برطانیہ کی آبنائے ہرمز میں برطانوی جہاز پر حملے کے امریکی دعوے کی تردید؛ بھارت کے دو جہازوں پر فائرنگ کی تصدیق

برطانیہ نے آبنائے ہرمز میں برطانوی جہاز پر حملے کے امریکی صدر کے دعوے کی تردید کر دی ہے، جبکہ بھارت نے اپنے دو جہازوں پر فائرنگ کی تصدیق کر دی ہے، جس سے خطے میں کشیدگی بڑھ گئی ہے۔
برطانیہ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس دعوے کو سختی سے مسترد کر دیا ہے کہ آبنائے ہرمز میں فرانس اور برطانیہ کے بحری جہازوں کو بھی فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ برطانوی وزارت دفاع اور محکمہ ٹرانسپورٹ کی جانب سے جاری کردہ ایک تفصیلی بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ ہفتے کے روز آبنائے ہرمز میں کسی بھی برطانوی بحری جہاز پر حملے کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔ یہ تردید امریکی صدر کے اس بیان کے بعد سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے ایران پر آبنائے ہرمز میں حالیہ حملوں کا الزام عائد کیا تھا اور کہا تھا کہ ان
حملوں میں فرانس کے بحری جہاز اور برطانوی جہاز بھی متاثر ہوئے ہیں۔ امریکی صدر کے مطابق یہ حملے جنگ بندی کی مکمل خلاف ورزی ہیں۔ اس واقعے کے تناظر میں، بھارتی سیکریٹری خارجہ وِکرَم مسری نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ آبنائے ہرمز کے علاقے میں دو بھارتی جہازوں پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ یہ واقعہ بین الاقوامی سطح پر تشویش کا باعث بنا ہے اور تیل کی بین الاقوامی تجارت کے لیے انتہائی اہم سمجھے جانے والے اس آبی گزرگاہ کی سلامتی پر سوالات اٹھا رہا ہے۔ برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز (یو کے ایم ٹی او) نے اپنے اعداد و شمار میں بتایا ہے کہ ہفتے کو آبنائے ہرمز میں ایک ٹینکر اور ایک کارگو جہاز سمیت دو جہازوں پر حملہ کیا گیا تھا۔ تاہم، یو کے ایم ٹی او نے ان جہازوں کی قومیت کے بارے میں کوئی مخصوص تفصیل فراہم نہیں کی تھی، جس کی وجہ سے صورتحال مزید الجھ گئی تھی۔ اس پیچیدہ صورتحال میں، یہ امر قابل ذکر ہے کہ مختلف ممالک کے حکام کی جانب سے سامنے آنے والی اطلاعات میں تضاد پایا جا رہا ہے۔ جہاں ایک طرف امریکی صدر نے براہ راست ایران کو مورد الزام ٹھہرایا ہے اور برطانوی و فرانسیسی جہازوں کے متاثر ہونے کا دعویٰ کیا ہے، وہیں برطانیہ نے اپنے جہازوں پر حملے کی خبروں کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ دوسری جانب، بھارت نے اپنے دو جہازوں پر فائرنگ کی تصدیق کی ہے، جو اس معاملے کو مزید سنگین بنا دیتا ہے۔ اس وقت، آبنائے ہرمز کا علاقہ بین الاقوامی بحری جہاز رانی کے لیے ایک نازک مقام بنا ہوا ہے اور اس کے گرد سکیورٹی کی صورتحال کا مسلسل جائزہ لیا جا رہا ہے۔ بین الاقوامی برادری اس صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ سفارتی کوششوں کے ذریعے اس تناؤ کو کم کرنے اور بحری جہاز رانی کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ اس معاملے کی گہرائی سے چھان بین کی ضرورت ہے تاکہ حملوں کی اصل وجوہات اور ذمہ داروں کا تعین کیا جا سکے۔ مختلف ملکوں کی جانب سے جاری کردہ بیانات میں تضاد نے حقیقت کو پردہ پوشی میں ڈال دیا ہے اور اس غیر یقینی صورتحال میں عالمی منڈیوں اور علاقائی امن و امان پر بھی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ خاص طور پر تیل کی سپلائی لائنوں پر پڑنے والے اثرات بین الاقوامی معیشت کے لیے لمحہ فکریہ ہیں۔
