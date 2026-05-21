برطانوی ریڈیو اسٹیشن میں شاہی انتقال کا غلط اعلان، فوری معافی

مڈلینڈز کے ایک ریڈیو اسٹیشن نے کمپیوٹر کی خرابی سے بادشاہ چارلس کے انتقال کا غلط پیغام نشر کر دیا جس سے بڑا شور مچ گیا۔ اسٹیشن منیجر نے فوری معافی مانگی اور بتایا کہ یہ ایک تکنیکی خرابی تھی۔ بادشاہ اس وقت شمالی آئرلینڈ میں سرکاری تقاریب میں شریک تھے اور بالکل محفوظ تھے۔
مڈلینڈز اور جنوبی انگلینڈ میں نشریات پیش کرنے والے ایک مشہور ریڈیو اسٹیشن نے ایک سنگین تکنیکی خرابی کا سامنا کیا جس میں شاہی انتقال کا غلط پیغام نشر ہو گیا۔ یہ واقعہ سوشل میڈیا اور روایتی میڈیا میں بھی بہت تیزی سے وائرل ہوگیا اور لوگوں میں بہت بڑا شور و غل پیدا ہو گیا۔ اسٹیشن نے تکنیکی خرابی کی وجہ سے پروگرام کو فوری طور پر روک کر قومی ترانہ گاڈ سیو دی کنگ چلا دیا۔ یہ ردعمل روایتی پروٹوکول کے مطابق تھا جو بادشاہی انتقال کی صورت میں نشر کیا جاتا ہے لیکن اس موقع پر یہ ایک خرابی کی وجہ سے ہوا تھا۔ ریڈیو اسٹیشن کے منتظم نے فوری طور پر اس غلطی کو تسلیم کیا اور آن ایئر معذرت پیش کی۔ اسٹیشن منیجر پیٹر مور نے تفصیل سے وضاحت کی کہ کمپیوٹر سسٹم میں ایک غیر متوقع خرابی کے باعث یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک خودکار نظام تھا جو غلط طریقے سے فعال ہو گیا۔ پیٹر مور نے بادشاہ چارلس اور تمام سننے والوں سے معافی مانگی اور کہا کہ ہم اس سنگین غلطی کے لیے بہت شرمندہ اور معافی چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اسی لمحے ریڈیو اسٹیشن کی ٹیم فوری طور پر غلطی کو ٹھیک کرنے میں لگ گئی تھی۔ اسٹیشن کے عملے نے تکنیکی ماہرین کو بھی فوری طور پر بلایا تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ مستقبل میں ایسی خرابی دوبارہ نہ ہو۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب یہ غلط اعلان نشر ہو رہا تھا تو بادشاہ چارلس درحقیقت شمالی آئرلینڈ میں سرکاری تقاریب میں شرکت کر رہے تھے۔ انہیں بعد میں خوشگوار موڈ میں دیکھا گیا جو اس بات کا ثبوت تھا کہ بادشاہ بالکل محفوظ اور صحت مند تھے۔ بادشاہ چارلس اس وقت کینسر کے علاج سے گزر رہے ہیں لیکن وہ اپنی بادشاہی ذمہ داریوں کو بھی پوری طرح نبھا رہے ہیں۔ اس واقعہ کے بعد بادشاہ خانہ نے کوئی رسمی بیان جاری نہیں کیا لیکن میڈیا رپورٹس میں کہا گیا کہ بادشاہ نے اس معاملے کو ہلکے پھلکے انداز میں لیا۔ ریڈیو کیرولین نے اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے جمہور سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ آنے والے کئی سالوں تک بادشاہ کا کرسمس پیغام نشر کرنا جاری رکھیں گے۔ یہ اسٹیشن برطانوی نشریات کی تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتا ہے کیونکہ یہ 1964 میں غیر قانونی ریڈیو اسٹیشن کے طور پر آغاز کیا گیا تھا۔ بعد میں اسے قانونی حیثیت دی گئی اور اب یہ برطانیہ کا ایک معروف اور محترم ریڈیو اسٹیشن ہے۔ اسٹیشن نے اپنے سسٹم کو مکمل طور پر چیک کرنے اور بہتر بنانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ مستقبل میں ایسی کوئی خرابی نہ ہو۔ اسٹیشن کی ٹیم نے تمام تکنیکی نقائص کو دور کرنے کے لیے نئے سسٹم اور پروٹوکول کو نافذ کرنے کا فیصلہ کیا.
