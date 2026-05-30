برطانیہ کے وزیرِ دفاع نے ایک عجیب واقعہ پیش کیا جب طیارے کا ٹرانسپونڈر جی پی ایس سیٹلائٹس کے سگنلز جیسے دکھا رہا تھا

برطانیہ کے وزیرِ دفاع جان ہیلی نے ایک طیارے میں ایسٹونیا کے اوپر سے روسی سرحد کے قریب پرواز کی اور اس دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ طیارے کا ٹرانسپونڈر اچانک یہ دکھانے لگا تھا کہ وہ روس کے اندر اور اس مقام سے 300 کلومیٹر دور ہے جہاں وہ چند لمحے پہلے موجود تھا۔ اس دوران، جی پی ایس سیٹلائٹس کے سگنلز کی بڑی تعداد پھیلتی رہی جس سے طیاروں کے نیویگیشن سسٹمز متاثر ہوئے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جی پی ایس کی جعلسازی یا مداخلت سے متاثر ہونے والے فضائی راستے اور پروازیں روزانہ اوسطاً 800 سے زیادہ ہیں۔
