برطانوی وزیراعظم کیئر اسٹارمر کی قیادت کو شدید خطرہ: لیبر پارٹی میں اندرونی خلفشار اور استعفے کے مطالبات

برطانوی وزیراعظم کیئر اسٹارمر کو بلدیاتی انتخابات میں ناکامی کے بعد اپنی ہی پارٹی کے اراکین کی جانب سے شدید دباؤ کا سامنا ہے، جہاں 80 سے زائد اراکین پارلیمنٹ نے ان کے استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔
برطانیہ کی سیاست اس وقت ایک انتہائی نازک اور پیچیدہ موڑ پر کھڑی ہے جہاں وزیراعظم کیئر اسٹارمر کی قیادت کو اپنی ہی پارٹی کے اندرونی اختلافات اور شدید دباؤ کا سامنا ہے۔ حالیہ بلدیاتی انتخابات کے نتائج نے لیبر پارٹی کو ایک گہرے صدمے میں ڈال دیا ہے، کیونکہ توقعات کے برعکس پارٹی کو بڑے پیمانے پر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس ناکامی نے پارٹی کے اندر موجود دراڑوں کو مزید واضح کر دیا ہے اور قیادت کی صلاحیتوں پر سنگین سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ برطانوی میڈیا رپورٹس کے مطابق، صورتحال اس حد تک سنگین ہو چکی ہے کہ کابینہ کے چار اہم وزرا نے احتجاجاً اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا ہے، جو اس بات کی واضح علامت ہے کہ ناراضگی صرف نچلے درجے کے اراکین تک محدود نہیں بلکہ حکومت کے اعلیٰ ترین حلقوں میں بھی سرایت کر چکی ہے۔ یہ سیاسی بحران نہ صرف حکومت کی ساکھ کو متاثر کر رہا ہے بلکہ ملک کے انتظامی معاملات میں بھی شدید عدم استحکام پیدا کر رہا ہے جس سے عام عوام میں بے چینی بڑھ رہی ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر جاری اس کھینچا تانی میں اعداد و شمار ایک کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں اور یہی اعداد و شمار اب کیئر اسٹارمر کی سیاسی بقا کا فیصلہ کریں گے۔ رپورٹ کے مطابق لیبر پارٹی کے 80 سے زائد اراکین پارلیمنٹ نے کھلم کھلا وزیراعظم کیئر اسٹارمر سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ یا تو فوری طور پر اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں یا پھر عہدہ چھوڑنے کے لیے ایک واضح اور متعین شیڈول فراہم کریں۔ یہ مطالبہ پارٹی کے اندر ایک بڑے اور بااثر دھڑے کی شدید عدم اطمینان کو ظاہر کرتا ہے جو سمجھتے ہیں کہ موجودہ قیادت کے ساتھ پارٹی مزید سیاسی نقصانات اٹھا سکتی ہے اور مستقبل کے انتخابات میں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوسری جانب، ایک دوسرا گروپ بھی موجود ہے جس میں 100 سے زائد اراکین پارلیمنٹ شامل ہیں جنہوں نے کیئر اسٹارمر کی حمایت کا اعلان کیا ہے اور ان کا موقف ہے کہ پارٹی کو اس مشکل گھڑی میں متحد رہنے کی ضرورت ہے تاکہ مخالفین کو موقع نہ ملے۔ برطانوی سیاسی نظام اور لیبر پارٹی کے اندرونی قواعد کے مطابق، کسی نئے رہنما کے انتخاب کے عمل کو باضابطہ طور پر شروع کرنے کے لیے کم از کم 81 اراکین کی حمایت ضروری ہوتی ہے۔ چونکہ مطالبہ کرنے والوں کی تعداد اس حد کے انتہائی قریب پہنچ چکی ہے، اس لیے سیاسی حلقوں میں اس بات پر بحث تیز ہو گئی ہے کہ کیا اسٹارمر اپنی کرسی بچانے میں کامیاب ہوں گے یا پارٹی ایک نئے لیڈر کی تلاش میں نکل پڑے گی۔ ان تمام دباؤ اور مطالبات کے باوجود، وزیراعظم کیئر اسٹارمر نے اب تک اپنے استعفے سے صاف انکار کیا ہے۔ انہوں نے کابینہ کے ایک خصوصی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے تسلیم کیا کہ بلدیاتی انتخابات میں ہونے والی ناکامی ایک حقیقت ہے اور وہ بطور لیڈر اس کی اخلاقی ذمہ داری قبول کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اس وقت ملک کو سیاسی افراتفری کے بجائے استحکام کی ضرورت ہے۔ ان کے مطابق، حکومت کی اولین ترجیح عوامی مسائل کا حل اور ملکی انتظامیہ کو فعال رکھنا ہونا چاہیے نہ کہ اندرونی سیاسی جنگوں میں الجھنا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پارٹی کے اندر قیادت کی تبدیلی کا ایک طے شدہ اور قانونی طریقہ کار موجود ہے اور جب تک وہ قانونی طور پر مکمل نہیں ہوتا، وہ اپنے فرائض سرانجام دیتے رہیں گے۔ دوسری جانب، نائب وزیراعظم ڈیوڈ لیمی نے بھی اسٹارمر کے ساتھ مضبوط اتحاد کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مخالف گروپ کے پاس فی الحال اتنی حمایت نہیں ہے کہ وہ وزیراعظم کو ہٹانے کا کوئی کامیاب اقدام کر سکیں۔ تاہم، سیاسی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اگر پارٹی کے اندر یہ اختلافات جلد ختم نہ ہوئے تو برطانیہ میں ایک طویل سیاسی غیر یقینی کا دور شروع ہو سکتا ہے، جس کا اثر نہ صرف ملکی معیشت بلکہ عالمی سطح پر برطانیہ کے اثر و رسوخ پر بھی پڑ سکتا ہے۔ موجودہ صورتحال نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ لیبر پارٹی کے اندر نظریاتی اور انتظامی اختلافات عروج پر ہیں اور آنے والے چند دن برطانیہ کی سیاسی تاریخ کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہوں گے.
برطانیہ کی سیاست اس وقت ایک انتہائی نازک اور پیچیدہ موڑ پر کھڑی ہے جہاں وزیراعظم کیئر اسٹارمر کی قیادت کو اپنی ہی پارٹی کے اندرونی اختلافات اور شدید دباؤ کا سامنا ہے۔ حالیہ بلدیاتی انتخابات کے نتائج نے لیبر پارٹی کو ایک گہرے صدمے میں ڈال دیا ہے، کیونکہ توقعات کے برعکس پارٹی کو بڑے پیمانے پر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس ناکامی نے پارٹی کے اندر موجود دراڑوں کو مزید واضح کر دیا ہے اور قیادت کی صلاحیتوں پر سنگین سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ برطانوی میڈیا رپورٹس کے مطابق، صورتحال اس حد تک سنگین ہو چکی ہے کہ کابینہ کے چار اہم وزرا نے احتجاجاً اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا ہے، جو اس بات کی واضح علامت ہے کہ ناراضگی صرف نچلے درجے کے اراکین تک محدود نہیں بلکہ حکومت کے اعلیٰ ترین حلقوں میں بھی سرایت کر چکی ہے۔ یہ سیاسی بحران نہ صرف حکومت کی ساکھ کو متاثر کر رہا ہے بلکہ ملک کے انتظامی معاملات میں بھی شدید عدم استحکام پیدا کر رہا ہے جس سے عام عوام میں بے چینی بڑھ رہی ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر جاری اس کھینچا تانی میں اعداد و شمار ایک کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں اور یہی اعداد و شمار اب کیئر اسٹارمر کی سیاسی بقا کا فیصلہ کریں گے۔ رپورٹ کے مطابق لیبر پارٹی کے 80 سے زائد اراکین پارلیمنٹ نے کھلم کھلا وزیراعظم کیئر اسٹارمر سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ یا تو فوری طور پر اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں یا پھر عہدہ چھوڑنے کے لیے ایک واضح اور متعین شیڈول فراہم کریں۔ یہ مطالبہ پارٹی کے اندر ایک بڑے اور بااثر دھڑے کی شدید عدم اطمینان کو ظاہر کرتا ہے جو سمجھتے ہیں کہ موجودہ قیادت کے ساتھ پارٹی مزید سیاسی نقصانات اٹھا سکتی ہے اور مستقبل کے انتخابات میں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوسری جانب، ایک دوسرا گروپ بھی موجود ہے جس میں 100 سے زائد اراکین پارلیمنٹ شامل ہیں جنہوں نے کیئر اسٹارمر کی حمایت کا اعلان کیا ہے اور ان کا موقف ہے کہ پارٹی کو اس مشکل گھڑی میں متحد رہنے کی ضرورت ہے تاکہ مخالفین کو موقع نہ ملے۔ برطانوی سیاسی نظام اور لیبر پارٹی کے اندرونی قواعد کے مطابق، کسی نئے رہنما کے انتخاب کے عمل کو باضابطہ طور پر شروع کرنے کے لیے کم از کم 81 اراکین کی حمایت ضروری ہوتی ہے۔ چونکہ مطالبہ کرنے والوں کی تعداد اس حد کے انتہائی قریب پہنچ چکی ہے، اس لیے سیاسی حلقوں میں اس بات پر بحث تیز ہو گئی ہے کہ کیا اسٹارمر اپنی کرسی بچانے میں کامیاب ہوں گے یا پارٹی ایک نئے لیڈر کی تلاش میں نکل پڑے گی۔ ان تمام دباؤ اور مطالبات کے باوجود، وزیراعظم کیئر اسٹارمر نے اب تک اپنے استعفے سے صاف انکار کیا ہے۔ انہوں نے کابینہ کے ایک خصوصی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے تسلیم کیا کہ بلدیاتی انتخابات میں ہونے والی ناکامی ایک حقیقت ہے اور وہ بطور لیڈر اس کی اخلاقی ذمہ داری قبول کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اس وقت ملک کو سیاسی افراتفری کے بجائے استحکام کی ضرورت ہے۔ ان کے مطابق، حکومت کی اولین ترجیح عوامی مسائل کا حل اور ملکی انتظامیہ کو فعال رکھنا ہونا چاہیے نہ کہ اندرونی سیاسی جنگوں میں الجھنا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پارٹی کے اندر قیادت کی تبدیلی کا ایک طے شدہ اور قانونی طریقہ کار موجود ہے اور جب تک وہ قانونی طور پر مکمل نہیں ہوتا، وہ اپنے فرائض سرانجام دیتے رہیں گے۔ دوسری جانب، نائب وزیراعظم ڈیوڈ لیمی نے بھی اسٹارمر کے ساتھ مضبوط اتحاد کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مخالف گروپ کے پاس فی الحال اتنی حمایت نہیں ہے کہ وہ وزیراعظم کو ہٹانے کا کوئی کامیاب اقدام کر سکیں۔ تاہم، سیاسی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اگر پارٹی کے اندر یہ اختلافات جلد ختم نہ ہوئے تو برطانیہ میں ایک طویل سیاسی غیر یقینی کا دور شروع ہو سکتا ہے، جس کا اثر نہ صرف ملکی معیشت بلکہ عالمی سطح پر برطانیہ کے اثر و رسوخ پر بھی پڑ سکتا ہے۔ موجودہ صورتحال نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ لیبر پارٹی کے اندر نظریاتی اور انتظامی اختلافات عروج پر ہیں اور آنے والے چند دن برطانیہ کی سیاسی تاریخ کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہوں گے
کیئر اسٹارمر لیبر پارٹی برطانیہ کی سیاست بلدیاتی انتخابات سیاسی بحران
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
’بھارت 80لاکھ سے زائد کشمیریوں پر ظلم کررہا ہے‘شاہ محمود قریشی نے کہا کہ خطے میں پائیدار امن و ترقی کے لیے مسئلہ کشمیر کا مذاکرات کے ذریعے مستقل حل چاہتے ہیں ويڈيو لنک: DailyJang
Read more »
رجب طیب اردوان نے مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ میں اُٹھا دیا - ایکسپریس اردومقبوضہ وادی میں گزشتہ 50 دنوں سے 80 لاکھ کشمیری محصور ہیں ، طیب اردوان
Read more »
لاہور میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں عروج پر پہنچ گئیں - ایکسپریس اردودکان سے 80 لاکھ روپے کے موبائل فونز چوری، کورئیر ملازم لٹ گیا، 80 لاکھ کی 29 بھینیس ہتھیانے والے چار ڈاکوؤں گرفتار
Read more »
امیر لوگوں کو کینسر کے خطرات زیادہ ہوتے ہیں، تحقیقتحقیق میں 35 سے 80 برس کے درمیان تقریباً 2 لاکھ 80 ہزار افراد کا کا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا
Read more »
دنیا میں اگلے 15 برس بعد 1.2 ارب افراد کو روزگار درکار ہوگا اور صرف 40 کروڑ کو میسر ہوگا، عالمی بینک80 کروڑ نوجوان واضح مواقع سے محروم رہ جائیں گے، آبادی کا تقریباً 80 فیصد حصہ ترقی پذیر ممالک میں رہائش پذیر ہوگا
Read more »
اگلے 15 برس بعد دنیا میں 1.2 ارب افراد کو روزگار درکار اور صرف 40 کروڑ کو میسر ہوگا، عالمی بینک80 کروڑ نوجوان واضح مواقع سے محروم رہ جائیں گے، آبادی کا تقریباً 80 فیصد حصہ ترقی پذیر ممالک میں رہائش پذیر ہوگا
Read more »