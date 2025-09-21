برطانیہ نے پولینڈ میں نیٹو کے فضائی دفاعی مشن کا آغاز کیا، روس کے خلاف خبردار

برطانیہ نے پولینڈ میں نیٹو کے فضائی دفاعی مشن کا آغاز کیا، جس کا مقصد روس کی جانب سے ممکنہ خطرات سے نمٹنا ہے۔ یہ اقدام مشرقی یورپ میں بڑھتے ہوئے تناؤ اور روسی فضائی حدود کی خلاف ورزیوں کے بعد سامنے آیا ہے۔
لندن (رائٹرز) - برطانوی لڑاکا طیاروں نے نیٹو کے مشرقی سینٹری مشن کے حصے کے طور پر پولینڈ کے اوپر اپنی پہلی نیٹو فضائی دفاع ی پرواز کی، حکومت نے کہا، جس کا مقصد مغربی اتحاد کے دفاع کو مضبوط بنانا ہے، جو کہ اس مہینے روس ی ڈرون کی دراندازی کے بعد کیا گیا ہے۔ اس مشن کا اعلان پیر کو برطانوی حکومت نے پولش فضائی حدود میں دراندازی کے فوری بعد کیا، جو ایک واضح پیغام دیتا ہے: نیٹو کی فضائی حدود کا دفاع کیا جائے گا، وزیر دفاع جان ہیلی نے ایک بیان میں کہا۔ دو رائل ایئر فورس ٹائیفون جمعہ کی رات مشرقی انگلینڈ
میں واقع ایک برطانوی فوجی اڈے سے پولینڈ کی فضائی حدود میں گشت کرنے اور روس کی طرف سے ہوائی خطرات، بشمول ڈرون سے بچاؤ اور دفاع کے لیے روانہ ہوئے، بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ وہ ہفتہ کی صبح سویرے بحفاظت برطانیہ واپس آ گئے۔ برطانوی حکومت نے کہا کہ یہ روسی صدر پیوٹن کی جانب سے یوکرین میں ان کی غیر قانونی مکمل پیمانے پر جنگ کے بعد سے اب تک نیٹو کی فضائی حدود کی سب سے نمایاں خلاف ورزی کا ردعمل تھا۔ ایئر چیف آف اسٹاف، ایئر چیف مارشل ہارو سمتھ نے کہا کہ برطانوی طیارے نیٹو کے مشرقی محاذ پر اتحادیوں میں شامل ہوئے، مزید کہا: 'ہم چست، مربوط اور ہوائی طاقت کو دور تک پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔' برطانوی حکومت نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک اشارہ دیتے ہوئے اپریل 2027 تک دفاعی اخراجات کو جی ڈی پی کا 2.6 فیصد تک بڑھانے کا وعدہ کیا ہے کہ برطانیہ یورپ کی سلامتی کو بڑھانے میں مدد کر سکتا ہے۔ ٹرمپ نے یورپی ممالک پر دفاع پر کافی خرچ نہ کرنے اور اس کے بجائے امریکہ پر انحصار کرنے پر تنقید کی ہے۔ پولینڈ پر برطانیہ کا مشن یورپ میں کہیں اور بڑھتے ہوئے تناؤ کے درمیان بھی آتا ہے، نیٹو کے رکن ایسٹونیا نے جمعہ کو کہا کہ تین روسی فوجی طیاروں نے 'بے مثال بے باکی' سے 12 منٹ تک اس کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی۔ ہیلی نے جمعہ کو اس کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ روس کی 'تازہ ترین لاپرواہ اور خطرناک سرگرمی حالیہ دنوں میں نیٹو کی فضائی حدود کی تیسری خلاف ورزی ہے۔' بھارت کے گوئل 22 ستمبر کو امریکہ کا دورہ کریں گے، تجارتی مذاکرات کے لیے۔ دریائے چناب میں سیلاب کی صورتحال پاکستان میں بریکنگ نیو
