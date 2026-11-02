برطانوی ہوم سیکرٹری نے نیا انٹریگریشن سسٹم متعارف کرایا
برطانوی ہوم سیکرٹری شابانہ محمود نے نئے 'ایرنڈ سیٹلمنٹ' نظام کا اعلان کیا جس میں مستقل سکونت کی مدت بڑھا کر دس سال کر دی گئی ہے۔
برطانوی حکومت نے اپنی تارکین وطن کی پالیسیوں میں ایک اہم تبدیلی کا اعلان کیا ہے جس کے تحت زیادہ تر مہاجرین کو مستقل سکونت (ILR) حاصل کرنے کے لیے اب عام طور پر پانچ سال کے بجائے دس سال کا انتظار کرنا ہوگا۔ برطانیہ کے ہوم سیکرٹری شابانہ محمود نے نوئمبر دو ہزار پچھتر کو اس نئے 'ایرنڈ سیٹلمنٹ' نظام کا تفصیلات سے اعلان کیا تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ مستقل رہائش صرف وقت گزارنے کی بنیاد پر نہیں بلکہ معاشی شراکت اور اچھے سلوک کی بنیاد پر دی جائے۔
نئے نظام کی تفصیلات اور اہم شرائط
اس نئے نظام کے تحت مہاجرین کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ انہوں نے برطانوی معیشت میں نمایاں حصہ ڈالا ہے، ان کے پاس انگریزی زبان کا مہارت کا ثبوت موجود ہے، وہ برطانوی معاشرے میں مربوط ہو چکے ہیں اور انہوں نے ہجرت کے قوانین کا احترام کیا ہے۔ اب صرف برطانیہ میں قیام کے لمحوں پر انٹریگریشن کا انحصار نہیں ہوگا بلکہ درخواست دہندگان کو اپنی طویل مدتی ذمہ داریاں اور اچھے کردار کا ثبوت پیش کرنا ہوگا جو اس عمل کو پرانا انداز سے مختلف بناتا ہے۔Also readامریکی درمیانی انتخابات 2020: کانگریس پر کنٹرول کا فیصلہ کن دن
اگست دو ہزار پچیس کے بعد آنے والے افراد کے لیے نئی آمدنی کے معیارات متعارف کرائے گئے ہیں جس کے تحت سالانہ ایک لاکھ پچپن ہزار چار سو چالیس پونڈ سے زیادہ کماتے لوگ تین سال بعد اپنی مستقل سکونت کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ وہ افراد جو سالانہ پچپن ہزار سو ستائیں پونڈ سے زائد کماتے ہیں اور خاص طور پر سرکاری خدمت میں شامل ڈاکٹرز، نرسز اور اساتذہ پانچ سال کے بعد مستقل سکونت کے مستحق ہو سکتے ہیں۔
خاص پیشوں کے لیے رعایت اور تبدیلیاں
کچھ موجودہ ہیلتھ کیئر ورکرز کے لیے خصوصی انتظامات بھی کیے گئے ہیں جن میں سالانہ کم از کم اکیس ہزار پونڈ کماتے ہوئے کئیر ورکرز کو پانچ سال کے راستے کا تحفظ دیا گیا ہے، لیکن یہ رعایت مستقبل میں ان نئے پیشوں میں شامل ہونے والوں پر لاگو نہیں ہوگی۔ پچھلے تجویز کردہ پندرہ سالہ انتظار کی مدت جو کچھ کم تنخواہ والے ملازمین کے لیے تھی اسے اب ختم کر دیا گیا ہے، جس سے کچھ گروہ کے لیے مدت میں کمی آئی ہے جبکہ دیگر کے لیے یہ مدت بڑھ گئی ہے۔
جو مہاجرین ہجرت کے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کے لیے انتظار کی مدت کم از کم بیس سال قرار دی گئی ہے جبکہ غیر قانونی راستوں سے آنے والے کچھ مہاجرین کو اس سے بھی زیادہ دیر انتظار کرنا پڑ سکتا ہے۔ درخواست دہندگان کو ایک صاف عدالتی ریکارڈ، انگریزی زبان میں اعلیٰ معیار، برطانوی حکومت کو کسی بھی قسم کی واجب الادا قرضوں کی عدم موجودگی اور قومی انشورنس کے ادائیگیوں کے ریکارڈ کی بھی ضرورت ہوگی۔
پاکستانی کمیونٹی پر اثرات اور مستقبل کا جائزہ
یہ تبدیلیاں برطانیہ میں رہنے والے ہزاروں پاکستانیوں کو متاثر کر سکتی ہیں جو خاص طور پر نیشنل ہیلتھ سروس، سماجی دیکھ بھال اور کاروباری شعبوں میں کام کر رہے ہیں۔ چونکہ سکونت کی درخواستیں عام طور پر درخواست جمع کروانے کے وقت نافذ العمل قوانین کے تحت طے پاتی ہیں، اس لیے وہ افراد جو پہلے سے برطانیہ میں رہائش پذیر ہیں ان پر بھی اس نظام کا اثر مرتب ہو سکتا ہے۔
برطانوی حکومت نے کسی عام رعایت کا اعلان نہیں کیا ہے جو ان مہاجرین کو دی جائے جو اپنی موجودہ پانچ سالہ دورانیہ پوری کرنے والے ہیں، لہذا اس نئے نظام کے تحت معاشی شراکت اور اچھے رویے کو مستقل سکونت حاصل کرنے کا بنیادی معیار قرار دیا گیا ہے۔
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