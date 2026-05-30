برطانیہ کے وزیرِ دفاع نے ایک عجیب واقعہ پیش کیا جب طیارے کا ٹرانسپونڈر جی پی ایس سیٹلائٹس کے سگنلز جیسے دکھا رہا تھا

برطانیہ کے وزیرِ دفاع نے ایک عجیب واقعہ پیش کیا جب طیارے کا ٹرانسپونڈر جی پی ایس سیٹلائٹس کے سگنلز جیسے دکھا رہا تھا
جی پی ایسمداخلتجعلسازی
📆30/05/2026 4:45 pm
📰BBCUrdu
27 sec. here / 13 min. at publisher
📆30/05/2026 4:45 pm
📰BBCUrdu

برطانیہ کے وزیرِ دفاع جان ہیلی نے ایک طیارے میں ایسٹونیا کے اوپر سے روسی سرحد کے قریب پرواز کی اور اس دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ طیارے کا ٹرانسپونڈر اچانک یہ دکھانے لگا تھا کہ وہ روس کے اندر اور اس مقام سے 300 کلومیٹر دور ہے جہاں وہ چند لمحے پہلے موجود تھا۔ اس دوران، جی پی ایس سیٹلائٹس کے سگنلز کی بڑی تعداد پھیلتی رہی جس سے طیاروں کے نیویگیشن سسٹمز متاثر ہوئے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جی پی ایس کی جعلسازی یا مداخلت سے متاثر ہونے والے فضائی راستے اور پروازیں روزانہ اوسطاً 800 سے زیادہ ہیں۔

