برطانیہ میں سکھ خاتون سے ریپ اور نسلی تعصب کا معاملہ: ملزم کا اعترافِ جرم

برطانیہ میں جان ایشبی نامی شخص نے ایک سکھ خاتون کے گھر میں گھس کر ریپ کرنے اور مذہبی نفرت پھیلانے کا اعتراف کر لیا ہے۔ عدالت نے ملزم کو عمر قید کی سزا سنانے کا عندیہ دیا ہے۔
برطانیہ کے شہر برمنگھم میں ایک انتہائی شرمناک اور ہولناک واقعہ پیش آیا ہے جہاں ایک 32 سالہ شخص جان ایشبی نے ایک سکھ خاتون کے گھر میں زبردستی گھس کر ان کا ریپ کیا اور اس دوران نسلی تعصب اور مذہبی نفرت کا بھی مظاہرہ کیا۔ برمنگھم کراؤن کورٹ میں جاری مقدمے کی کارروائی کے دوران، ملزم نے ابتدائی طور پر انکار کے بعد اپنے جرائم کا اعتراف کر لیا ہے۔
یہ واقعہ اکتوبر 2025 میں والسال کے علاقے میں پیش آیا تھا، جب ملزم نے بس سے اترنے والی ایک خاتون کا پیچھا کیا اور ان کے گھر تک پہنچ گیا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ملزم کس طرح خاتون کے پیچھے ان کی نجی حدود میں داخل ہوا۔ عدالت میں استغاثہ کی جانب سے پیش کردہ تفصیلات انتہائی دل دہلا دینے والی ہیں۔
وکیل فل بریڈلی کے سی نے عدالت کو بتایا کہ ملزم اپنے ساتھ ایک دو فٹ لمبی لکڑی لے کر گھر میں داخل ہوا تھا۔ جب خاتون نے خود کو باتھ روم میں بند کرنے کی کوشش کی تو ملزم نے زبردستی دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو کر لائٹ بند کر دی اور خاتون پر وحشیانہ تشدد کیا۔ ملزم نے نہ صرف ریپ کیا بلکہ خاتون کا گلا دبایا اور انھیں مارا پیٹا۔
سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ ملزم نے اس دوران خاتون کو مسلمان سمجھ کر ان پر اسلام مخالف نفرت انگیز جملے کسے اور نسلی تضحیک کا نشانہ بنایا۔ ملزم نے انتہائی سفاکیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے گرم پانی سے بھی تشدد کیا اور خاتون کو اپنے لیے نامناسب الفاظ استعمال کرنے پر مجبور کیا۔ اس دوران وہ متاثرہ خاتون کے زیورات اور موبائل فون بھی لوٹ کر فرار ہو گیا۔
عدالتی کارروائی کے دوران اس وقت ہنگامہ برپا ہو گیا جب ملزم کی جانب سے عدالت میں نازیبا الفاظ استعمال کیے گئے جس پر وہاں موجود ایک شخص نے ردعمل دیا۔ جج جسٹس پیپیرال نے صورتحال کو سنبھالتے ہوئے مقدمے کو آگے بڑھایا۔ ملزم نے منگل کے روز ریپ، ڈکیتی، گلا گھونٹنے اور مذہبی بنیادوں پر نفرت انگیز حملے کے الزامات کا اعتراف کر لیا ہے۔
جج نے ملزم کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اسے عمر قید کی سزا دینے پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں کیونکہ ایسے مجرم معاشرے کے لیے شدید خطرہ ہیں۔ یہ مقدمہ برطانیہ میں خواتین کے تحفظ اور نسلی و مذہبی نفرت کے بڑھتے ہوئے واقعات پر ایک بڑا سوالیہ نشان کھڑا کرتا ہے، جس نے کمیونٹی کے اندر خوف و ہراس کی فضا پیدا کر دی ہے۔
