برطانیہ میں ریکارڈ گرمی اور خشکی کی وجہ سے پانی کی قلت اور مشکلات کی شدت

آب و ہوا/ماحول News

برطانیہپانی کی قلتگرمی
📆30/05/2026 2:54 am
📰ExpressNewsPK
35 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 34% · Publisher: 53%

برطانیہ جنوبی مشرقی انگلینڈ میں شدید گرمی اور کم بارش کی وجہ سے پانی کی فراہمی میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ہزاروں افراد کو پانی نہ ملنے یا کم پریشر کے باعث پانی حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ماحولیاتی ایجنسی اور مقامی管理体系 اس مسئلے کو شدت کے ساتھ دیکھ رہی ہیں۔

برطانیہ میں ریکارڈ توڑ گرمی کے باعث پانی کی فراہمی میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ جنوبی مشرقی انگلینڈ میں ہزاروں گھرانے پانی سے محروم رہے یا انتہائی کم پریشر میں پانی دستیاب ہوا۔ متاثرہ افراد کی تعداد 20 ہزار سے زائد ہے جن میں ساحلی قصبے وائٹ سٹیبل کے 8 ہزار رہائشی بھی شامل ہیں۔ شہریوں کو ایمرجنسی پانی کے لیے قطاروں میں کھڑا ہونا پڑا برطانیہ کی ماحولیاتی ایجنسی کہتی ہے کہ ملک شدید ہیٹ ویو میں ہے جس کے باعث پانی کی طلب میں اضافہ ہوا ہے Märچ اور اپریل میں کم بارشوں نے آبی ذخائر پر دباؤ بڑھا دیا ہے نجی واٹر کمپنیوں کی جانب سے انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری کی کمی پر سوالات اٹھ رہے ہیں وائٹ سٹیبل جیسے علاقوں میں اسکولوں کی چھٹیوں کے دوران سیاحت بڑھنے سے صورتحال مزید خراب ہو گئی ہ.

