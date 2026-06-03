برطانوی بحریہ کی ہیلی کاپٹر تباہ ہونے سے تین اہلکار ہلاک

برطانوی بحریہ کی ایک ہیلی کاپٹر تربیتی مشق کے دوران ڈیون میں گر کر تباہ ہو گئی، تین اہلکار ہلاک۔ حادثے کی Cause pending hai, witnesses ke mutabiq mechanical malfunction ka shak hai. Is se pehle bhi aisi kism ke accidents paish aate rahe hain.

برطانوی بحریہ کی ایک ہیلی کاپٹر بدھ کی صبح جنوب مغربی انگلینڈ کے علاقے ڈیون میں یکemuٹی تربیتی مشق کے دوران گر کر تباہ ہو گئی جس کے نتیجے میں ہیلی کاپٹر میں موجود تین فوجی اہلکار ہلاک ہو گئے۔ وزارتِ دفاع نے حادثے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ واقعہ تربیتی مشق کے دوران پیش آیا۔ ہیلی کاپٹر کا communicate link ٹوٹنے سے葉 information lost ہو گئی جس کے بعد ہیلی کاپٹر کا ملبہ کسی قریب سے کھیت سے مل گیا جب کہ اس میں موجود تینوں اہلکاروں کی سوختہ لاشیں بھی وہاں سے برآمد ہو گئیں۔ حادثے کی وجوہات فوری طور پر غیر واضح رہیں، البتہ عینی شاہدین نے Hen这ہیں کہ ہیلی کاپٹرگرift before صوت آوازیں آ رہی تھیں جو اس کے مکینیکل نظام میں خرابی کا اشارہ دے رہی تھیں۔ ایک مقامی رہائشی نے بیان کیا کہ ہیلی کاپٹر اس کے گھر کے اوپر سے گزرتے وقت اس کی آواز معمول سے مختلف اور غیر ر Hazar محسوس ہو رہی تھی، جیسے وہ چھت سےٹکرا رہا ہو۔ cylinderج gri خtat حادث vl helicopter Hoon 1999 bristannawi bahria mein shamli kind type Mk2 aour Mk4 service mein thay.

Ye halat India assisst dhond aur un khilaaf action ke liye istemal hota hai. Mk2 helicopter Carregl RNAS Culdrose mein munjib thay jahan 30 helicopters available thay. Miilitary helicopters aakhri northern Dart moor area mein training flights karte hain jo Yeovilton aur Culdrose airfields ke darmiyan hai. September 2024 mein Esi hi ek helicopter training exercise ke doraan English Channel mein gir gaya jis se Lieutenant Rhodri Llywelyn marta tha.

March 2004 mein bhi Ek Merlin helicopter Carregln RNAS Culdrose airfield par accident karte hua tha jis mein 2 afrad the aur 3 lightly injured hue the. Is hote ke baad ko imtehan ke taur par maloom hota hai ke military helicopters ke training operations mein safety protocols par hearings jari hain. British Navy ke taran taran ke mukhalaf in investigations ke dauran safety measures ko aaeene band kiye ja rahe hain.

Is se pehle bhi aksar is kism ke hoteat paish aate rahe hain, is liye yeh faisla ahem hai ke aain operations mein safety ke intehai qaidi ke liye kadwi uthai jaye. Yei accident military training ki ahamiyat ko roshni mein rakhta hai aur iske baad se such aske niyamon ko dandan se malkiyat di jaye gi





ExpressNewsPK / 🏆 13. in PK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

برطانوی بحریہ ہیلی کاپٹر حادثہ فوجی تربیت T三 ہلاک Mk2 Mk4 Helicopter

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

China Ki Ekonomi Ke Ghatay Honay Ke Baad Do Saman Mahinon Ke Baad Industrial Output Ki NaikayiChina ke diya ga industrial output ki naik honay lagay hain doh samany mahinon ke baad. Bejing ne zidd se measures unveil ki hain ek doosra ek naye Pakistan ke takni ka siyasi jihat se ziyada ek doosra ek naye Pakistan ke ekonomi ko booshtana ke liye. PMI ki ghatay honay ke baad ek ek tak ziyada honay ke baad doh samany mahinon ke baad negative territory se nikal kar aagaya hai. Lakin ekonomok hukumon ne yeh khairiyat ki hai ke ziyada paisa achi tarikey se aapni ekonomi ko booshtana zaruri hai.

