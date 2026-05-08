برطانیا کے وزیراعظم کیئر اسٹارمر نے مقامی انتخابات میں نقصانات کے بعد تبدیلیوں کا عزم کیا

برطانیا کے وزیراعظم کیئر اسٹارمر نے لیبر پارٹی کے مقامی انتخابات میں بڑے نقصانات کے بعد برطانیہ میں تبدیلیوں کو پیش کرنے کے لیے جدوجہد کرنے کا عزم کیا۔ ریفورم یو کے پارٹی نے انگلینڈ میں 350 سے زائد کونسل سیٹس حاصل کیں، جبکہ لیبر نے اپنے روایتی مضبوط علاقوں میں نقصانات برداشت کیے۔ تجزیہ کاروں نے کہا کہ یہ برطانیہ کی سیاست میں ایک تاریخی تبدیلی ہے۔
برطانیا کے وزیراعظم کیئر اسٹارمر نے جمعرات کو اپنی وعدہ کردہ تبدیلیوں کو برطانیہ میں پیش کرنے کے لیے جدوجہد کرنے کا عزم کیا، جبکہ لیبر پارٹی نے مقامی انتخابات میں بڑے پیارے کھو دیے، جس سے اس کی حکومت کرنے کی صلاحیت پر شکوں کا دائرہ بڑھ گیا۔ دو سال سے کم وقت بعد جب اس نے ایک تاریخی انتخابات میں فائدہ حاصل کیا، اسٹارمر نے ووٹ دینے والوں کو سزا دی، جس سے اس کے روایتی مضبوط علاقوں میں، خاص طور پر وسطی اور شمالی انگلینڈ کے سابقہ صنعتی علاقوں میں، بڑا نقصان ہوا۔ سب سے بڑا فائدہ اُٹھانے والا بریکزٹ کیمپینر نیگل فرج کی ریفورم یو کے پارٹی تھی، جو انگلینڈ میں 350 سے زائد کونسل سیٹس حاصل کر چکی ہے، اور شاید اسکاٹ لینڈ اور ویلز میں آزادی پسند اسکاٹش نیشنل پارٹی اور پلائیڈ کمرو کے لیے سب سے بڑا معارضت بن سکتی ہے۔ ابتدائی نتائج نے برطانیہ کی روایتی دو پارٹی نظام کو کسر کرنے کی تائید کی، جسے تجزیہ کاروں نے آخری صدی میں برطانیا کی سیاست میں سب سے بڑی تبدیلیوں میں سے ایک قرار دیا ہے۔ سابقہ غالب لیبر اور کنسرویٹو پارٹیاں ریفورم، لیفٹ ونگ گرین پارٹی، اور اسکاٹ لینڈ اور ویلز کے نیشنلسٹوں کے فائدے میں ووٹ کھو رہی ہیں۔ نقصانات کے باوجود، اسٹارمر کے ساتھیوں نے اس شخص کے لیے حمایت کا اظہار کیا جس کی مقبولیت کی رینکنگ برطانیا کے کسی بھی قائد کے لیے بدترین میں سے ایک ہے، اور وزیراعظم نے اپنی پارٹی کے لیے ایک روشنی بھرا انتخاب کا مقام ملاقات کر کے کہا کہ وہ اپنے کام پر جاری رہیں گے۔ میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، نے وہ رپورٹروں کو ایلنگ، مغربی لندن میں کہا، جہاں لیبر نے کونسل کی کنٹرول برقرار رکھی۔ نے کہا کہ ووٹ دینے والے تبدیلیوں کی رفتار کے بارے میں زیادہ فکر مند ہیں، نہ کہ اس کی قیادت پر۔ نے برطانیہ میں تبدیلیوں کے لیے ضروری اقدامات کا اعلان کرنے کا وعدہ کیا، جس سے ایک حکومت کا نشان ہے جو اپنی ملک کے لیے وژن کو ووٹ دینے والوں تک پہنچانے یا زندگی کی قیمتوں کی بحران سے مقابلہ کرنے میں جدوجہد کر رہی ہے، جو یوکرین اور ایران میں جنگوں سے مزید بڑھ گیا ہے۔ لیکن لیبر کے لیے مقامی کونسلوں کے لیے انتخابات میں نقصانات کا پیماں چھپا نہیں تھا، جو انگلینڈ میں 136 مقامی کونسلوں، اور اسکاٹ لینڈ اور ویلز میں خودمختار پارلیمنٹوں کے لیے تھے، جو 2029 میں ہونے والے عمومی انتخابات سے پہلے سب سے اہم عوامی رائے کا امتحان تھا۔ لیبر کے لیے صورت حال تقریباً اسی طرح بدھی ہے جیسے کسی نے متوقع کیا تھا، یا بدتر، نے جان کرٹس، برطانیہ کے سب سے معتبر سرسکرچر کہا۔ کچھ لیبر قانون سازوں نے کہا کہ اگر پارٹی اسکاٹ لینڈ میں خراب کارکردگی دکھاتی ہے، ویلز میں حکومت کھو دیتا ہے، اور انگلینڈ میں تقریباً 2,500 کونسل سیٹس میں سے بہت کم برقرار رکھتی ہے جو وہ دفاع کر رہی ہے، تو اسٹارمر پر دوبارہ دباو آئے گا کہ وہ استعفا دے یا کم از کم اپنی چھوڑنے کی تاریخ کا ایک جدول بنائے۔ اسٹارمر کے ساتھیوں نے کہا کہ یہ اسے چھوڑنے کا وقت نہیں ہے، جبکہ دفاع وزیر جان ہیلی نے کہا کہ آخری چیز جو ووٹ دینے والے چاہتے ہیں وہ ہے کہ قیادت کے انتخابات کا ممکنہ برادری، اور وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ برطانیا کے قائد اب بھی فراہم کر سکتے ہیں۔ ریفورم یو کے کے قائد نیگل فرج نے کہا کہ اب تک کے نتائج برطانیا کی سیاست میں ایک واقعی تاریخی تبدیلی کو نمایاں کرتے ہیں۔ پارٹی نے گریٹر مینچسٹر کے کونسل آف تیم سائیڈ میں کنٹرول کھو دیا، جو شمالی انگلینڈ میں تقریباً 50 سالوں کے بعد پہلی بار ہے جب ریفورم نے تمام 14 سیٹس حاصل کیں جو لیبر دفاع کر رہی تھی۔ ریفورم نے لندن کے بورو میں پہلی بار کنٹرول حاصل کیا، ہیرنگ میں 43 کونسل سیٹس میں سے 30 حاصل کیے، جو برطانیہ کی عاصمہ کے مشرق میں ہے۔ حال ہی میں، موجودہ حکومتیں اکثر میڈ ٹرم انتخابات میں جدوجہد کرتی ہیں، لیکن سرسکرچر نے پیش بینی کی ہے کہ لیبر 1995 میں کنسرویٹو سابق وزیراعظم جان میجر کے بعد سے سب سے زیادہ کونسل سیٹس کھو سکتے ہیں، جب اس کی حکومت بیسہارے فساد کے سکنڈلز میں گھرے ہوئے تھے۔ ابتدائی نتائج میں، لیبر نے 254 سیٹس کھو دیے اور کنسرویٹو پارٹی نے 146 سیٹس کم کیے۔ زیادہ تر نتائج، اسکاٹش اور ویلش انتخابات کے ساتھ، جمعرات کے بعد اعلان کرنے کے لیے ہیں۔ اسٹارمر، ایک سابق وکیل، 2024 میں منتخب کیا گیا تھا، جو جدید برطانیا کی تاریخ میں سب سے بڑے پارلیمنٹری اکثریت میں سے ایک کے ساتھ، سالوں کی سیاسی برادری کے بعد ثبات فراہم کرنے کا وعدہ کر رہا تھا۔ اس کے مشاورین کی ٹیم اور برٹانیہ کے امریکا کے سفیر کے طور پر پیٹر مینڈلسن کی تعیناتی، جو نائملے جفرے ایپسٹین، ایک امریکی سیکس آفسنڈر کے ساتھ اپنے تعلقات کے باعث نو ماہ میں برکار کردی گئی تھی۔ اسے چھوڑنے کا کوئی فوری اقدام نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ جاتے ہیں تو دو سب سے بڑے امیدوار، گریٹر مینچسٹر کے میئر اینڈی برنھیم اور سابق نائب وزیراعظم اینجلا رینر، اب تک قیادت کے لیے امیدوار نہیں ہیں، اور دیگر مخالفین ابھی تک اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں.
