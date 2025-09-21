برطانیہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، امریکہ اور اسرائیل کی مخالفت کے باوجود

برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا ہے کہ وہ اتوار کو فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کریں گے، جو کہ اسرائیل کی شدید مخالفت اور امریکہ کی ناراضگی کے باوجود طویل عرصے سے جاری پالیسی میں تبدیلی ہوگی۔ یہ اقدام دو ریاستی حل کے حصول کی کوششوں کا حصہ ہے۔
لندن (روئٹرز) – توقع ہے کہ اتوار کو وزیر اعظم کیئر سٹارمر برطانیہ کی طرف سے فلسطین ی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کریں گے، جو کہ اسرائیل کی شدید مخالفت اور امریکہ کی ناراضگی کے باوجود طویل عرصے سے جاری پالیسی میں تبدیلی ہو گی۔ برطانیہ کا قریبی اتحادی۔ نائب وزیر اعظم ڈیوڈ لیمی نے تصدیق کی کہ سٹارمر اتوار کو بعد میں اپنا فیصلہ سنائیں گے اور کہا کہ کسی بھی قسم کی تسلیم کو امن عمل کے ایک حصے کے طور پر دیکھا جانا چاہیے جو بالآخر دو ریاستی حل کی طرف لے جائے گا۔ توقع ہے کہ دیگر ممالک بشمول فرانس،
کینیڈا، آسٹریلیا اور بیلجیئم بھی اس ہفتے نیویارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں باضابطہ طور پر فلسطینی ریاست کو تسلیم کریں گے۔ 'فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا کوئی بھی اقدام اس لیے ہے کہ ہم دو ریاستی حل کے امکانات کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں،' لیمی نے سکائی نیوز کو بتایا۔ سٹارمر نے جولائی میں کہا تھا کہ برطانیہ فلسطین کو اس وقت تک تسلیم کرے گا جب تک کہ اسرائیل حماس کے ساتھ جنگ بندی نہیں کرتا، غزہ میں مزید امداد داخل نہیں ہونے دیتا، اس بات کو واضح نہیں کرتا کہ مغربی کنارے کو ضم نہیں کیا جائے گا، اور ایک امن عمل کا وعدہ نہیں کرتا جو دو ریاستی حل فراہم کرتا ہے – ایک فلسطینی ریاست جو اسرائیل کے ساتھ مل کر موجود ہے۔ 'جولائی میں اس اعلان کے بعد سے، درحقیقت، قطر پر حملے کے ساتھ، اس وقت جنگ بندی تباہ ہو چکی ہے، اور امکانات تاریک ہیں،' لیمی نے کہا، مزید کہا کہ اسرائیل نے بھی تصفیہ کے منصوبے کے ساتھ آگے بڑھا ہے۔ لیمی نے بعد میں بی بی سی کو بتایا: 'کیا ہم کہتے ہیں کہ ہمیں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے سے پہلے کامل حالات کا انتظار کرنا ہوگا... کیا ہم ان سے کہتے ہیں: 'نہیں، آپ کو وہ فلسطینی ریاست نہیں مل سکتی جو آپ کا خواب ہے'؟' جب یہ پوچھا گیا کہ آیا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا حماس کے لیے 'اچھی خبر' ہوگی، تو لیمی نے کہا کہ عسکریت پسند اسلامسٹ گروپ جو غزہ چلا رہا ہے اور فلسطینی عوام کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کو برطانیہ کے سرکاری دورے کے دوران کہا کہ وہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے سٹارمر کے منصوبے سے متفق نہیں ہیں۔ سٹارمر نے کہا کہ ان کا اور ٹرمپ کا خطے میں 'امن اور روڈ میپ کی ضرورت' پر اتفاق ہے۔ برطانیہ اقوام متحدہ کے 140 سے زائد دیگر ممبر ممالک میں شامل ہو جائے گا جنہوں نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا ہے۔ لیکن اس کے فیصلے کا علامتی وزن ہے کیونکہ برطانیہ طویل عرصے سے اسرائیل کا ایک اہم اتحادی رہا ہے اور دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک جدید قوم کے طور پر اس کے قیام میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔
