برطانوی شخص نے 63 مارول کرداروں کے ٹیٹو بنوا کر گینیز ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا

مانچسٹر سے تعلق رکھنے والے ٹام ریڈفورڈ نے اپنے جسم پر 63 مختلف مارول کامکس کرداروں کے ٹیٹو بنوا کر گینیز ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کیا ہے۔ ان کا یہ کارنامہ ان کے مارول کے لیے جنون کا عکاس ہے۔
برطانیہ سے تعلق رکھنے والے ایک پرجوش مارول کامکس کے مداح، ٹام ریڈفورڈ نے اپنے جسم پر سب سے زیادہ مارول کامک کرداروں کے ٹیٹو بنوا کر ایک نیا عالمی ریکارڈ اپنے نام کر لیا ہے۔ 40 سالہ ریڈفورڈ نے اپنے محبوب ہیروز اور ولنز کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اپنے جسم کے مختلف حصوں پر 63 منفرد کرداروں کو نقش کروایا ہے۔ یہ کارنامہ نہ صرف ان کی مارول کے لیے دیوانگی کا عکاس ہے بلکہ ٹیٹو آرٹ کے شعبے میں ایک غیر معمولی کامیابی بھی ہے۔ ریڈفورڈ، جن کا تعلق مانچسٹر سے ہے، برسوں سے ٹیٹو بنوانے کے شوقین ہیں اور
انہوں نے 2016 میں اپنے سفر کا آغاز مارول فرنچائز کے سب سے بڑے ولن، تھینوس کے ٹیٹو سے کیا۔ انہوں نے گینیز ورلڈ ریکارڈز کے ساتھ بات چیت میں بتایا کہ وہ اپنے پہلے ٹیٹو کے لیے کافی محتاط تھے اور انہوں نے تھینوس کا ٹیٹو اپنی ٹانگ پر اس انداز سے بنوانا چاہا کہ اگر نتائج ان کی توقعات کے مطابق نہ ہوں تو اسے آسانی سے چھپایا جا سکے۔ تاہم، یہ ٹیٹو ان کی توقعات سے کہیں زیادہ خوبصورت بنا، جس نے ان میں مزید ٹیٹوز بنوانے کی خواہش کو شدید کر دیا۔ اس کامیابی نے انہیں حوصلہ دیا اور انہوں نے گینیز ورلڈ ریکارڈ قائم کرنے کے لیے مزید کرداروں کی طرف توجہ دی، بالآخر 63 کرداروں کی تعداد تک پہنچ گئے۔ ریڈفورڈ کے جسم پر موجود ان ٹیٹوز میں آئرن مین، کیپٹن امریکہ، اسپائیڈر مین، ہلک، تھور، بلیک وِڈو، لوکی، اور دیگر بے شمار مشہور و غیر معروف مارول کریکٹرز شامل ہیں۔ ہر ٹیٹو ان کے فلموں اور کامکس کے لیے گہرے لگاؤ اور انہیں یاد رکھنے کی خواہش کا عکاس ہے۔ یہ عمل کئی سالوں پر محیط رہا ہے اور اس میں فنکارانہ مہارت کے ساتھ ساتھ جسمانی برداشت کا بھی مظاہرہ شامل ہے۔ ریڈفورڈ کا یہ ریکارڈ گینیز ورلڈ ریکارڈز کی جانب سے باضابطہ طور پر تسلیم کیا گیا ہے، جس نے انہیں دنیا کے سب سے زیادہ مارول ٹیٹو والے شخص کے طور پر شناخت دی ہے۔ یہ ان کے لیے ایک اعزاز ہے اور ان کے ساتھی مداحوں کے لیے بھی ترغیب کا باعث ہے۔ ان کا یہ ریکارڈ نہ صرف ایک انفرادی کامیابی ہے بلکہ یہ کامکس ثقافت کی مقبولیت اور اس سے جڑے شائقین کے جذباتی لگاؤ کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ یہ ٹیٹوز ان کے لیے محض جلد پر بنی تصویریں نہیں بلکہ ان کے لیے ان کرداروں سے جڑے جذبات، کہانیاں اور وہ اثرات ہیں جنہوں نے ان کی زندگی کو متاثر کیا۔ ریڈفورڈ کی یہ کہانی ایک بار پھر ثابت کرتی ہے کہ جب بات اپنے شوق اور پسندیدہ چیزوں کی ہو تو لوگ کس حد تک جا سکتے ہیں اور تاریخ میں اپنا نام روشن کر سکتے ہیں۔ انہوں نے جسم کو ایک کینوس کے طور پر استعمال کیا ہے جہاں انہوں نے اپنے سب سے پیارے کرداروں کو زندہ کیا ہے۔ یہ ٹیٹوز ان کی شخصیت کا ایک اہم حصہ بن چکے ہیں اور دنیا کو ان کی مارول سے محبت کی کہانی سناتے ہیں۔ گینیز ورلڈ ریکارڈز کی ویب سائٹ پر بھی اس کارنامے کو نمایاں کیا گیا ہے، جو ریڈفورڈ کی دنیا بھر میں پہچان کا باعث بن رہا ہے۔ ان کا یہ ریکارڈ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ مداح اپنے پسندیدہ کرداروں اور فرنچائزز کے لیے کس قدر پرجوش اور تخلیقی ہو سکتے ہیں۔ یہ کارنامہ صرف ٹیٹوز کی تعداد کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ فن، جذبے اور ثقافتی وابستگی کا ایک پیچیدہ امتزاج ہے۔ ٹام ریڈفورڈ کا یہ منفرد کارنامہ صرف ان کے جسم پر بنے ٹیٹوز کی تعداد تک محدود نہیں بلکہ یہ ان کی مارول کامکس کے لیے بے پناہ عقیدت اور وابستگی کی ایک زندہ مثال ہے۔ 40 سالہ ریڈفورڈ کے مطابق، ان کا یہ سفر 2016 میں مارول کے ایک خوفناک ولن، تھینوس کے ٹیٹو سے شروع ہوا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ابتدا میں وہ اس ٹیٹو کو اپنی ٹانگ کے اوپری حصے پر بنوانے میں ہچکچاہٹ محسوس کر رہے تھے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اگر ٹیٹو مطلوبہ معیار کا نہ بنا تو اسے آسانی سے چھپایا جا سکے گا۔ تاہم، یہ ٹیٹو ان کی توقعات سے کہیں زیادہ بہتر بنا، جس نے انہیں مزید مارول کرداروں کے ٹیٹو بنوانے کی ترغیب دی۔ اس کامیابی نے انہیں اس قدر متاثر کیا کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ گینیز ورلڈ ریکارڈ قائم کرنے کے لیے کوشاں ہوں گے۔ اب ان کے جسم پر 63 مختلف مارول کرداروں کے ٹیٹو موجود ہیں، جو ان کی عزم اور شوق کا مظہر ہیں۔ ان ٹیٹوز میں مشہور ہیروز جیسے آئرن مین، کیپٹن امریکہ، اسپائیڈر مین، ہلک، اور تھور کے علاوہ کئی ایسے کردار بھی شامل ہیں جنہیں عام طور پر کم شہرت حاصل ہے۔ ریڈفورڈ نے گینیز ورلڈ ریکارڈز کو دیے گئے انٹرویو میں بتایا کہ ہر ٹیٹو کے پیچھے ایک کہانی ہے اور ہر کردار ان کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ وہ ان کرداروں کے ذریعے مارول کی دنیا میں گم ہو جاتے ہیں اور انہیں اپنے جسم پر زندہ رکھنا ان کے لیے ایک خاص تجربہ ہے۔ ان کا یہ ریکارڈ محض جسم پر ٹیٹو بنوانے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی تخلیقی صلاحیت، برداشت اور اپنے شوق کے لیے کی گئی انتھک محنت کا بھی عکاس ہے۔ اس ریکارڈ کے حصول کے لیے انہیں کئی سال لگے اور انہوں نے مختلف ٹیٹو آرٹسٹس کے ساتھ کام کیا تاکہ ہر کردار کو اس کی اصل شکل اور روح کے ساتھ نقش کیا جا سکے۔ ریڈفورڈ کا یہ کارنامہ ظاہر کرتا ہے کہ مداح اپنے پسندیدہ میڈیا کے ساتھ کس حد تک گہرا تعلق محسوس کر سکتے ہیں اور اس تعلق کو کس طرح منفرد اور یادگار انداز میں ظاہر کر سکتے ہیں۔ یہ ان کے لیے محض ٹیٹو نہیں بلکہ ان کی شناخت کا حصہ بن چکے ہیں۔ یہ صرف ایک شخص کا شوق نہیں بلکہ یہ کامکس کلچر کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور اس کے اثرات کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ مارول کامکس نے دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی ہے اور ریڈفورڈ ان میں سے ایک ایسے خوش قسمت فرد ہیں جنہوں نے اس لگاؤ کو ایک منفرد ریکارڈ میں تبدیل کر دیا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ٹام ریڈفورڈ کا یہ کارنامہ گینیز ورلڈ ریکارڈز کے لیے ٹیٹو سے متعلقہ کئی ریکارڈز میں سے ایک ہے۔ عام طور پر، گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈز میں ایسے غیر معمولی اور منفرد کارنامے شامل کیے جاتے ہیں جو انسانی صلاحیتوں، عزم اور جدت کی عکاسی کرتے ہیں۔ ریڈفورڈ کا 63 مارول کرداروں کا ٹیٹو ریکارڈ یقیناً انہی معیارات پر پورا اترتا ہے۔ یہ ریکارڈ نہ صرف ان کی ذاتی کامیابی ہے بلکہ یہ اس ثقافتی رجحان کو بھی اجاگر کرتا ہے جس میں مداح اپنے پسندیدہ کرداروں کے ساتھ جذباتی اور جسمانی طور پر جڑنا چاہتے ہیں۔ ٹیٹو آرٹسٹس کے لیے بھی یہ ایک چیلنج ہوتا ہے کہ وہ اتنے سارے کرداروں کو ان کی تفصیلات کے ساتھ درست طور پر نقش کریں۔ ریڈفورڈ نے یقیناً ایسے باصلاحیت آرٹسٹس کا انتخاب کیا ہوگا جو مارول کے کرداروں کی باریکیوں کو سمجھتے ہیں۔ یہ ریکارڈ اس بات کا بھی اشارہ دیتا ہے کہ میڈیا فرنچائزز، بالخصوص مارول جیسی، کس حد تک لوگوں کے ذہنوں پر گہرا اثر ڈال سکتی ہیں اور ان کی زندگیوں کا حصہ بن سکتی ہیں۔ یہ ٹیٹوز ریڈفورڈ کے لیے ایک چلتی پھرتی نمائش کی طرح ہیں، جو ان کے جسم پر مارول کی پوری کائنات کو سموئے ہوئے ہیں۔ ان کی یہ کہانی نہ صرف مارول کے مداحوں کے لیے دلچسپ ہے بلکہ یہ ان تمام لوگوں کے لیے بھی ایک ترغیب ہے جو اپنے شوق کو کسی منفرد اور غیر معمولی سرگرمی میں بدلنا چاہتے ہیں۔ گینیز ورلڈ ریکارڈز کے پاس اکثر ایسے ریکارڈز ہوتے ہیں جو حیران کن ہوتے ہیں اور عام تصورات سے ہٹ کر ہوتے ہیں۔ ٹام ریڈفورڈ کا کارنامہ بھی انہی میں سے ایک ہے، جو ثابت کرتا ہے کہ انسانی عزم اور شوق کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ یہ کارنامہ انہیں دنیا بھر میں پہچان دلانے کے ساتھ ساتھ انہیں اس بات کا بھی اعزاز بخشتا ہے کہ وہ مارول کامکس کی تاریخ میں ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ ان کے جسم پر بنے یہ ٹیٹوز ان کے لیے صرف سیاہی کے نشانات نہیں ہیں بلکہ یہ ان کی زندگی کی کہانی، ان کی شناخت اور ان کے جنون کا ایک لازوال اظہار ہیں۔ امریکہ میں، ایک ویڈیو گیم کھیلنے میں مصروف ایک معمر خاتون نے سب کو پریشان کر دیا، جس کے نتیجے میں دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی۔ کم تنخواہ پر اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے، ایک ملازمہ نے دفتر میں سوتے ہوئے اپنا احتجاج کیا، اور یہاں تک کہ اپنے باس کی چاکلیٹ بھی کھالی۔