Read more »

trumpp Stargate AI Project aur Ukraine War per baatDonald Trump ne 500 billion dollar ka Stargate AI Project shuru karne ka ilam kiya hai. Woh keh raha hai ki OpenAI, Softbank aur Oracle is project mein 500 billion dollar invest karengi aur yeh initiative 100,000 naye jobs banaegi. Trump ne keh diya hai ki agar Putin Ukraine samasya par baithne ko tayyar nahi hai, to un par sanktions lagai sakti hai. Unhone China ke president se bhi Ukraine samasya ka hal karna kaha hai.

Read more »

AI Chatbots Human Doctors Se Zyada Hamdard15 Studies per mushtamil meta-analysis mein pata chala hai ke AI Chatbots aksar asal doctors se zyada hamdard hote hain. ChatGPT ne 10-point hamdardi scale per doctors aur nurses ko do points se piche chhod diya. AI ka head-to-head muqable mein 73% zyada hamdard hone ka imkaan tha. Yeh research UK government ke is dawa ko kamzor karti hai ke hamdardi ek ahem insani hunar hai jo AI replicate nahi kar sakta. Kuch khas specialties mein AI ka kamzor performance bhi note kiya gaya.

Read more »

Instagram Ki Nayi AI Feature: 'Your Algorithm' Ab Reels Feed Par Control De GiInstagram ne ek naya 'Your Algorithm' feature shuru kiya hai jo users ko unke Reels feed mein dekhaye jane wale content par zyada control deta hai. Is feature ke zariye, users Instagram ke AI ki taraf se unke liye tayar kiye gaye interests ko dekh, adjust aur personalize kar sakte hain. Is update se users ko un Reels se chutkara milega jo unki dilchaspiyon se mutabiqat nahi rakhte. Yeh feature pehle hi shuru ho chuka tha aur ab US mein English mein available hai, jald hi digar mumalik mein bhi shuru kiya jayega.

Read more »

FPCCI Leader ki TORs 2013 mein tabdeeli per shadeed tashveeshFPCCI ke rehnuma SM Tanveer ne qaumi assembly mein trade organisation rules (TORs) 2013 mein tabdeeli ke liye paish kiye gaye bill per shadeed tashveesh ka izhar kiya hai. Unhone warn kiya hai ke qanoon mein koi bhi tabdeeli mulk bhar mein numainda idaron ko band kar sakti hai. Unhon ne kaha ke yeh qadam karobari community mein gehre taur per pareshani ka sabab bana hai, kyun ke karobari mahol andaruni aur bahiruni tijarati rukawaton ki wajah se pehle hi nazuk hai. SM Tanveer ne zor diya ke TORs 2013 mein tabdeeli se be-inteha dil-shikasta ho gi aur khawateen karobarion aur chote aur darmiyani sanati idaron ki numaindagi karne wale tijarati idaron per shadeed asar pare ga. Unhon ne chetavani di ke is qanoon sazi se zila satah ke chambers khatam ho jayen ge, jise saalon mein banaya gaya tha aur zila ki maeeshat tabaah ho jay gi. Unhon ne lawmakers per zor diya ke woh bill ko mustarad karen, jis se zila chambers maeeshat ki reerh ki haddi ke taur per kaam karte rahen.

Read more »

US Treasury chief neyamtiyoon ki Oman ko Hormuz tolls me shamil hone par jazbaatiy sazaan deni ki dhangai haiIran ke Supreme Leader Mojtaba Khamenei ne kaha hai ki America aur Israel Iran ko destabilize karne ki koshish kar rahe hain. Unhone kaha hai ki ve Iran ko pressure daalne ki koshish kar rahe hain. Khamenei ne kaha hai ki Iran ke logon ne recent tensions ke samay kai baar loyalty, hope, aur resilience dikhayi hai. Unhone kaha hai ki national unity aur solidarity Iran ke key strengths hain.

Read more »