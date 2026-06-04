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برطانیہ میں ایک ریستوراں کا کہنا ہے کہ ایک خاتون نے اپنا بال کھانے کے کھانے میں ڈال دیا تھا

عوام News

برطانیہ میں ایک ریستوراں کا کہنا ہے کہ ایک خاتون نے اپنا بال کھانے کے کھانے میں ڈال دیا تھا
برطانیہخاتونبال
📆04/06/2026 10:29 am
📰DunyaNews
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برطانیہ میں ایک ریستوراں کا کہنا ہے کہ ایک خاتون نے اپنا بال کھانے کے کھانے میں ڈال دیا تھا۔ ریستوراں کے مینیجمینٹ کا کہنا ہے کہ وہ اس واقعے کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ ریستوراں کا کہنا ہے کہ خاتون نے اپنے بچے کے کھانے میں ایک بال دیکھا تھا، اس کے بعد اس نے اس کے لئے ایک نئا کھانا لانے کے لئے کھانے کے سٹاف سے شکایت کی تھی۔ ریستوراں کے مینیجمینٹ کا کہنا ہے کہ وہ اس واقعے کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔

برطانیہ میں ایک ریستوراں کا کہنا ہے کہ ایک خاتون نے اپنا بال کھانے کے کھانے میں ڈال دیا تھا، اس کے بعد اس نے اسے تبدیل کرنے کے لئے کھانے کے سٹاف سے شکایت کی تھی۔ ریستوراں کے مینیجمینٹ کا کہنا ہے کہ وہ اس واقعے کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ ریستوراں کا کہنا ہے کہ خاتون نے اپنے بچے کے کھانے میں ایک بال دیکھا تھا، اس کے بعد اس نے اس کے لئے ایک نئا کھانا لانے کے لئے کھانے کے سٹاف سے شکایت کی تھی۔ ریستوراں کے مینیجمینٹ کا کہنا ہے کہ وہ اس واقعے کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ ریستوراں کا کہنا ہے کہ وہ اس واقعے کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ ریستوراں کا کہنا ہے کہ وہ اس واقعے کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ ریستوراں کا کہنا ہے کہ وہ اس واقعے کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ پاکستان کا تجارتی deficit ایک ریکارڈ $34.

75 بلین میں 11 ماہوں میں پہنچ گیا ہے

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