برطانوی وزیر اعظم دفاعی تعلقات مزید مضبوط کرنے کے عزم کا اظہار
برطانیہ کے چیف جنرل اسٹاف اور پاک فوج کے سربراہ کی ملاقات میں دفاعی شراکت داری کو نئی جہت دی گئی، علاقائی امن اور سیکیورٹی چیلنجز پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔
برطانیہ کے سینئر فوجی افسر نے اٹلی میں پاکستان کی فوج کے سربراہ سے ملاقات کی جہاں دونوں ممالک نے فوجی اور دفاعی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیا۔ برطانیہ کے چیف آف دی جنرل اسٹاف جنرل سر چارلز رولنڈ ونسنٹ واکر اور پاک فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل سید اعظم منیر نے پیر، 17 نومبر کو گورنمنٹ ہاؤس میں اہم ملاقات کی۔
اعلیٰ سطحی برطانوی وفد کی آمد اور استقبال
برطانیہ کے ایک اعلیٰ سطحی وفد نے جن کی قیادت جنرل سر چارلز رولنڈ ونسنٹ واکر کر رہے تھے، اپنے دورے کا آغاز آرمی ہیڈ کوارٹرز میں کیا۔ جنرل واکر کے آرمی ہیڈ کوارٹرز میں آنے پر پاک فوج کے ایک contingent نے انہیں گارڈ آف آنر دیا۔ یہ رسم اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان فوجی تعلقات کس قدر رسمی اور مضبوط ہیں۔Also readامریکہ میں پیدائشی خسرے کے کیسز رپورٹ اور میازلز کی بے ثباتی کا اعلان
اس ملاقات نے ایک نئے باب کا اضافہ کیا ہے جو پاک برطانیہ دفاعی شراکت داری کو مزید گہرا کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ دونوں فریقین نے علاقائی سلامتی کے چیلنجز اور مواقع پر تفصیلی گفتگو کی۔ پاک فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل سید اعظم منیر نے برطانوی وزیر اعظم کے اس اقدام کو اہمیت دی ہے۔
علاقائی سلامتی اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال
ملاقات کے دوران دونوں فوجی قیادتوں نے باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت کی۔ انہوں نے علاقائی سلامتی کے حالات میں ہونے والے تبدیلیوں کا جائزہ لیا۔ جنرل سر چارلز رولنڈ ونسنٹ واکر نے دفاع اور سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون کے نئے راستوں کا تجزیہ پیش کیا۔
دونوں فوجی سربراہان نے پاکستان اور برطانیہ کے درمیان طویل اور دوستانہ تعلقات پر اظہارِ اطمینان کیا۔ فیلڈ مارشل سید اعظم منیر نے دوبارہ کہا کہ پاک فوج برطانیہ کے ساتھ دفاعی روابط کو وسیع کرنے کے پابند ہے۔ انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان مسلسل تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔
جنرل واکر نے پاک فوج کے پیشہ ورانہ معیار اور آپریشنل تیاری کی تعریف کی۔ انہوں نے پاکستانی فوج کے علاقائی امن اور استحکام میں کردار کو سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاک فوج خطے کے امن کے لیے ایک اہم کھلاڑی ہے۔
آئندہ کے اقدامات اور طویل مدتی شراکت داری
اس دورے نے پاکستان اور برطانیہ کے درمیان فوجی تعلقات کو مزید گہرا کرنے کے مشترکہ عزم کو اجاگر کیا۔ دونوں ممالک دفاعی پارٹنرشپ کو مضبوط بنانے پر متفق ہوئے۔ انہوں نے طویل مدتی دوطرفہ تعلقات کو آگے بڑھانے کے لیے قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔
اس ملاقات سے دونوں ممالک کے درمیان سفارتی اور فوجی روابط میں مزید گرمجوشی پیدا ہوئی ہے۔ آئندہ دونوں ممالک کے فوجی افسران کی سطح پر ملاقاتیں اور مشترکہ تربیت کے پروگرام شروع کیے جا سکتے ہیں۔ یہ اقدامات علاقائی سلامتی کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوں گے۔
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