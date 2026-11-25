برطانیہ میں غیر مصمم معاہدوں پر پابندی، جنسی تشدد کی شکار خواتین کی آواز بلند
برطانیہ حکومت جنسی ہراسانی کے شکار خواتین کی آواز دبانے والے غیر مصمم معاہدوں (NDAs) پر سخت پابندیوں کا اعلان کر رہی ہے۔ نیا قوانین جنوری سے نافذ العمل ہوں گے۔
برطانوی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ آنے والے سال جنوری سے قانونی طور پر پابند کرنے والے غیر مصمم معاہدوں (NDAs) پر سخت پابندیاں لاگو کی جائیں گی۔ اس قدم کا اہم مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ جنسی اور ورک پلیس ہراسانی کے شکار افراد کو خاموش رہنے پر مجبور نہیں کیا جائے۔
اس تبدیلی کا فیصلہ مشہور کومیڈین اور سابق ہالی وڈ اداکار رسل برانڈ کے ریپ اور جنسی تشدد کے الزامات میں سزا پانے کے بعد سامنے آیا۔ اس مقدمے نے خواتین کے لیے طاقتور اور امیر مردوں کے خلاف شکایات درج کروانے میں درپیش رکاوٹوں کے حوالے سے دوبارہ تشویش پیدا کی۔Also readUS military officials required to sign NDAs tied to Latin America mission, sources say
قانونی تبدیلیوں کی تفصیلات اور نفاذ
نئی اصلاحات جنوری سے نافذ العمل ہوں گی اور ان کا اطلاق روزگار کے حقوق اور مجرموں و عدالتوں سے متعلق دو الگ الگ قوانین کے تحت ہوگا۔ اس نئے نظام کے تحت، اگر غیر مصمم معاہدوں کا استعمال ملازمین کو ہراسانی یا تمیز کے معاملے پر خاموش رہنے پر مجبور کرنے کے لیے کیا گیا ہے، تو وہ معاہدہ باطل قرار دیا جائے گا۔
اسی طرح، اگر مجرموں کے خلاف جرائم کی رپورٹنگ کرنے سے روکنے کے لیے ان معاہدوں کا استعمال کیا جاتا ہے، تو ایسے مواد کو بھی قانونی طور پر غیر مؤثر قرار دیا جائے گا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ شکار افراد کے پاس یہ مکمل آزادی ہو کہ وہ کس سے بات کریں۔
حکومتی عہدیداروں اور مجریہ اداروں کا موقف
پرائم منسٹر اینڈی برنہم کے دفتر سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا کہ غیر مصمم معاہدوں پر سخت پابندیاں مجرموں کے شکار افراد کو مکمل آزادی دیں گی تاکہ وہ کسی بھی شخص سے بات کر سکیں، حالانکہ انہوں نے یہ معاہدے دستخط کیے ہوں۔
خواتین کی وزیر برجٹ فلپسن نے واضح کیا کہ نئے قواعد کا مقصد یہ ہے کہ مجرموں کے شکار خواتین کی آواز کو دباتا نہیں ہو۔ تاہم، انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ یہ تبدیلیاں فری لانسرز (غیر مستقل ملازمین) یا مداحوں کو احاطہ نہیں کریں گی۔
مشہور شخصیات کے مقدمات اور حقیقت
رسل برانڈ کو گذشتہ مہینے ریپ کے الزام میں دس سال سے زائد قید کی سزا سناई گئی تھی۔ اس مقدمات کے دوران، یہ بات سامنے آئی کہ انہوں نے ایک مداح پر ریپ کا ارتکاب کیا تھا، جو اس بات کی علامت بن گیا کہ طاقتور افراد کس طرح خاموشی کروا سکتے ہیں۔
اسی دوران، بچوں کے مصنف ڈیوڈ والیمز کے ایک اور الگ قانونی عمل میں بھی غیر مصمم معاہدے کا معاملہ پیش آیا۔ ابتدائی طور پر انہوں نے اپنے خلاف الزامات کی اشاعت کو روکنے میں کامیابی حاصل کی تھی، لیکن انہوں نے کسی بھی قسم کی غلطی کا انکار کیا ہے۔
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