برطانیہ اور فرانس کی مشترکہ بحری مشن کی قیادت: آبنائے ہرمز میں سلامتی کا نیا باب

برطانیہ اور فرانس نے آبنائے ہرمز میں بین الاقوامی بحری مشن کی قیادت کرنے کا اعلان کیا ہے تاکہ عالمی تجارتی جہاز رانی کو محفوظ بنایا جا سکے اور خطے میں سمندری سلامتی کو مضبوط کیا جا سکے۔
برطانیہ اور فرانس نے آبنائے ہرمز میں ایک مشترکہ بین الاقوامی بحری مشن کی قیادت کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جس کا بنیادی مقصد اسٹریٹجک آبی گزرگاہ پر عالمی تجارتی بحری جہازوں کی بلا تعطل آمد و رفت کو یقینی بنانا اور خطے میں بڑھتی ہوئی علاقئی کشیدگی کے پیش نظر سمندری سلامتی کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ اہم اعلان برطانوی وزیر اعظم سر کیئر اسٹارمر نے فرانس کے دورے کے دوران پیرس میں منعقدہ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں کیا۔
فرانسیسی صدر کے ساتھ تفصیلی ملاقات کے بعد، برطانوی وزیراعظم نے میڈیا کو بتایا کہ اس کثیر الملکی سیکیورٹی مشن میں حصہ لینے کے لیے اب تک تقریباً ایک درجن ممالک اپنی رضامندی ظاہر کر چکے ہیں، اور مزید ممالک کو بھی اس اہم اقدام میں شامل ہونے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ برطانیہ اور فرانس مشترکہ طور پر جس بحری مشن کی قیادت کریں گے، وہ مکمل طور پر پرامن اور دفاعی نوعیت کا حامل ہوگا۔ اس مشن کا بنیادی مقصد تجارتی بحری راستوں کو ہر قسم کے خطرات سے محفوظ بنانا، تجارتی بحری جہازوں کو تحفظ فراہم کرنا، اور بحری سرنگوں (مائنز) کے ممکنہ خطرات سے نمٹنے اور ان کی صفائی کے اقدامات میں معاونت فراہم کرنا ہے۔
برطانوی وزیراعظم کئیر اسٹارمر نے اس بات پر زور دیا کہ آبنائے ہرمز عالمی تیل اور تجارتی ترسیل کے لیے ایک نہایت اہم اور حساس آبی گزرگاہ ہے۔ اس راستے میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ، تعطل یا خطرے کی صورت میں عالمی معیشت شدید متاثر ہو سکتی ہے، لہذا اس اہم بحری راستے کی حفاظت کو یقینی بنانا ہر صورت ناگزیر ہے۔
یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کو کھولنے کا اعلان کیا گیا ہے، جس کا صدر ٹرمپ نے خیر مقدم کرتے ہوئے اسے ایک اہم اور خوش آئند پیش رفت قرار دیا ہے۔ انہوں نے خاص طور پر پاکستان کے سپہ سالار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیراعظم شہباز شریف کا اس سلسلے میں خصوصی شکریہ ادا کیا ہے۔ اس کے علاوہ، اسرائیل اور لبنان کے درمیان 10 روزہ جنگ بندی پر اتفاق کی خبر بھی اہم ہے۔ صدر ٹرمپ نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اپنی ‘اسرائیل فرسٹ’ پالیسی کو ترک کر کے معاہدے کی پاسداری کرے گا۔
