سفارتی موقع ہے۔ ایران میں جان فدا مہم میں 3 کروڑ سے زائد شہریوں نے خود کو رجسٹر کروا لیا، جو ایک تاریخی قدم ہے۔ امریکا کو سبکی کا سامنا ہے، ایران جنگ سے نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا۔
برطانیہ کے بادشاہ چارلس اور ملکہ کامیلہ نے اپنے پہلے سرکاری دورے پر امریکا میں قدم رکھا، جہاں ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق برطانوی شاہی جوڑے کا خصوصی طیارہ واشنگٹن کے قریب جوائنٹ بیس اینڈریوز پر اترا، جہاں اعلیٰ امریکی حکام استقبال کے لیے موجود تھے۔ برطانوی بادشاہ چارلس کا امریکا کا یہ چار روزہ دورہ ہے، جو بطور بادشاہ ان کا پہلا دورہ ہے۔ دورے کا مقصد برطانیہ اور امریکا کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانا ہے، جو حالیہ دنوں میں کشیدگی کا شکار رہے ہیں۔ برطانوی بادشاہ اور ملکہ اس دورے کے دوران امریکی صدر جو بائیڈن اور ان کی اہلیہ سے ملاقات کریں گے۔ دورے میں وائٹ ہاؤس میں تقریب، سرکاری ضیافت اور دیگر اہم ملاقاتیں شامل ہیں۔ علاوہ ازیں، برطانوی بادشاہ امریکی کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے بھی خطاب کریں گے، جو ایک غیر معمولی اور اہم سفارتی موقع سمجھا جاتا ہے۔ خیال رہے کہ یہ دورہ امریکا کی آزادی کے 250 سال مکمل ہونے کی تقریبات کے موقع پر بھی کیا جا رہا ہے۔ دورے کے دوران بادشاہ اور ملکہ نیویارک اور دیگر مقامات کا بھی دورہ کریں گے۔ برطانیہ اور امریکا کے درمیان اسپیشل ریلیشن شپ کو بہتر بنانے کی کوشش کے طور پر یہ دورہ دیکھا جا رہا ہے، جس کے خطے پر دور رس نتائج مرتب ہوسکتے ہیں۔ ایران میں جان فدا مہم میں تقریباً 3 کروڑ سے زائد شہریوں نے خود کو رجسٹر کروا لیا، جو ایک تاریخی قدم ہے۔ امریکا کو سبکی کا سامنا ہے، ایران جنگ سے نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا۔ جرمنی کے خبر رساں ادارے کے مطابق، امریکا کے لیے ایران کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانا ایک بڑا چیلنج ہے۔
برطانیہ کے بادشاہ امریکا کا دورہ برطانیہ امریکا تعلقات ایران جان فدا مہم امریکا ایران جنگ